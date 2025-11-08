Un robo, “apuntes secretos” y el barrendero “héroe”: así River comenzó a ganarle a Boca la final de la Libertadores 2018

El Muñeco en los festejos de la Copa Libertadores 2018 (REUTERS/Sergio Perez)

La Superfinal de la Copa Libertadores 2018 que River le ganó a Boca en Madrid sostiene su efervescencia entre los hinchas de una y otra vereda, aún a casi siete años. Y Marcelo Gallardo aparece como el mentor y el estratega de aquella definición histórica. Claro que el final de la gesta pudo haber cambiado a partir un robo inoportuno, pero la aparición de un barrendero “héroe” (llamado Brian Velázquez), hincha del club de Núñez, le devolvió la calma al entrenador. Y las herramientas para planificar el clásico.

La anécdota está contada en “Gallardo recargado”, el libro de Diego Borinsky; una biografía autorizada del entrenador. Se trata de una obra de 576 páginas, una continuidad de “Gallardo Monumental”, que narra la vida del DT desde su infancia hasta octubre de 2015, luego de la primera Copa Libertadores obtenida por el Muñeco como director técnico. Aquí, el extracto del relato.

"Gallardo recargado", el libro de Diego Borinsky

¿Y si el barrendero era hincha de Boca?

En la semana previa a la final de la Libertadores, al DT de River lo robaron. No en el sentido figurado. No fue en un campo de juego, ni en la sala del VAR. Ocurrió en la calle, en pleno Palermo, un día de semana a la noche. Había ido a cenar y cuando salió del restaurante y se acercó a su camioneta, se encontró con la ingrata escena del vidrio trasero roto y una mujer policía parada al lado. Le habían robado su maletín. Allí tenía, entre otras cosas, su ipad, el pasaporte, y unas carpetitas, de esas blancas con la banda roja que suelen entregar en prensa de River los días de partido. Y las carpetitas, claro, estaban repletas de apuntes relacionados a la final: esquemas, movimientos tácticos, los cinco defensores, Martínez Quarta, los cinco volantes, pelota parada, etcétera, etcétera, etcétera.

El “Muñeco” no fue a hacer la denuncia: no quería comerse el garrón de estar un par de horas en la comisaría para irse con las manos vacías, y además debía invertir sus energías en unos temitas que tenían en vilo a algunos millones de personas en el país. Al día siguiente, cuando llegó a Rivercamp, el masajista Marcelo Sapienza le preguntó si él había perdido sus documentos.

-No perdí, me robaron mi maletín, eso pasó -le contestó el “Muñeco”.

-Ah, porque recién me llamó Liliana, de Informes, que esta mañana, apenas entró al club, se comunicó un señor diciendo que tenía unos documentos tuyos y dejó el teléfono.

La historia concluye con un llamado a este señor, que resultó ser un muchacho de unos treinta y pico, y con el ingreso de este muchacho, su mujer y su hijo a Rivercamp el día siguiente. “El pibe era barrendero, muy gashina -revive el “Muñeco”, pronunciando así, bien fuerte la sh-, y al acercarse al volquete vio cosas rojas y blancas y le llamaron la atención, porque todo lo que sea de River el loco se lo lleva. Eso me lo contó después. Se puso a revisar las carpetas, encontró mi pasaporte, anotaciones de equipos y se quedó duro. Esperó que se hiciera la primera hora de la mañana y llamó al club para contar lo que había encontrado y al día siguiente le mandamos un remis, creo que vivía en Villa Luzuriaga, y vino con la mujer y el hijo. Me devolvió el pasaporte y los apuntes, el ipad obviamente se lo habían llevado los ladrones. Charlamos un rato, les regalamos camisetas de River y se fue recontento".

¿Qué hubiera pasado si el barrendero era hincha de Boca y salía corriendo a darle los apuntes a Guillermo Barros Schelotto como si allí estuviera la fórmula de la Coca Cola?

Nunca lo sabremos. Lo que sí podemos afirmar es que las grandes gestas se construyen de pequeñas historias. Esta es una.

Bienvenidos a la final más increíble de todos los tiempos.