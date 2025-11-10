El extravagante disfraz que hizo irreconocible a una exestrella del fútbol mundial en el cumpleaños de su hija

Hulk Hugan fue el disfraz elegido por el ex jugador (Instagram / @louise_owen80)

Una mansión en la campiña galesa fue el escenario de una celebración que combinó lujo, creatividad y un aire de misterio. Familiares y amigos se reunieron para festejar el cumpleaños 18 de una joven, sin imaginar que la atención de la noche recaería en su papá, alguien muy especial en el entorno deportivo británico.

Un exfutbolista inglés completamente irreconocible bajo una peluca rubia, bigote y el atuendo de Hulk Hogan, el icónico luchador estadounidense, se llevó los flashes de la escena, alejada de la habitual elegancia asociada a las figuras del deporte. Su look provocó sorpresa y risas entre los asistentes, que presenciaron cómo el protagonista se integraba plenamente en el ambiente festivo.

El exfutbolista tras la máscara y la noche de los disfraces

Toda incógnita se despejó cuando se descubrió que detrás del bigote y la cabellera rubia se encontraba Michael Owen, ganador del Balón de Oro en 2001. Para el cumpleaños de Emily, su hija que cumplió 19, el ex delantero del Liverpool y Manchester United decidió dejar atrás el perfil bajo y sorprendió con el reconocido atuendo del luchador estadounidense.

El exfutbolista acaparó todas las miradas con su disfraz de Hulk Hogan (Instagram / @themichaelowen)

La fiesta, marcada por la participación de toda la familia y una variedad de disfraces cuidadosamente elegidos, se convirtió en un evento inolvidable. La esposa del exjugador optó por rendir homenaje a Audrey Hepburn en “Desayuno con diamantes”, mientras la hija mayor deslumbró con un atuendo de flapper de los años veinte. El hijo varón eligió vestirse de jinete, en sintonía con la tradición ecuestre familiar.

Por su parte, la homenajeada de la noche acaparó todas las miradas al transformarse en Marilyn Monroe, con un vestido blanco de cuello halter y una peluca rubia rizada. El ambiente, revelado por Louise Owen, reflejaba la complicidad y el entusiasmo de una familia dispuesta a celebrar de manera original.

Louise, Gemma y Michael Owen en el cumpleaños de Emily (Instagram / @louise_owen80)

Reconocido por su trayectoria en grandes clubes británicos y la selección de Inglaterra, Owen se retiró en 2013 y desde entonces ha mantenido una presencia activa como criador y propietario de caballos, además de analista y comentarista deportivo. Casado desde 2005 con Louise, su novia de la infancia, Owen es padre de tres hijos: Gemma, de 22 años; James, de 19; y Emily, la cumpleañera.

La fiesta de disfraces, celebrada en la mansión familiar valorada en cuatro millones de libras, fue una muestra del espíritu festivo de los Owen. Cada miembro eligió un disfraz que reflejaba su personalidad.

Emily Owen junto a su mamá, Louise, en su cumpleaños (Instagram / @louise_owen80)

Gemma, quien alcanzó notoriedad tras su paso por Love Island, un popular reality show británico, lució un vestido metálico ajustado, guantes largos de satén negro, collares de perlas y una diadema de diamantes de imitación, evocando el glamour de los años veinte. Louise apostó por la elegancia clásica de Hepburn, mientras James se presentó como jinete, una tradición reciente en la familia. Emily, la cumpleañera, brilló como Marilyn Monroe, posando junto a sus amigos y familiares en una noche que celebró tanto la creatividad como el vínculo familiar.

En su cuenta de Instagram, el célebre delantero de Chester compartió intimidades de los disfraces: “La noche más divertida. Celebrando el cumpleaños 18 de Emily”, escribió.

Emily Owen, vestida como Marilyn Monroe, junto a su novio (Instagram / @themichaelowen)

Michael Owen y su hija: una relación bajo los reflectores

La relación entre Michael Owen y sus hijos siempre ha sido buena y objeto de atención pública. En el verano de 2022, Gemma Owen formó parte de Love Island, donde obtuvo el segundo lugar. Aunque la noticia generó diversas reacciones, sostuvo que su padre le brindó apoyo y confianza: “No te voy a decir qué hacer, confío en ti, nunca nos has dado motivos para no confiar en ti, adelante, pero siempre tendré muy presentes las opiniones de mi familia porque somos muy unidos y son las personas más importantes para mí”, expresó la joven sobre el respaldo recibido.

Michael Owen es aficionado a las carreras de caballos y trabaja como analista deportivo (REUTERS/Bernadett Szabo)

La familia ha estado expuesta no solo por los logros deportivos de Michael, sino también por la visibilidad de sus hijos. James, el del medio, padece la enfermedad de Stargardt y ha colaborado con en un documental titulado “El fútbol es para todos”, enfocado en concienciar sobre la pérdida de visión. Gemma, por su parte, ha compartido en redes sociales detalles sobre su independencia y la transformación de su nuevo hogar, lo que le ha valido tanto elogios como críticas. Antes de mudarse, residía en la mansión familiar, epicentro de la reciente celebración.

La fiesta de disfraces organizada para Emily no solo mostró el lado más divertido y cercano de Michael Owen, sino que también evidenció la fortaleza de los lazos familiares y la disposición del exfutbolista a sorprender y alegrar a sus seres queridos en una ocasión especial.