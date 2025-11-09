Deportes

El momento de la lesión que sacó a Maxi Meza del Superclásico entre Boca y River: el llanto del volante al ser reemplazado

Ocurrió a los 30 minutos del primer tiempo: el mediocampista ex Gimnasia e Independiente venía sumando minutos tras una operación en su rodilla izquierda

Corrían 30 minutos del primer tiempo de un parejo Superclásico entre Boca y River en La Bombonera, cuando la visita sufrió una baja sensible. Maximiliano Meza se resbaló cuando intentó frenar para esperar un balón aéreo que terminó cabeceando Barinaga y, al caer, enseguida se tomó la rodilla izquierda y rompió en llanto. El ex Gimnasia e Independiente fue reemplazado por Matías Galarza Fonda y produjo gran preocupación en el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo.

Además de las lágrimas del volante, de 32 años, hubo más señales que marcaron la posible gravedad de la dolencia. Junto a Meza, Sebastián Driussi se tomó rápidamente la cabeza. Y tanto compañeros como rivales del lesionado lo rodearon, buscando consolarlo. Fue retirado del campo en el carrito sanitario, mientras se tomaba el rostro, totalmente conmovido. De inmediato, tomó su lugar el paraguayo Galarza.

La tónica del encuentro no varió hasta el epílogo de la primera etapa, cuando Milton Giménez le ganó de alto para peinar la pelota a Paulo Díaz, Exequiel Zeballos se marchó con una sola marca, remató, Franco Armani tapó, y el rebote le quedó al Changuito para abrir el score en La Ribera.

La preocupación por Meza fue mayor porque fue operado del tendón rotuliano de la rodilla izquierda y se perdió 18 partidos en lo que va del año. Poco a poco, iba ganando continuidad. De hecho, le había anotado un tanto a Talleres de Córdoba. Y logró ser titular en La Bombonera, pero la desgracia volvió a acosarlo. Tras abandonar el césped, fue llevado directamente al vestuario. Se espera el parte médico de River, que seguramente le realizará estudios para conocer al detalle el diagnóstico.

El conjunto de Núñez adquirió el pase de Meza en agosto de 2024, cuando defendía los colores de Rayados de Monterrey. El club le pagó dos millones de dólares al elenco que entonces dirigía Martín Demichelis para hacerse de los servicios del mundialista con la Albiceleste en Rusia 2018: firmó contrato hasta diciembre de 2026.

Oriundo de Corrientes y hermano mayor de Juan Cruz Meza, valor de las Inferiores que ya debutó y se destacó en la élite con Gallardo, mostró destellos de lo que puede aportar, pero no logró asentarse del todo. Y los problemas físicos no lo asistieron.

Esta vez, cuando apostaba a una buena actuación en el Superclásico para no dejar más la formación titular y seguir ganando ritmo, un resbalón le provocó una nueva lesión. Y lo sacó de la cancha entre lágrimas.

