El nuevo desafío de Colapinto: los cambios en Alpine que le permiten soñar con un drástico giro en 2026 y pelear por podios en la Fórmula 1

Franco Colapinto tiene motivos para ilusionarse de cara a la temporada 2026 (Foto: @AlpineF1Team)

Alpine está terminando su peor temporada en la Fórmula 1 desde su debut en 2021 e incluso bajo la denominación de Renault la estructura francesa culminó última luego de un campeonato completo. Sus pilotos, Franco Colapinto y Pierre Gasly, hacen lo que pueden con el A525, el peor auto del presente ejercicio. Sin embargo, hay motivos para que el nuevo coche en 2026 pueda llegar a entregarles resultados aceptables.

En el venidero campeonato los autos y neumáticos serán más chicos, se reducirá la carga aerodinámica (aditamentos), los alerones delanteros serán móviles por lo que tendrán el mismo efecto que los traseros con el DRS (Drag Reduction System) que permite una mejor entrada de aire en el auto que viene detrás y por ende más velocidad para poder efectuar el sobrepaso. En cuanto a los impulsores, habrá igual erogación de potencia de los motores a combustión y eléctricos, y se usarán los combustibles sintéticos para reducir la contaminación.

El principal cambio que tendrá Alpine en 2026 es que dejará de emplear los clásicos motores de Renault fabricados en la planta de Viry Chatillon y comenzará a usar los de Mercedes. En los papeles y análisis previos, las plantas motrices que mejor rendirían serían los de la casa alemana por sobre los de Ferrari, Honda –que pasará a ser proveedor de Aston Martin– y los ingresos de Audi y Ford, con Red Bull y Racing Bulls.

Es por eso que, al fin y al cabo, el último puesto en el Campeonato Mundial de Constructores no es visto como un drama en Enstone, sede del equipo Alpine. Es que, al estar en el fondo de la tabla, acceden a un 30 por ciento más de desarrollo en el túnel de viento, algo vital en la construcción de un monoplaza. El dato lo arrojó el propio jefe de Mercedes, Toto Wolff: “Cuando en un campeonato estás tan atrás como Alpine en este momento, recibes, creo, un 30% más de tiempo en el túnel de viento. Eso se acumula con los años, por lo que hay que tener cuidado”, alertó el austriaco en diálogo con Motorsport.

Así se vería el nuevo Alpine A526, con los cambios reglamentarios del año próximo (@ChrisPaulDesig1)

En sintonía, Gasly analizó lo que viene y también planteó su optimismo de cara al año próximo. “El hecho de que estemos en esta situación difícil porque somos últimos en el campeonato nos da más tiempo de túnel de viento para trabajar, desarrollar el auto del año que viene, así que en realidad estamos en una mejor posición que cualquier otro equipo, así que espero que podamos aprovecharlo al máximo el año que viene", le dijo a la cronista Guillermina Cardoso.

“Creo que, muy temprano este año detuvimos el desarrollo de este auto. Todos los chicos trabajaron en el desarrollo del año que viene muy temprano. Sabemos que hay muchos cambios, vamos a ir a Mercedes, nuevas unidades de potencia. Creo que los procesos en la fábrica han cambiado mucho y tenemos mucha gente inteligente. Realmente, creo que si logramos trabajar todos juntos, habrá mucho rendimiento para salir de eso, así que tengo mucho optimismo”, agregó el francés que ostenta 173 Grandes Premios y hace tres temporadas que corre en Alpine.

Por otro lado, cabe recordar que el futuro A526 tendrá caja y suspensión de Mercedes y, de tener un buen chasis, accedería a un potencial competitivo en 2026. Para que el auto pueda responder desde la carrocería, contrataron a Kris Midgley, el responsable de aerodinámica, que proviene de Ferrari. Se suma la incorporación de Oliver Bray, ingeniero de diseño mecánico, alguien que viene de trabajar durante ocho años en McLaren, el equipo que hoy es la referencia de la categoría y cuyos pilotos, Oscar Piastri y Lando Norris, pelean por el título.

Se suma el trabajo focalizado del director técnico, David Sánchez, en el nuevo auto, que lo llevó a ausentarse en México y Brasil para quedarse en la base de Enstone con el desarrollo del A526. El ingeniero francés tampoco estaría en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.

El vínculo de Franco Colapinto y su ingeniero, Stuart Barlow, se fortaleció durante el año (Crédito: Gentileza Luciano Yoma / @LucianoYoma)

En febrero de 2025, el asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, había destacado en una entrevista con La Gazzetta Dello Sport que uno de sus principales objetivos en el corto plazo era luchar por victorias en 2026 e ir en búsqueda del título en 2027, pero luego su mirada tuvo una alteración sobre el proceso de mejora al que aspiran: “Podemos hacer podios el año que viene. Tenemos el potencial para estar en el top 6 e incluso en el Top 4 si todo va bien”. Esas posiciones a las que apunta el italiano corresponden a la zona de puntos que en una carrera dominical van del primero al décimo puesto y en una Sprint sabatina, cosechan hasta el octavo puesto, pero en menor cantidad de unidades.

En una entrevista reciente con el portal The Race, el dirigente italiano puso en claro que el objetivo del próximo año es el de batallar en la zona delantera de la parrilla: “Quiero que estemos entre los seis primeros. Cuando estás sexto o séptimo, empiezas la carrera y ya hueles el podio”. En esa misma nota defendió su decisión de cerrar el área de desarrollo de unidades de potencia de Renault y el salto a Mercedes alegando un error de gestión que nació hace una década.

Colapinto, por su parte, tendrá a favor el poder hacer por primera vez una pretemporada en la F1. Se trata de las seis jornadas con dos tandas, una a la mañana y otra a la tarde. Se sumarán los tests privados que los equipos organizaron en Barcelona a fines de enero para estrenar los coches de nueva generación. Además, Franco trabajó mucho en el simulador del flamante monoposto de 2026 y su contribución fue clave en el desarrollo.

Otro punto que puede ayudar a Franco es su experiencia luego de 27 Grandes Premios y 26 carreras disputadas (no pudo largar en Silverstone este año). Los malos momentos en Alpine debido a la falta de competitividad del A525, fortalecieron al argentino, que durante sus carreras en 2025 logró reducir la diferencia con Gasly. Si el bonaerense cuenta con un mejor medio mecánico tendrá allanado el camino para demostrar su talento.

Además, será el segundo año del pilarense en un equipo al que se adaptó durante 2025. Forjó su relación con su ingeniero, Stuart Barlow, que pasó de algunos cruces por radio a participar de su cumpleaños y hasta planear juntos la estrategia. Ese vínculo es vital en el automovilismo ya que desde el muro de boxes, el técnico suele ser los “ojos” del piloto en cuanto a tiempos, rendimientos y cómo encarar cada tramo (o stint) de carrera.

La verdad se sabrá cuando los autos salgan a pista el próximo 26 de enero en Barcelona. Allí se verán los primeros indicios del nuevo A526 y si puede tener realmente potencial de cara al venidero ejercicio. Como dijo Franco Colapinto en México “peor no se puede estar”, en referencia al último puesto, que esperan dejar en 2026 y plasmar buenos resultados.