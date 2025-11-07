Los Pumas confirmaron su equipo para enfrentar a Gales

Argentina y Gales se vuelven a ver las caras luego del último mundial (Foto: Reuters/Benoit Tessier)

El Principality Stadium de Cardiff será el escenario donde Los Pumas comenzarán su participación en la Ventana de noviembre enfrentando a Gales este domingo, desde las 12:10 de Argentina. El plantel argentino, bajo la dirección de Felipe Contepomi, ya se encuentra en la ciudad y tiene confirmada la formación para este primer test de la gira europea.

Contepomi definió el equipo titular y los suplentes que estarán disponibles para un encuentro que marca el regreso del seleccionado argentino a Gales luego de tres años. El antecedente más reciente entre ambos equipos fue en el último Mundial de Francia, donde Los Pumas superaron a Gales por 29-17 en los cuartos de final, asegurando su pase a semifinales. En el último cruce disputado en Cardiff en 2022, la victoria fue para el conjunto galés por 20-13.

Marcos Kremer será titular (REUTERS/Benoit Tessier)

Por su parte, Gales anunció su primer equipo bajo el nuevo entrenador Steve Tandy para el partido del domingo frente a Argentina en Cardiff. Entre las novedades más destacadas, el wing Louis Rees-Zammit figura entre los suplentes y prepara su regreso al rugby internacional tras más de dos años. El último encuentro del jugador galés con su selección fue durante la Copa del Mundo de Rugby 2023.

El jugador galés vuelve al seleccionado tras un breve paso por la NFL, donde llegó a disputar algunos minutos con los Kansas City Chiefs. Ahora, el wing retoma su carrera en el rugby con la camiseta de su país para enfrentar a Los Pumas en la apertura de la ventana de noviembre.

El historial entre Los Pumas y Gales contabiliza 25 partidos, con 15 triunfos para los europeos, ocho para los argentinos y dos empates. El encuentro del domingo abrirá la serie internacional de otoño en Europa para ambos seleccionados.

EL XV INICIAL DE LOS PUMAS

Mayco Vivas, Julián Montoya (capitán), Pedro Delgado, Guido Petti, Marcos Kremer, Pablo Matera (vicecapitán), Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Simón Benítez Cruz, Gerónimo Prisciantelli, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Justo Piccardo, Bautista Delguy y Santiago Carreras.

Suplentes: figuran Ignacio Ruiz, Thomas Gallo, Tomás Rapetti, Matías Alemanno, Santiago Grondona, Agustín Moyano, Juan Cruz Mallía (vicecapitán) y Rodrigo Isgró.

EL XV INICIAL DE GALES

Blair Murray; Tom Rogers, Max Llewellyn, Ben Thomas, Josh Adams; Dan Edwards, Tomos Williams; Rhys Carre, Dewi Lake, Keiron Assiratti, Dafydd Jenkins, Adam Beard, Alex Mann, Jac Morgan, Aaron Wainwright.

Suplentes: Liam Belcher, Nicky Smith, Archie Griffin, Freddie Thomas, Olly Cracknell, Kieran Hardy, Jarrod Evans, Louis Rees-Zammit.