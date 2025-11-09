Los memes del Superclásico tras la victoria de Boca ante River: del Changuito Zeballos en modo Neymar al recuerdo de Russo

Los memes del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate

En una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, Boca Juniors venció 2-0 a River Plate en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura. El triunfo no sólo le permitió a los dirigidos por Claudio Úbeda meterse en los playoffs del certamen, sino que además lograron la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, uno en cada tiempo, marcaron los tantos de la victoria xeneize y los memes dedicados a los goleadores estallaron en las redes sociales. Los hinchas de Boca elogiaron el trabajo del Changuito y lo compararon con Neymar y Diego Maradona por el uso de la vincha y su gran actuación en el elenco de la Ribera. Además, otros usuarios asemejaron el festejo con los hinchas en el alambrado con un festejo de Lionel Messi en Barcelona.

La Bestia Merentiel fue otra de las figuras de Boca y marcó el 2-0 al empujar al fondo de la red un pase preciso del Changuito Zeballos. Los fanáticos no dudaron en llenar de elogios al uruguayo y establecer comparaciones con Cristiano Ronaldo. Tampoco faltó el agradecimiento a Miguel Ángel Russo, el fallecido entrenador que se encontraba en funciones como técnico del club y las felicitaciones para Claudio Úbeda por seguir sus pasos y vencer a Marcelo Napoleón Gallardo.

En otras reacciones, se destacaron los recuerdos al descenso de River Plate en 2011 con la aparición de los fantasmas de la B en la tribuna de Boca y la presencia de la cantante inglesa Dua Lipa en el palco de La Bombonera.

En cuanto al partido, Boca fue superior a River y, tras un primer tiempo en el que carecían las situaciones de riesgo en los arcos, Zeballos convirtió el 1-0 minutos antes del descanso. El Changuito remató, Franco Armani dio rebote y el santiagueño aprovechó para sentenciar sin oposición. Apenas iniciada la segunda mitad, llegó la asistencia para el 2-0 de Merentiel.

El Xeneize pudo haber goleado, pero la impericia para definir, más las atajadas de Armani y un gol anulado a Merentiel por offside lo privaron de una victoria más holgada. Los de Úbeda, además, festejan por partida doble: clasificaron a playoffs en la Zona A del Clausura (además son punteros) y lograron el boleto a la Copa Libertadores 2026.

River, en tanto, sumó una nueva derrota que lo deja quinto en la Zona B y, de momento en puestos de repechaje para acceder a la Fase de Grupos de la Libertadores, pero puede ser desplazado a Copa Sudamericana si se dan otros resultados.

LOS MEMES DEL SUPERCLÁSICO:

Los memes del Superclásico entre Boca y River (x ex Twitter)