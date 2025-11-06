Deportes

“Sos un botón”: el ataque de furia de Alfredo Berti con el árbitro Nicolás Ramírez tras ser expulsado en la final de la Copa Argentina

El árbitro de La Lepra mendocina se peleó con López Muñoz de Argentinos y explotó tras recibir la roja

Guardar
Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia, se fue expulsado tras una trifulca

La tensión alcanzó su punto máximo en la final de la Copa Argentina cuando un incidente protagonizado por Alfredo Berti, entrenador de Independiente Rivadavia, alteró el desarrollo del partido y derivó en su expulsión. El episodio, que involucró a Hernán López Muñoz de Argentinos Juniors y al árbitro Nicolás Ramírez, dejó una secuencia de insultos y enfrentamientos que marcaron el desenlace del encuentro.

El momento clave se produjo en la segunda mitad, cuando un rechazo defensivo de Independiente Rivadavia llevó el balón hacia la zona técnica. Mientras Berti daba indicaciones, López Muñoz se apresuró para ejecutar un lateral, ya que su equipo estaba en desventaja. En ese instante, el entrenador extendió la pierna, lo que provocó que el mediocampista cayera al suelo. De inmediato, Berti reaccionó con un gesto de sorpresa y molestia, y le dirigió un insulto al jugador. Tras reincorporarse, López Muñoz empujó por la espalda al técnico, lo que desencadenó una confrontación entre los bancos y los futbolistas en el campo.

La intervención del árbitro Nicolás Ramírez fue inmediata. Se dirigió al lugar del altercado y, tras una breve discusión, expulsó a Berti. El entrenador, lejos de aceptar la decisión, se enfrentó cara a cara con el juez y lo insultó reiteradamente. El diálogo fue tenso: cuando Ramírez le ordenó retirarse en silencio, Berti respondió: “Sos un botón”, mirándolo directamente. La situación se agravó cuando, al cruzarse con el cuarto árbitro Fabrizio Llobet, el técnico le gritó: “Son unos hijos de p... Ladrones de mierda”.

La secuencia de insultos no terminó allí. En medio de la expulsión, Berti continuó increpando a Ramírez con frases como: “Te cagaría a trompadas, no tenés vergüenza, maleducado de mierda. Hijo de mil p..., te voy a ir a buscar a tu casa, la c... de tu madre”. El árbitro intentó poner fin al enfrentamiento con un enérgico “¡Se terminó!”, pero el entrenador persistió en sus agravios antes de abandonar el campo.

Tras la expulsión, Berti se dirigió a una de las tribunas del estadio de Instituto, donde siguió el resto del partido junto a allegados de Independiente Rivadavia. Durante su salida, recibió insultos de los simpatizantes de Argentinos Juniors, mientras su equipo lograba imponerse en la tanda de penales y se consagraba campeón.

La palabra de Alfredo Berti, DT campeón con Independiente Rivadavia

“De Ramírez no quiero hablar. El chico de Argentinos me pisa y yo no le hago nada, esa es la realidad. Me echan, pero no hubo nada. Se tropieza con mi pie y cae, pero no era mi intención de nada. La cancha tiene muy poco límite entre el juego y el banco. Eso pasó. A dar vuelta de página y disfrutar con esta gente. Ya pasó, es historia. A veces las pulsaciones son altas para todos. Es algo que tengo que corregir, sin dudas. No extralimitarme”, expresó Berti tras el partido, buscando bajarle el tono a la situación.

“Fue un partido muy intenso. Lo fuimos a buscar desde el primer minuto y las expulsiones nos condicionaron un poco. Argentinos tiene un muy buen equipo y nos hizo un gol rápido. Después otra expulsión y nos tuvimos que refugiar. Los muchachos mostraron mucho carácter y precisión”, continuó, molesto por el arbitraje.

Este no fue el primer enfrentamiento entre Berti y el árbitro Ramírez. En un encuentro anterior entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia, el mismo juez expulsó al entrenador por insultar al cuarto árbitro. En aquella ocasión, al retirarse, Berti expresó: “Se cree que es Castrilli el boludo este”, en referencia al árbitro.

