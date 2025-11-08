La agenda de los cinco partidos del sábado en el Torneo Clausura con Racing y Newell’s como protagonistas

Gustavo Costas, DT de Racing, quiere ir por el Torneo Clausura tras la eliminación en Copa Libertadores (REUTERS/Rodrigo Valle)

Este sábado continuará la acción en la fecha 15 del Torneo Clausura con cinco encuentros que podrían ser determinantes en las tablas de posiciones, tanto de las zonas A y B, como en la Anual que define uno de los descensos y las clasificaciones a las copas internacionales.

En primer turno, desde las 17, habrá dos cotejos en Buenos Aires. En el Palacio Tomás A. Ducó, Huracán recibirá a Newell’s y, en el Cilindro de Avellaneda, Racing será local ante Defensa y Justicia. A partir de las 19.15, Talleres se medirá en Córdoba ante Platense y para cerrar, desde las 21.30, San Martín será local en San Juan ante Lanús y Unión hará lo propio en Santa Fe contra Barracas Central.

RACING VS DEFENSA Y JUSTICIA

Racing se medirá ante Defensa y Justicia en Avellaneda (Fotobaires)

En un Cilindro sin público por la sanción impuesta por Aprevide a Racing luego del recibimiento con bengalas en la semifinal de la Copa Libertadores ante Flamengo, el equipo de Gustavo Costas recibirá a Defensa y Justicia en la penúltima fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El partido comenzará a las 17.00, será arbitrado por Leandro Rey Hilfer y será televisado por ESPN Premium.

Tanto la Academia como el Halcón buscarán la victoria, ya que se encuentran afuera de los puestos de Playoff, pero están apenas debajo de los últimos dos lugares por diferencia de gol, ya que tienen 19 puntos al igual que Tigre y Belgrano. Un triunfo podría hasta catapultarlos a los primeros lugares de una zona muy pareja y que tiene a Boca Juniors como líder.

En su última presentación, Racing igualó sin goles ante Central Córdoba en Santiago del Estero, por lo que, a falta de dos fechas para el final de la fase regular, está casi obligado a sumar de a tres ante un rival directo para el ingreso a octavos de final. No obstante, los de Costas se estarían clasificando a la próxima Copa Sudamericana por Tabla Anual, pero deberán seguir sumando para evitar quedarse afuera de la cita internacional.

Del otro lado estará Defensa y Justicia, que perdió en Florencio Varela frente a Huracán (3-1) y dejó pasar una inmejorable ocasión de mantenerse entre los 8 primeros del torneo. Además, los de Mariano Soso quedaron sin chances de acceder a copas internacionales por Tabla Anual.

Probables formaciones:

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo y Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Lucas Ferreira, Damián Fernández, Rafael Delgado; Ezequiel Cannavo, Benjamín Schamine, Aaron Molina, Samuel Lucero; Juan Gutiérrez, Abiel Osorio y Juan Miritello. DT: Mariano Soso.

Estadio: Juan Domingo Perón

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Juan Pafundi

Hora: 17

TV: ESPN Premium

HURACÁN VS NEWELL’S

Huracán recibirá a Newell's

En Parque Patricios, Huracán recibirá a Newell’s en la penúltima fecha del Grupo A del Torneo Clausura. El partido comenzará a las 17, tendrá como árbitro a Jorge Baliño y será transmitido por TNT Sports.

El Globo viene en alza tras una victoria como visitante frente a Defensa y Justicia y sabe que no tiene margen de error si quiere meterse en la zona de playoffs. Los dirigidos por Frank Darío Kudelka suman 19 puntos y están en el lote de equipos con esa cantidad de unidades, pero tienen -3 de diferencia de gol, lo que los perjudicaría en eventual desempate.

Del otro lado estará la Lepra, que está hundida con 11 unidades, sin chances de acceder a octavos de final, pero con la obligación de ganar para no sufrir en la lucha por mantener la categoría. Una victoria en el Ducó podría dejar a los de Lucas Bernardi al borde de la salvación si se dan algunos resultados.

Probables formaciones:

Huracán: Hernán Galíndez; Hernán De La Fuente, Fabio Pereyra, Nehuén Paz y César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonel Pérez, Facundo Waller; Matko Miljevic; Leonardo Sequeira y Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka.

