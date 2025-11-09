Deportes

Los memes del Superclásico tras la victoria de Boca ante River: del Changuito Zeballos en modo Neymar al recuerdo de Russo

Los hinchas xeneizes festejaron el triunfo por 2-0 en las redes sociales

Guardar
Los memes del Superclásico entre
Los memes del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate

En una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, Boca Juniors venció 2-0 a River Plate en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura. El triunfo no sólo le permitió a los dirigidos por Claudio Úbeda meterse en los playoffs del certamen, sino que además lograron la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, uno en cada tiempo, marcaron los tantos de la victoria xeneize y los memes dedicados a los goleadores estallaron en las redes sociales. Los hinchas de Boca elogiaron el trabajo del Changuito y lo compararon con Neymar y Diego Maradona por el uso de la vincha y su gran actuación en el elenco de la Ribera. Además, otros usuarios asemejaron el festejo con los hinchas en el alambrado con un festejo de Lionel Messi en Barcelona.

La Bestia Merentiel fue otra de las figuras de Boca y marcó el 2-0 al empujar al fondo de la red un pase preciso del Changuito Zeballos. Los fanáticos no dudaron en llenar de elogios al uruguayo y establecer comparaciones con Cristiano Ronaldo. Tampoco faltó el agradecimiento a Miguel Ángel Russo, el fallecido entrenador que se encontraba en funciones como técnico del club y las felicitaciones para Claudio Úbeda por seguir sus pasos y vencer a Marcelo Napoleón Gallardo.

En otras reacciones, se destacaron los recuerdos al descenso de River Plate en 2011 con la aparición de los fantasmas de la B en la tribuna de Boca y la presencia de la cantante inglesa Dua Lipa en el palco de La Bombonera.

En cuanto al partido, Boca fue superior a River y, tras un primer tiempo en el que carecían las situaciones de riesgo en los arcos, Zeballos convirtió el 1-0 minutos antes del descanso. El Changuito remató, Franco Armani dio rebote y el santiagueño aprovechó para sentenciar sin oposición. Apenas iniciada la segunda mitad, llegó la asistencia para el 2-0 de Merentiel.

El Xeneize pudo haber goleado, pero la impericia para definir, más las atajadas de Armani y un gol anulado a Merentiel por offside lo privaron de una victoria más holgada. Los de Úbeda, además, festejan por partida doble: clasificaron a playoffs en la Zona A del Clausura (además son punteros) y lograron el boleto a la Copa Libertadores 2026.

River, en tanto, sumó una nueva derrota que lo deja quinto en la Zona B y, de momento en puestos de repechaje para acceder a la Fase de Grupos de la Libertadores, pero puede ser desplazado a Copa Sudamericana si se dan otros resultados.

LOS MEMES DEL SUPERCLÁSICO:

Los memes del Superclásico entre
Los memes del Superclásico entre Boca y River (x ex Twitter)

Temas Relacionados

MemesBoca JuniorsRiver PlateSuperclásicoChanguito ZeballosGallardodeportes-argentina

Últimas Noticias

Así quedaron las tablas del Torneo Clausura tras la victoria de Boca Juniors sobre River Plate: la pelea por la Copa Libertadores

El Xeneize se quedó con el Superclásico jugado en La Bombonera al imponerse por 2-0 sobre el Millonario: selló su pasaje a la fase final del campeonato y su clasificación al certamen internacional

Así quedaron las tablas del

Boca le ganó a River en la Bombonera y se clasificó para la Copa Libertadores 2026

El Xeneize fue superior y pudo haber marcado algún gol más. Exequiel Zeballos fue la gran figura con un grito y una asistencia para el tanto de Merentiel. El local quedó como líder de la Zona A y aseguró su pasaje al certamen continental 2026

Boca le ganó a River

El conmovedor encuentro de Colapinto con los argentinos en el GP de Brasil: la secuencia que emocionó hasta las lágrimas a su manager

Tras terminar en el 15° lugar en Interlagos, el piloto de Alpine se acercó a saludar a los fanáticos presentes en el Autódromo José Carlos Pace

El conmovedor encuentro de Colapinto

40 fotos del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate en La Bombonera

Los equipos de Claudio Úbeda y Marcelo Gallardo se enfrentan por la fecha 15 del Torneo Clausura

40 fotos del Superclásico entre

La lupa sobre el gol de Zeballos que abrió el Superclásico para Boca: la falta que pidió River en el inicio de la acción

El cuerpo arbitral consideró que no hubo infracción en la disputa aérea entre Milton Giménez y Paulo Díaz

La lupa sobre el gol
DEPORTES
Así quedaron las tablas del

Así quedaron las tablas del Torneo Clausura tras la victoria de Boca Juniors sobre River Plate: la pelea por la Copa Libertadores

Boca le ganó a River en la Bombonera y se clasificó para la Copa Libertadores 2026

El conmovedor encuentro de Colapinto con los argentinos en el GP de Brasil: la secuencia que emocionó hasta las lágrimas a su manager

40 fotos del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate en La Bombonera

La lupa sobre el gol de Zeballos que abrió el Superclásico para Boca: la falta que pidió River en el inicio de la acción

TELESHOW
Harvey Keitel describe la esencia

Harvey Keitel describe la esencia argentina luego de filmar en el país: “Hay un duende que reside en el espíritu de su gente”

Manuel Wirtz le contó a Juana Viale la vez que Charly García se la agarró con él por ser mimo

Bautista Mascia de Gran Hermano mostró cómo quedó la casa que donó a una organización para personas trans

Sofía Pachano celebró su cumpleaños rodeada de amor en el último trimestre de su embarazo: la emoción de Aníbal

Juana Viale impactó en pantalla con top bordado y short de lino: el look del domingo que deslumbró en la mesa

INFOBAE AMÉRICA

El presidente de Alemania advirtió

El presidente de Alemania advirtió que el país vive la mayor amenaza a la democracia desde la caída del Muro de Berlín

Rodrigo Paz presentó a su gabinete y dijo que apostó por la “meritocracia” para lograr una “transformación del Estado” en Bolivia

Costa Rica y Cuba: No más indulgencia

Marina Abramovic vuelve a romper tabúes: una orgía y rituales frenéticos en su performance “más ambiciosa”

La posibilidad de un abecedario para restablecer la democracia