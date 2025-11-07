Dafne Navarro obtiene su clasificación a semifinales del mundial de gimnasia de trampolín en Pamplona 2025

Dafne Navarro se clasifica a la semifinal del trampolín individual con una puntuación de 54.220, manteniendo viva la esperanza de una final histórica. (REUTERS/Mike Blake)

Con una puntuación de 54.220 unidades, la gimnasta mexicana Dafne Navarro logró clasificarse a la semifinal de trampolín individual en el Campeonato Mundial de Gimnasia de Trampolín que se está llevando a cabo en Pamplona, España.

Navarro, quien hizo historia al convertirse en la primera mexicana en participar en la modalidad de trampolín en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, logró posicionarse en el lugar 26 durante la fase clasificatoria y gracias a este resultado, pudo acceder a la siguiente etapa, manteniéndose en la pelea por un lugar en la final.

La mexicana regresará a la competencia el sábado 8 de noviembre a las 5:30 horas (tiempo del centro de México), donde luchará por conseguir el boleto a la gran final, de acuerdo a información del Comité Olímpico Mexicano.

Actividad mexicana en Pamplona 2025

Dafne Navarro lidera a México en Pamplona con una destacada actuación individual y busca medalla en dupla junto a Mariola García, tras posicionar al equipo femenil cerca de la final.(REUTERS/Lindsey Wasson)

Dafne Navarro destacó como la mejor gimnasta de América Latina entre las 74 participantes que compitieron en la modalidad individual del Campeonato Mundial de Gimnasia de Trampolín en Pamplona. Por su parte, sus compañeras Mariola García y Patricia Núñez finalizaron en las posiciones 50 y 51, respectivamente.

El siguiente reto para ambas gimnastas será buscar la clasificación en la modalidad de dueto junto a Mariola García, con quien ya ha logrado importantes éxitos, ya que en 2022 conquistaron la medalla de bronce en el Campeonato Mundial celebrado en Sofía, Bulgaria, lo que las posiciona como una pareja con gran experiencia y buscarán repetir lo logrado hacer tres años.

En la fase clasificatoria para la final por equipos femenil, las gimnastas mexicanas conformadas por Dafne Navarro, Mariola García y Patricia Núñez quedaron en la posición número 11 con una puntuación de 157.260, a tres puntos de alcanzar la clasificación para la final, según informa el Comité Olímpico Mexicano.

Con respecto a la actividad en la rama varonil, se llevaron a cabo las clasificatorias en la pruebas individual, donde ningún participante de México logró obtener su boleto a la final y las posiciones fueron las siguientes:

Donovan Guevara (44)

Elías Carballo (48)

Saúl Zuñiga (53)

En la prueba por equipos varonil, el conjunto mexicano finalizó en la posición #13, sin posibilidades de acceder a la final.

Un mundial que quedará para la historia

Con récord de participantes y nuevo código de puntuación, el Mundial en Pamplona reúne a casi 380 gimnastas de 37 países, donde Dafne Navarro busca seguir haciendo historia para México. (X: Comité Olímpico Mexicano)

Por primera vez en la historia, el Campeonato Mundial de Gimnasia de Trampolín se está celebrando en España, con Pamplona como la sede oficial del evento, según información del diario Marca, donde se espera que la mexicana Dafne Navarro siga con los buenos resultados y obtenga una nueva medalla para el país.

Esta edición reúne a casi 380 participantes de 37 nacionalidades, incluyendo gimnastas rusos y bielorrusos que compiten bajo bandera neutral. El campeonato abarca cuatro disciplinas: trampolín individual, sincronizado (rutinas por parejas), doble-mini trampolín y tumbling.

Una de las novedades destacadas de esta cita es la inclusión del trampolín sincronizado mixto, una modalidad en la que compiten parejas formadas por un hombre y una mujer, así como la implementación de un nuevo código de puntuación vigente para todo este ciclo olímpico hasta Los Ángeles 2028.

Este cambio promueve bonificaciones para los elementos de mayor dificultad, como giros triples o cuádruples, y exige la incorporación de giros adicionales (twist), lo que promete elevar los niveles técnicos y espectaculares del campeonato, con récords de puntuación que podrían romperse en Pamplona.

El evento no cuenta con transmisión oficial en la dentro de la República Mexicana, por lo que toda la información actualizada sobre el minuto a minuto de cada una de las competencias se podrá seguir a través del sitio oficial de la Federación Internacional de Gimnasia.