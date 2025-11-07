Deportes

Los Pumas confirmaron su equipo para enfrentar a Gales

El entrenador Felipe Contepomi dio a conocer la alineación titular del seleccionado argentino de rugby de cara al juego del domingo

Guardar
Argentina y Gales se vuelven
Argentina y Gales se vuelven a ver las caras luego del último mundial (Foto: Reuters/Benoit Tessier)

El Principality Stadium de Cardiff será el escenario donde Los Pumas comenzarán su participación en la Ventana de noviembre enfrentando a Gales este domingo, desde las 12:10 de Argentina. El plantel argentino, bajo la dirección de Felipe Contepomi, ya se encuentra en la ciudad y tiene confirmada la formación para este primer test de la gira europea.

Contepomi definió el equipo titular y los suplentes que estarán disponibles para un encuentro que marca el regreso del seleccionado argentino a Gales luego de tres años. El antecedente más reciente entre ambos equipos fue en el último Mundial de Francia, donde Los Pumas superaron a Gales por 29-17 en los cuartos de final, asegurando su pase a semifinales. En el último cruce disputado en Cardiff en 2022, la victoria fue para el conjunto galés por 20-13.

Marcos Kremer será titular (REUTERS/Benoit
Marcos Kremer será titular (REUTERS/Benoit Tessier)

Por su parte, Gales anunció su primer equipo bajo el nuevo entrenador Steve Tandy para el partido del domingo frente a Argentina en Cardiff. Entre las novedades más destacadas, el wing Louis Rees-Zammit figura entre los suplentes y prepara su regreso al rugby internacional tras más de dos años. El último encuentro del jugador galés con su selección fue durante la Copa del Mundo de Rugby 2023.

El jugador galés vuelve al seleccionado tras un breve paso por la NFL, donde llegó a disputar algunos minutos con los Kansas City Chiefs. Ahora, el wing retoma su carrera en el rugby con la camiseta de su país para enfrentar a Los Pumas en la apertura de la ventana de noviembre.

El historial entre Los Pumas y Gales contabiliza 25 partidos, con 15 triunfos para los europeos, ocho para los argentinos y dos empates. El encuentro del domingo abrirá la serie internacional de otoño en Europa para ambos seleccionados.

EL XV INICIAL DE LOS PUMAS

Mayco Vivas, Julián Montoya (capitán), Pedro Delgado, Guido Petti, Marcos Kremer, Pablo Matera (vicecapitán), Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Simón Benítez Cruz, Gerónimo Prisciantelli, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Justo Piccardo, Bautista Delguy y Santiago Carreras.

Suplentes: figuran Ignacio Ruiz, Thomas Gallo, Tomás Rapetti, Matías Alemanno, Santiago Grondona, Agustín Moyano, Juan Cruz Mallía (vicecapitán) y Rodrigo Isgró.

EL XV INICIAL DE GALES

Blair Murray; Tom Rogers, Max Llewellyn, Ben Thomas, Josh Adams; Dan Edwards, Tomos Williams; Rhys Carre, Dewi Lake, Keiron Assiratti, Dafydd Jenkins, Adam Beard, Alex Mann, Jac Morgan, Aaron Wainwright.

Suplentes: Liam Belcher, Nicky Smith, Archie Griffin, Freddie Thomas, Olly Cracknell, Kieran Hardy, Jarrod Evans, Louis Rees-Zammit.

Temas Relacionados

RugbyLos PumasGalesDeportes-argentinaUARseleccion argentina de rugbyFelipe Contepomi

Últimas Noticias

Tras ser confirmado como titular para el 2026, Franco Colapinto afrontará la práctica y la qualy de la Sprint en Brasil

El piloto argentino, a bordo de su Alpine, buscará comenzar con el pie derecho en Interlagos

Tras ser confirmado como titular

Los mensajes ocultos detrás del anuncio de Alpine que confirmó la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

El team con sede en Enstone apostó por algunos guiños encriptados para dar ratificar al argentino como titular en 2026

Los mensajes ocultos detrás del

El detrás de escena del acuerdo de Franco Colapinto con Alpine para ser piloto titular de la Fórmula 1 en 2026

El argentino hizo méritos a puro manejo con el peor auto de la categoría

El detrás de escena del

Cómo quedó el mapa de pilotos de la Fórmula 1 de cara al 2026 tras la confirmación de Colapinto en Alpine

La escudería francesa hizo oficial la continuidad del piloto argentino, que formará dupla con Pierre Gasly. ¿Cuáles son las tres butacas que esperan un dueño?

Cómo quedó el mapa de

Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1: Alpine lo confirmó como piloto titular para la temporada 2026

La escudería francesa hizo oficial que el piloto argentino de 22 años formará dupla con Pierre Gasly en el próximo calendario

Franco Colapinto seguirá en la
DEPORTES
Tras ser confirmado como titular

Tras ser confirmado como titular para el 2026, Franco Colapinto afrontará la práctica y la qualy de la Sprint en Brasil

Los mensajes ocultos detrás del anuncio de Alpine que confirmó la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

El detrás de escena del acuerdo de Franco Colapinto con Alpine para ser piloto titular de la Fórmula 1 en 2026

Cómo quedó el mapa de pilotos de la Fórmula 1 de cara al 2026 tras la confirmación de Colapinto en Alpine

Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1: Alpine lo confirmó como piloto titular para la temporada 2026

TELESHOW
Flor Peña cumplió 51 años,

Flor Peña cumplió 51 años, sus amigos hackearon sus redes y el resultado fue inesperado: “Sin retoque ni filtro”

Flor de la V apuntó contra Estefi Berardi tras su renuncia a Los Profesionales de Siempre: “¿Desde qué lugar habla?"

La confesión de Wanda Nara tras separarse de Maxi López: “Lloraba todas las noches pidiendo que tenga novia”

Nico Vázquez compartió la primera foto junto a Dai Fernández: a pura sonrisa en un lugar icónico de Nueva York

Agustín “Cachete” Sierra y el libro que lo ayudó a reencontrarse con sus sueños: “Me ayudó a decidir si era lo que me gustaba”

INFOBAE AMÉRICA

El museo del Holocausto les

El museo del Holocausto les pone nombre a 5 millones de víctimas y confía en la IA para identificar al resto

China suspendió restricciones a la exportación de tierras raras, una de las exigencias de EEUU en el pacto comercial

Nuevo balance de la dictadura cubana: el huracán Melissa dejó más de 76.000 viviendas afectadas en la isla

Por dentro del museo catarí que parece una “rosa” del desierto: una joya de 430 millones de dólares

La Orquesta Filarmónica de Israel vivió una noche tensa en París tras protestas y bengalas en plena sala