La final de la Copa Argentina 2025, disputada en el Estadio Monumental Presidente Perón de Córdoba, quedó marcada no solo por el resultado deportivo, sino también por el clima de hostilidad y los incidentes protagonizados por el entrenador de Independiente Rivadavia, cuya conducta podría derivar en una sanción disciplinaria.

Temas Relacionados

Alfredo BertiIndependiente RivadaviaNicolás RamírezCopa Argentinadeportes-argentinaArgentinos Juniors

Últimas Noticias

Entró por lesión, atajó un penal, lo repitieron y lo volvió a tapar: Marinelli, el héroe de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina

El ex arquero de River hizo la diferencia en la tanda desde los 12 pasos ante Argentinos que le dio el título a la Lepra: dos veces le adivinó el remate a Tomás Molina

Entró por lesión, atajó un

Los memes de la coronación de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina: Villa, Chiquito Romero y la “locura” de Berti con Ramírez

La Lepra mendocina celebró el primer título de su historia tras vencer en los penales a Argentinos Juniors. Así reaccionaron en las redes sociales

Los memes de la coronación

En una final electrizante, Independiente Rivadavia le ganó por penales a Argentinos y se coronó campeón de la Copa Argentina

La Lepra se impuso 5-3 al Bicho en los tiros desde los doce pasos después de empatar 2-2 en los 90 minutos. Los mendocinos aguantaron sobre el final con nueve hombres y Gonzalo Marinelli fue uno de los héroes de la noche junto a Sebastián Villa. Ambos le dieron a su equipo el pasaje a la Copa Libertadores 2026

En una final electrizante, Independiente

Independiente Rivadavia se coronó campeón y conquistó su primera estrella: así quedaron las tablas históricas de títulos

La Lepra mendocina se impuso por penales a Argentinos y conquistó la Copa Argentina. El listado con los más ganadores del fútbol argentino

Independiente Rivadavia se coronó campeón

Cómo quedó la lucha por clasificar a la Libertadores 2026 tras el título de Copa Argentina de Independiente Rivadavia

Luego del boleto que selló la Lepra mendocina ante Argentinos, cómo seguirá la pelea por entrar al máximo certamen continental

Cómo quedó la lucha por
DEPORTES
Entró por lesión, atajó un

Entró por lesión, atajó un penal, lo repitieron y lo volvió a tapar: Marinelli, el héroe de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina

Los memes de la coronación de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina: Villa, Chiquito Romero y la “locura” de Berti con Ramírez

En una final electrizante, Independiente Rivadavia le ganó por penales a Argentinos y se coronó campeón de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia se coronó campeón y conquistó su primera estrella: así quedaron las tablas históricas de títulos

Cómo quedó la lucha por clasificar a la Libertadores 2026 tras el título de Copa Argentina de Independiente Rivadavia

TELESHOW
La China Suárez arremetió contra

La China Suárez arremetió contra Yanina Latorre por sus críticas a Mauro Icardi: “¿No te cansás de hablar pavadas?”

Quién fue el tercer eliminado de MasterChef Celebrity: sorpresiva decisión y llanto

Valu Cervantes habría renunciado a MasterChef Celebrity: “Enzo Fernández es súper celoso y le pidió que vuelva”

María Becerra enumeró los cuidados de lujo que reciben sus perros adoptados: “Invierto bastante porque son mi adoración”

Flor Peña, de relax y en bikini en el Caribe: “Soy del tipo de mujer que si quiero la luna me la bajo solita”

INFOBAE AMÉRICA

Neurosis, deseo insatisfecho y la

Neurosis, deseo insatisfecho y la trampa del entretenimiento: qué significa hoy vivir en el aburrimiento

“Antisemitismo virtuoso”: Eva Illouz conmueve con su ensayo sobre el giro moral de la izquierda ante Hamás

El hallazgo de “lápices” de ocre redefine la creatividad y cultura de los neandertales en Europa

Mamuts lanudos en lugares inesperados: por qué el hallazgo de un molar desafía el conocimiento previo

Ucrania negó que Pokrovsk esté bajo cerco militar ruso y señaló que la versión de Moscú solo busca debilitar su moral