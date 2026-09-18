Fin de semana con calor, lluvias y fuertes vientos: cómo estará el clima en el AMBA antes de la llegada de la primavera

Se espera un viernes y sábado templado en CABA antes de la primavera (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El clima en la región del Área Metropolitana de Buenos Aires, según el reciente reporte del Servicio Meteorológico Nacional, marcará -durante este fin de semana- un leve ascenso de temperatura para hoy y mañana y pronóstico de lluvias hacia la noche del domingo, en la jornada previa al inicio de la primavera.

Este viernes habrá cielo despejado o ligeramente nublado, con temperaturas de entre 15°C y 23°C y sin lluvias; con vientos de orientación norte. Para este sábado, la temperatura continuará en franco ascenso con una mínima de 16°C hacia la mañana que llegará hasta los 24°C por la tarde, en un clima primaveral. El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante casi toda la jornada de mañana con vientos del noreste y también sin pronóstico de precipitaciones.

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El reporte meteorológico de los próximos siete días en CABA (Servicio Meteorológico Nacional)

Sin embargo, para el domingo, será la jornada más cálidad del fin de semana, con temperatura mínima de 14°C y 25°C de máxima. Pero, a diferencia de las dos jornadas anteriores, para la tarde noche habrá probabilidad de tormentas, de entre un 10% y 40%, junto con un incremento de la nubosidad. El viento virará hacia el sudoeste entre los 23-31 km/h con ráfagas que llegarán hasta casi los 60 km/h.

El lunes, cuando comenzará oficialmente la primavera, se espera un clima ventoso entre 15°C y 19°C y ráfagas de entre 51 y 59 km/h, para toda la jornada. No se aguardan lluvias para el principio de la semana.

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En cambio, hacia el martes, luego de una jornada de lunes con fuertes vientos, se espera un marcado descenso de la temperatura: entre 9°C y 16°C con cielo mayormente nublado y sin lluvias. Para el miércoles, la mínima podría ser de 10 °C y la máxima de 21 °C mientras que para el jueves nuevamente aumentarán los valores térmicos: 14°C de mínima y 24°C de máxima.

Alertas meteorológica en nueve provincias: lluvia, viento y nieve

En el marco de las alertas meteorológicas, la mayor inestabilidad para hoy se concentrará en el norte litoraleño con tormentas pronosticadas en la zona del norte de Corrientes, este de Formosa y Chaco.

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Hacia la Patagonia, se registran fuertes vientos en el sur del Chubut y casi toda la provincia de Santa Cruz.

Las advertencias por tormentas, nevadas y vientos para distintas provincias de Argentina entre el 18 y el 19 de septiembre (Servicio Meteorológico Nacional)

En la región cordillerana, continúan las alertas para hoy en cuanto a nevadas en el extremo oeste de Catamarca, San Juan y La Rioja. Este panorama de caída de nieve se incrementará hacia el sábado, en el la franja cordillerana de Mendoza, acompañados por un clima ventoso en Neuquén.

Un sector del Litoral y parte de la Patagonia atravesado por lluvia y clima ventoso (Servicio Meteorológico Nacional)

Por su parte, la región litoral ampliará su sector de tormentas a comparación de la jornada anterior: todo Corrientes, Misiones, junto al oeste chaqueño-formoseño y el norte de Santa Fe se verá amenazado por fuertes precipitaciones.

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Una pequeña franja cordillerana, atravesada por nevadas, junto al noreste del país con pronóstico de lluvias (Servicio Meteorológico Nacional)

Por su parte, para el domingo, en la provincia de Buenos Aires, se esperan tormentas fuertes en el suroeste, incluidas Coronel Suárez, Bahía Blanca, Monte Hermoso, Coronel Pringles y Pigüé, mientras que por la tarde el frente alcanzará todo el territorio bonaerense, con mayor actividad eléctrica y precipitaciones en la región centro del país. Este fenómeno se verá reflejado también en toda la provincia de La Pampa y gran parte de Santa Cruz, mientras que las regiones de Río Negro, Neuquén y sur de Mendoza estarán atravesadas por clima ventoso.

Para este domingo, la franja central del país tendrá alertas amarillas por viento y lluvias (Servicio Meteorológico Nacional)