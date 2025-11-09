Cuándo volverá a jugar la selección argentina en el Mundial Sub 17 y quién podría ser su rival en los 16avos de final

La Selección Sub 17 avanzó con puntaje perfecto en el Mundial de la categoría (AFA)

Argentina logró su tercera victoria en el Mundial Sub 17 y avanza a paso firme con el objetivo de lograr su primer título. Después de los triunfos ante Bélgica (3-2) y Túnez (1-0), el equipo de Diego Placente goleó por 7-0 a Fiyi y terminó con puntaje perfecto la fase de grupos de la máxima competición de selecciones de la categoría. De esta manera, deberá aguardar para conocer a su rival en los 16avos de final, que se disputarán el próximo viernes 14 de noviembre.

Hay que recordar que este torneo tiene la nueva modalidad de 48 equipos por primera vez en la historia de los Mundiales de la FIFA. De esta manera, el nuevo formato indica que los dos primeros equipos de cada una de las 12 zonas y los 8 mejores terceros clasificarán a dieciseisavos de final, donde comenzará la etapa de eliminación directa.

¿Cómo se resolverá el armado de las llaves? Para analizarlo desde el caso de Argentina, la Albiceleste terminó con 9 puntos y una diferencia de gol de +9 para ser uno de los mejores primeros. La cuestión marca que, una vez que estén los 32 clasificados a la siguiente fase del torneo, se armará una lista y se enfrentará el mejor de los primeros (número 1) contra el peor de los terceros (32). Así sucesivamente hasta lograr todos los emparejamientos.

De esta manera, habrá que esperar a que finalice la fase de grupos este martes y ahí se sabrán quién será el próximo rival de los dirigidos por Placente y cómo quedará conformada la llave camino al título. Lo que es seguro es que será uno de los más débiles en lo que va del campeonato.

Una vez que pasen los 16avos, los octavos de final se jugarán el martes 18 de noviembre, mientras que la instancia de cuartos se disputará el viernes 21. La definición de la Copa del Mundo por un lugar en la final, o sea las semifinales, tienen como fecha el lunes 24 y la definición por el trofeo más el duelo por el tercer puesto será el jueves 27 de este mes.

El equipo de Placente ganó los tres partidos de la fase de grupos del Mundial Sub 17

En cuanto al historial de la Argentina en Copas del Mundo Sub 17, nunca se pudo pasar la línea de semifinales. En la última edición que se realizó en 2023, en Indonesia, la Albiceleste perdió por penales frente a Alemania (el campeón) y finalizó cuarta tras caer 3-0 ante Malí en el partido por el podio. Las mejores actuaciones del seleccionado nacional fueron los terceros puestos en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003.

A lo largo de las Copas del Mundo, Nigeria es el máximo ganador con 5 títulos, escoltado por Brasil (4). Con dos estrellas le siguen México y Ghana, mientras que con una coronación completan Francia, Alemania, Rusia, Arabia Saudita, Suiza e Inglaterra.

Los partidos de Argentina en el Mundial Sub 17:

Argentina 3-2 Bélgica

Resumen del partido entre Argentina y Bélgica por el Mundial Sub 17

Argentina 1-0 Túnez

Compacto de Argentina-Túnez Sub 17

Argentina 7-0 Fiyi

EL PLANTEL DE LA SELECCIÓN ARGENTINA SUB 17

Arqueros: José Castelau (Real Madrid), Juan Manuel Centurión (Independiente) y Valentín Reigia (Argentinos Juniors).

Defensores: Fernando Closter (Independiente), Thiago Yañez (Argentinos Juniors), Simón Escobar (Vélez), Matías Satas (Boca), Mateo Martínez (Racing), Santiago Silvera (Argentinos Juniors) y Misael Zalazar (Talleres).

Mediocampistas: Alejandro Tello (Racing), Santiago Espíndola (River), Felipe Pujol (Vélez), Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s), Ramiro Tulián (Belgrano) y Uriel Ojeda (San Lorenzo).

Delanteros: Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach), Felipe Esquivel (River), Thomas De Martis (Lanús), Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors) y Gastón Bouhier (Argentinos Juniors).