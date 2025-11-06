“Sos un botón”: el ataque de furia de Alfredo Berti con el árbitro Nicolás Ramírez tras ser expulsado en la final de la Copa Argentina

Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia, se fue expulsado tras una trifulca

La tensión alcanzó su punto máximo en la final de la Copa Argentina cuando un incidente protagonizado por Alfredo Berti, entrenador de Independiente Rivadavia, alteró el desarrollo del partido y derivó en su expulsión. El episodio, que involucró a Hernán López Muñoz de Argentinos Juniors y al árbitro Nicolás Ramírez, dejó una secuencia de insultos y enfrentamientos que marcaron el desenlace del encuentro.

El momento clave se produjo en la segunda mitad, cuando un rechazo defensivo de Independiente Rivadavia llevó el balón hacia la zona técnica. Mientras Berti daba indicaciones, López Muñoz se apresuró para ejecutar un lateral, ya que su equipo estaba en desventaja. En ese instante, el entrenador extendió la pierna, lo que provocó que el mediocampista cayera al suelo. De inmediato, Berti reaccionó con un gesto de sorpresa y molestia, y le dirigió un insulto al jugador. Tras reincorporarse, López Muñoz empujó por la espalda al técnico, lo que desencadenó una confrontación entre los bancos y los futbolistas en el campo.

La intervención del árbitro Nicolás Ramírez fue inmediata. Se dirigió al lugar del altercado y, tras una breve discusión, expulsó a Berti. El entrenador, lejos de aceptar la decisión, se enfrentó cara a cara con el juez y lo insultó reiteradamente. El diálogo fue tenso: cuando Ramírez le ordenó retirarse en silencio, Berti respondió: “Sos un botón”, mirándolo directamente. La situación se agravó cuando, al cruzarse con el cuarto árbitro Fabrizio Llobet, el técnico le gritó: “Son unos hijos de p... Ladrones de mierda”.

La secuencia de insultos no terminó allí. En medio de la expulsión, Berti continuó increpando a Ramírez con frases como: “Te cagaría a trompadas, no tenés vergüenza, maleducado de mierda. Hijo de mil p..., te voy a ir a buscar a tu casa, la c... de tu madre”. El árbitro intentó poner fin al enfrentamiento con un enérgico “¡Se terminó!”, pero el entrenador persistió en sus agravios antes de abandonar el campo.

Tras la expulsión, Berti se dirigió a una de las tribunas del estadio de Instituto, donde siguió el resto del partido junto a allegados de Independiente Rivadavia. Durante su salida, recibió insultos de los simpatizantes de Argentinos Juniors, mientras su equipo lograba imponerse en la tanda de penales y se consagraba campeón.

La palabra de Alfredo Berti, DT campeón con Independiente Rivadavia

“De Ramírez no quiero hablar. El chico de Argentinos me pisa y yo no le hago nada, esa es la realidad. Me echan, pero no hubo nada. Se tropieza con mi pie y cae, pero no era mi intención de nada. La cancha tiene muy poco límite entre el juego y el banco. Eso pasó. A dar vuelta de página y disfrutar con esta gente. Ya pasó, es historia. A veces las pulsaciones son altas para todos. Es algo que tengo que corregir, sin dudas. No extralimitarme”, expresó Berti tras el partido, buscando bajarle el tono a la situación.

“Fue un partido muy intenso. Lo fuimos a buscar desde el primer minuto y las expulsiones nos condicionaron un poco. Argentinos tiene un muy buen equipo y nos hizo un gol rápido. Después otra expulsión y nos tuvimos que refugiar. Los muchachos mostraron mucho carácter y precisión”, continuó, molesto por el arbitraje.

Este no fue el primer enfrentamiento entre Berti y el árbitro Ramírez. En un encuentro anterior entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia, el mismo juez expulsó al entrenador por insultar al cuarto árbitro. En aquella ocasión, al retirarse, Berti expresó: “Se cree que es Castrilli el boludo este”, en referencia al árbitro.

La final de la Copa Argentina 2025, disputada en el Estadio Monumental Presidente Perón de Córdoba, quedó marcada no solo por el resultado deportivo, sino también por el clima de hostilidad y los incidentes protagonizados por el entrenador de Independiente Rivadavia, cuya conducta podría derivar en una sanción disciplinaria.