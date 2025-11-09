“Es un idiota”: el enojo de Colapinto con Stroll y el video de la parada de más de cinco segundos que lo perjudicó en Brasil

La lenta parada de Alpine con Colapinto y su enojo con Stroll

La jornada del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 en el autódromo “José Carlos Pace” de Interlagos dejó una serie de momentos destacados, entre los que sobresalió el enojo de Franco Colapinto con Lance Stroll y el dominio absoluto de Lando Norris. El piloto británico se impuso con autoridad durante todo el fin de semana, adjudicándose tanto las dos poles como la victoria en la carrera Sprint y en la competencia principal del domingo.

El piloto argentino, que buscaba avanzar posiciones durante la vuelta 12, se encontró con una defensa agresiva del canadiense, lo que generó una reacción inmediata a través de la radio del equipo.

Todo sucedió cuando la carrera estaba por relanzarse tras el ingreso del Safety Car. En ese contexto, Colapinto intentó superar al Aston Martin conducido por Stroll, pero este último cerró el paso de manera contundente, impidiendo que la maniobra se concretara de forma limpia.

Colapinto y Stroll (REUTERS/Ricardo Moraes)

La frustración del joven argentino quedó registrada en la comunicación interna, donde calificó al piloto canadiense de manera despectiva. “Stroll es un idiota, ¿qué está haciendo?”, manifestó Colapinto por radio.

De todos modos, es no fue el único contratiempo que tuvo que afrontar el pilarense de Alpine. El piloto argentino mostró solidez durante buena parte de la prueba en el circuito brasileño. Sin embargo, una detención en boxes de 5,4 segundos para montar neumáticos medios en la vuelta cuarenta y cuatro alteró sus posibilidades de avanzar en el clasificador. Y allí también exhibió su frustración.

El inicio de la competencia estuvo marcado por una largada caótica, en la que múltiples incidentes alteraron el desarrollo de la prueba. Entre los más afectados se encontró el local Gabriel Bortoleto, quien debió abandonar tras un toque múltiple. Pocas vueltas después, un contacto entre Oscar Piastri y Kimi Antonelli desencadenó un roce de Antonelli a Charles Leclerc, lo que provocó la salida de pista del piloto monegasco de Ferrari. En ese contexto, Colapinto logró sortear los incidentes y mantenerse en carrera, demostrando solidez en el pelotón.

Durante la primera parte de la prueba, el argentino mantuvo un ritmo competitivo. En la vuelta 11, protagonizó un duelo con Lewis Hamilton, quien lo tocó en la recta principal. A pesar de ese incidente, Colapinto continuó avanzando con su A525 y evitó verse involucrado en un roce entre Yuki Tsunoda y Lance Stroll. Este episodio resultó determinante para que el argentino pudiera conservar su posición y seguir sumando vueltas sin contratiempos mayores.

En la fase final de la competencia, Colapinto ascendió al decimocuarto puesto tras la detención en boxes de su ex compañero de equipo, Alex Albon. A pesar de mostrar un ritmo superior al de Pierre Gasly en las últimas vueltas, el argentino perdió una posición frente al tailandés de Williams.

No obstante, logró mantenerse por delante de Lance Stroll en el cierre de la prueba, impidiendo que el canadiense, a bordo de su Aston Martin, lo superara antes de la bandera a cuadros. Finalmente, Colapinto cruzó la meta en la decimoquinta posición con su A525.

El fin de semana resultó especialmente significativo para Colapinto, no solo por su desempeño en pista, sino también por el respaldo de sus fanáticos sudamericanos y la confirmación de su continuidad en Alpine para 2026.

El piloto argentino demostró una vez más su fortaleza mental al reponerse de un sábado complicado y completar la carrera en Brasil, dejando en claro que su presencia en la Fórmula 1 continuará siendo motivo de orgullo para su país. La próxima cita del calendario será en Las Vegas, donde Colapinto buscará seguir consolidando su trayectoria en la élite del automovilismo.