Newell’s: Juan Espínola; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta, Lucas Sosa; Facundo Guch, Martín Fernández, Éver Banega, Valentino Acuña; Carlos González y Luciano Herrera. DT: Lucas Bernardi.

Estadio: Tomás A. Ducó

Árbitro: Jorge Baliño

VAR: Pablo Echavarría

Hora: 17

TV: TNT Sports

TALLERES VS PLATENSE

Carlos Tevez celebra el gol de Talleres ante Vélez (Fotobaires)

Luego de su gran victoria en Liniers ante Vélez, Talleres intentará dar un nuevo paso a la salvación ante Platense como local en un encuentro que comenzará a las 19.15, tendrá como referí a Andrés Gariano y televisación de ESPN Premium.

Los dirigidos por Carlos Tevez no solo dependen de sí mismos para salvarse del descenso, sino que también están en puestos de clasificación a octavos de final en la Zona B, en la cual tienen 17 puntos.

Enfrente estará el campeón del Apertura, Platense, que se encuentra penúltimo en la zona, con 12 unidades, y una racha de 7 partidos sin triunfos que lo dejan prácticamente eliminado de los playoffs.

Probables formaciones:

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Matías Galarza; Juan Portilla, Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Rick y Luis Angulo. DT: Carlos Tevez.

Platense: Federico Losas; Juan Ignacio Saborido; Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Ignacio Schor, Rodrigo Herrera, Leonel Picco, Franco Baldasarra; Guido Mainero y Ronaldo Martínez. DT: Hernán Lamberti.

Estadio: Mario Alberto Kempes

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Diego Ceballos

Hora: 19.15

TV: ESPN Premium

SAN MARTÍN DE SAN JUAN VS LANÚS

Lanús visitará a San Martín de San Juan (X: @clublanus)

En San Juan, San Martín buscará dar el paso decisivo en su lucha por la permanencia en Primera División. Recibirá desde las 21.30 en el Hilario Sánchez a Lanús, que aseguró su lugar en los Playoffs del Clausura y además aguarda por la final de la Copa Sudamericana. El árbitro será Hernán Mastrángelo y ESPN Premium se encargará de la transmisión.

El Santo que orienta Leandro Romagnoli atraviesa un delicado momento en la máxima categoría, ya que está último en los promedios y en la Tabla Anual junto con Aldosivi y hoy estaría descendiendo la Primera Nacional. Un triunfo ante el Granate podría alejarlos de la zona caliente y postergar la definición hasta la última fecha.

En tanto que los dirigidos por Mauricio Pellegrino se encuentran un presente dulce, ya que son finalistas de la Sudamericana (jugarán el 22 de noviembre en Asunción ante Atlético Mineiro) y además tiene el boleto asegurado a octavos de final. No obstante, vienen de perder 2-1 en el clásico ante Banfield, por lo que buscarán la revancha en San Juan.

Probables formaciones:

San Martín: Matías Borgogno; Ayrton Portillo; Tomás Lecanda, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Nicolás Watson, Diego González; Horacio Tijanovich, Sebastián Jaurena, Tomás Fernández e Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Walter Bou y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Estadio: Hilario Sánchez

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Germán Delfino

Hora: 21.30

TV: ESPN Premium

UNIÓN VS BARRACAS CENTRAL

Unión jugará ante Barracas Central

Unión de Santa Fe y Barracas Central cerrarán la fecha del sábado en un duelo que podría dejar a alguno de los equipos en la cima de la Zona A del Torneo Clausura a falta de dos fechas para el cierre de la etapa regular.

El Tatengue, que viene de vencer en Rosario a Newell’s, se encuentra como escolta de Boca Juniors con mismo puntaje pero peor diferencia de gol; mientras que el Guapo, que derrotó como local a Argentinos Juniors, está a dos unidades de la cima y con chances de meterse en una copa internacional por primera vez en su historia.

Probables formaciones:

Unión de Santa Fe: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Nicolás Palavecino; Cristian Tarragona y Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.

Barracas Central: Marcelo Miño; Facundo Mater, Rodrigo Insúa, Nicolás Carparo, Fernando Tobio, Nicolás Demartini; Dardo Miloc, Siro Rossane, Manuel Duarte; Jonathan Candia y Facundo Bruera. DT: Ruben Darío Insua.

Estadio: 15 de Abril

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Lucas Novelli

Hora: 21.30

TV: TNT Sports

TABLAS DE POSICIONES