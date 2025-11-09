Aldosivi visita a Banfield en un partido clave por la permanencia en la fecha 15 del Torneo Clausura

Aldosivi venció en Mar del Plata a Banfield

Banfield y Aldosivi protagonizan un choque determinante en el Florencio Sola, donde el Tiburón buscará sumar para mantener la esperanza de lograr la permanencia, un objetivo que el Taladro consiguió en la victoria frente a Lanús. El partido se transmite por ESPN Premium y tiene como árbitro a Luis Lobo Medina.

Partido en desarrollo...

LA PREVIA

La urgencia domina el presente de Aldosivi, que afronta este compromiso en una situación crítica: el equipo ocupa el último lugar tanto en la tabla anual como en la de promedios, lo que lo mantiene en zona de descenso. Para el conjunto marplatense, sumar puntos se ha vuelto una necesidad ineludible si pretende revertir su destino en la categoría. A pesar de haber conseguido una victoria por 3-1 frente a Independiente Rivadavia en la fecha anterior, aún permanece en el anteúltimo puesto de su zona, con apenas 12 puntos, y continúa amenazado por el descenso.

En contraste, Banfield llega fortalecido tras imponerse en el clásico por 2-1, resultado que le permitió alcanzar los 20 puntos y ubicarse en la sexta posición del Grupo A. Este triunfo no solo consolidó su lugar entre los equipos que pelean por la clasificación a los octavos de final, sino que también se garantizó la permanencia.

Formaciones

Árbitro: Luis Lobo Medina

Hora: 19:20

TV: ESPN Premium

Estadio: Florencio Sola

SARMIENTO VS INSTITUTO DE CÓRDOBA

(X: @InstitutoACC)

La expectativa crece en torno al enfrentamiento entre Sarmiento e Instituto, que se disputará desde las 19:20 en el estadio Eva Perón. Este encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, representa una oportunidad para ambos equipos de revertir los resultados obtenidos en la jornada anterior y consolidar su posición en la tabla.

LA PREVIA

El Verde viene de igualar 1-1 frente a Platense. En sus últimos compromisos, el conjunto ha registrado una victoria y tres derrotas, con un saldo de cinco goles a favor y dos en contra. Esta racha evidencia cierta irregularidad en el rendimiento, lo que añade presión de cara a la lucha por la permanencia.

Por su parte, La Gloria afronta el desafío tras caer 3 a 1 ante Rosario Central. En sus recientes presentaciones, el elenco cordobés sumó una victoria, dos empates y una derrota. Estos números reflejan una campaña cargada de irregularidades, en la que la defensa ha mostrado algunas vulnerabilidades.

El historial reciente entre ambos muestra una paridad marcada. En los últimos cinco enfrentamientos, Sarmiento logró imponerse en una ocasión, mientras que Instituto celebró dos victorias y los restantes dos partidos finalizaron en empate. El antecedente más próximo se remonta al 27 de abril, durante el Torneo Apertura, cuando igualaron 1-1.

Formaciones

Árbitro: Ariel Penel

Hora: 19:20

TV: TNT Sports

Estadio: Eva Perón

TIGRE VS ESTUDIANTES

La definición de los clasificados a las copas internacionales se intensifica en la Zona A del Torneo Clausura, donde Tigre y Estudiantes se enfrentan este en el José Dellagiovanna. El encuentro, que será transmitido en vivo por TNT Sport, representa una oportunidad decisiva para ambos equipos en su aspiración de disputar la Copa Sudamericana 2026.

El conjunto de Victoria llega a este compromiso con una racha positiva: acumula siete partidos sin conocer la derrota, con dos victorias y cinco empates, de los cuales los últimos cuatro han sido igualdades consecutivas, incluido el reciente 0-0 frente a Belgrano. Este rendimiento le permite depender exclusivamente de sus propios resultados para asegurar un lugar en la próxima Copa Sudamericana a través de la tabla anual. En este contexto, el buen momento de Ignacio Russo y David Romero se ha convertido en un factor clave para el equipo dirigido por Diego Dabove. Además, nombres como Guillermo Soto y Julián López se perfilan como piezas a seguir de cerca en el desarrollo del partido.

Por su parte, Estudiantes afronta el desafío tras una derrota por 2-1 ante Boca en La Plata, un resultado que lo distanció de los puestos de clasificación a las copas en la tabla 2025. Con veintiún puntos, dos más que su rival de turno, el equipo de Eduardo Domínguez se encuentra obligado a sumar de a tres para mantener vivas sus aspiraciones internacionales y asegurar su presencia en los octavos de final del torneo. En este tramo decisivo, Santiago Ascacíbar y Cristian Medina buscan liderar al equipo, acompañados por Guido Carrillo y Santiago Núñez, en las últimas jornadas de la competencia.

Posibles formaciones

Tigre: Felipe Zenobio, Federico Álvarez, Tomas Cardona, Joaquín Laso, Guillermo Soto, Sebastián Medina, Gonzalo Piñeiro, Julián López, Braian Martínez, David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove

Estudiantes: Fernando Muslera, Santiago Arzamendia, Facundo Rodríguez, Santiago Núñez, Román Gómez, Mikel Amondarain, Santiago Ascacibar, Edwin Cetré, Cristian Medina, Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Árbitro: Daniel Zamora

Hora: 21:30

TV: TNT Sports

Estadio: José Dellagiovanna

ATLÉTICO TUCUMÁN VS GODOY CRUZ

Godoy Cruz juega contra Atlético Tucumán

El regreso de Atlético Tucumán al Estadio Monumental José Fierro ante Godoy Cruz representa mucho más que un simple partido: el Decano se juega la permanencia y busca recomponer la relación con su hinchada tras semanas marcadas por la tensión.

El equipo tucumano enfrenta un desafío que trasciende lo deportivo, ya que la continuidad en la máxima categoría está en riesgo y el clima institucional se ha visto alterado por conflictos recientes.

El último encuentro disputado como local frente a San Lorenzo, dejó una huella profunda en la relación entre los jugadores. El reclamo del plantel por una deuda en los premios generó un quiebre, evidenciando un distanciamiento que ahora el club intenta revertir.

El partido contra el Tomba será el primer reencuentro con el público desde aquel episodio, y la expectativa gira en torno a la posibilidad de dejar atrás las diferencias para enfocarse en el objetivo común.

Para el Bodeguero también será especial, dado que el ciclo del Turco Asado no comenzó de la mejor manera y en el último clásico frente a San Martín de San Juan, los fanáticos despidieron a los jugadores con insultos. La obligación a la victoria estará en ambos lados.

Posibles formaciones

Atlético Tucumán: Matías Mansilla, Ignacio Galván, Marcelo Ortiz, Clever Ferreira, Damián Martínez, Ramiro Ruiz, Kevin López, Kevin Ortíz, Adrián Sánchez, Mateo Bajamich, Leandro Diaz. DT: Hugo Colace

Godoy Cruz: Franco Petroli, Juan Morán, Federico Rasmussen, Mateo Mendoza, Agustín Valverde, Santino Andino, Maximiliano González, Vicente Poggi, Facundo Altamira, Agustín Auzmendi y Daniel BarreaDT: Omar Asad.

Árbitro: Sebastián Zunino

Hora: 21:30

TV: ESPN Premium

Estadio: Monumental José Fierro