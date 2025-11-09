Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Brasil: su gran maniobra contra Hadjar y una vuelta que marcó su buen ritmo

Franco Colapinto acabó en el puesto 15 en el GP de Brasil (REUTERS/Jean Carniel/Pool)

Franco Colapinto se recuperó después de un sábado complicado tras su despiste en la carrera Sprint y lo que eso provocó para su desempeño en la clasificación, y logró acabar en el puesto 15 del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 en el histórico circuito de Interlagos.

Lo primero que hay que marcar es que el oriundo de Pilar logró atravesar una complicada largada en la que hubo múltiples toques que, como ejemplo, terminó con el abandono del local, Gabriel Bortoleto. Pocas vueltas más tarde, un toque de Oscar Piastri a Kimi Antonelli derivó en un roce a Charles Leclerc del piloto de Mercedes, lo que terminó en la salida de la pista del monegasco de Ferrari.

Colapinto se mantuvo en ritmo durante la primera parte de la carrera. En la vuelta 11 tuvo una batalla con Lewis Hamilton, quien lo tocó en plena recta principal en los primeros giros de la competencia, pero a pesar de eso, logró avanzar a bordo de su A525 y también esquivó un roce de Yuki Tsunoda a Lance Stroll.

*Tsunoda tocó a Stroll y Colapinto se salvó de sufrir un choque

En la continuidad de la competencia, se mantuvo firme en el pelotón y llegó a estar en el puesto 9 de la carrera hasta que en la vuelta 30 fue llamado para ingresar a boxes a cambiar los neumáticos (medios a blandos).

En la salida, Franco quedó en el medio de un pelotón y logró mantenerse. Luchó contra el francés Isaac Hadjar en la vuelta 43 para mantener el 13° lugar: es más, hasta el Mini Prost se quedjó con el fanático de Boca Juniors porque estiró una franada para mantener su lugar en la pista. Luego de eso fue cuando volvió a ser llamado por su ingeniero para entrar a los pits y cambiar nuevamente las gomas -está vez de blandos a medios- para salir en el último lugar de la grilla, en el puesto 17 por detrás de Yuki Tsunoda, quien tuvo que volver a parar por una penalidad.

Fue en la vuelta 47, ya después de su segundo ingreso a los boxes, que Colapinto marcó la vuelta más rápida en lo que iba de la carrera principal en Interlagos (1:12.816) hasta que, con los neumáticos frescos, el piloto japonés de Red Bull hizo el tiempo más veloz. En la continuidad de la competencia, Franco subió al 14° lugar (giro 57) por el paso de su ex compañero de equipo Alex Albon a los pits. A partir de las últimas vueltas, el argentino tuvo un mejor ritmo por vuelta que Gasly, pero eso no le impidió perder otro puesto con el tailandés de Willams.

*Colapinto y una gran maniobra para sostener su lugar ante Hadjar

En la parte final de la prueba en el Autódromo Juan Carlos Pace de San Pablo, el argentino logró mantenerse por delante de Lance Stroll. El canadiense a bordo de su Aston Martín no logró superar a Colapinto, que llegó a la bandera de cuadros en el 15° lugar en Brasil.

Se terminó un fin de semana muy emocional para Franco. Es que además de lo que esperó volver a Sudamérica para disfrutar del aliento de sus fanáticos, se confirmó que será piloto titular durante todo el 2026 en Alpine, un logro aún más relevante que lo que sucedió en pista. Más allá de eso, volvió a mostrar su fortaleza mental y se repuso a un complicado sábado con un fuerte golpe para volver a llegar al final de la prueba. En dos semanas, la acción continuará en Las Vegas. Y claro, el próximo año, un argentino seguirá siendo parte de la Máxima como la historia lo merece.