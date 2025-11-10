Deportes

El múltiple accidente durante el fin de semana de la F1 en Brasil: un monoplaza dio una vuelta en el aire y paso por encima de otros dos

El incidente en Interlagos ocurrió en la prueba de la Fórmula 4 local. Un argentino estuvo involucrado

El incidente se produjo en la curva 1 de Interlagos

El circuito de Interlagos fue escenario de una serie de accidentes que marcaron las jornadas del automovilismo en San Pablo durante el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, donde los pilotos Gabriel Bortoletto y Charles Leclerc sufrieron aparatosos incidentes, tanto durante la Sprint y en la carrera principal, Sin embargo, en la previa del evento principal del fin de semana, la Fórmula 4 Brasil también vivió momentos de máxima tensión y preocupación por la seguridad de sus jóvenes competidores.

Durante una de las pruebas de la F4 local, el piloto brasileño de 15 años Naim Saleh protagonizó un impacto que sorprendió a los asistentes. El monoplaza que conducía se descontroló en la curva 1 del trazado paulista y terminó volando por encima de otro vehículo. La escena incluyó una vuelta completa en el aire antes de aterrizar.

Luego del incidente, el piloto buscó calmar las inquietudes sobre su estado de salud a través de sus redes sociales: “Salió volando pero está todo bien”, decía una storie que compartió junto con una imagen mostrando un yeso en la mano. Más tarde, el joven piloto difundió varias fotos junto a seguidores en el circuito.

Hasta tres pilotos se vieron involucrados en el accidente

La jornada del sábado sumó un nuevo episodio de riesgo. En la entrada de la curva S de Senna, Naim Saleh, Ciro Sobral y el argentino Federico Díaz se vieron involucrados en un fuerte accidente múltiple. El monoplaza de Saleh salió despedido y aterrizó encima de otro auto, lo que derivó en un choque que comprometió a cuatro vehículos. El cordobés de 17 años hizo un trompo y quedó de frente al choque de sus colegas pero no sufrió el impacto. Cabe destcar que el episodio se produjo en la misma curva en la que Bortoletto impactó a más de 300 km/h.

La organización F4 Brasil informó que “los pilotos, Naim Saleh, Ciro Sobral y Federico Díaz, involucrados en los incidentes de este sábado en Interlagos, fueron atendidos de inmediato por el equipo médico dirigido por el Dr. Dino Altmann, médico oficial del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1”. Los informes oficiales confirmaron que los involucrados recibieron atención médica y presentaron lesiones leves.

La protección brindada por el sistema halo —incorporada en los monoplazas como medida de seguridad— fue clave para evitar mayores consecuencias. Saleh volcó sobre el coche de Christian Helou, quien resultó ileso tras la colisión. El compromiso de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) con las mejoras en materia de seguridad volvió a jugar un papel central para el resguardo de los competidores en circunstancias de alto riesgo.

El joven piloto no sufrió heridas graves tras el accidente

En lo que respecta a lo deportivo, el cierre del fin de semana en Interlagos estuvo marcado por la victoria de Filippo Fiorentino, quien se coronó campeón del Gran Premio de Fórmula 4 en un evento avalado por la FIA como parte del calendario de apoyo al Gran Premio de Fórmula 1. La última carrera se disputó con pista mojada y presencia obligada del auto de seguridad tras las lluvias en la ciudad. Fiorentino mantuvo el primer puesto después de que se mostrara la bandera verde, seguido de Pedro Lima y Pietro Mesquita.

El impacto de esta cita trasciende lo deportivo porque otorga visibilidad y experiencia a jóvenes pilotos que aspiran a ingresar al máximo nivel del automovilismo. El caso de Naim Saleh representa este objetivo: además de su paso por la Fórmula 4, compitió en la Skip Barber Race Series con resultados alentadores. Saleh es considerado una promesa en el automovilismo de Brasil, con la mira puesta en avanzar hacia la élite del deporte motor.

