Simone Biles reveló cuáles fueron las tres cirugías estéticas que se realizó: “Dos de ellas nunca podrían adivinarlas”

La gimnasta estadounidense se refirió a sus retoques luego de responder el comentario de un seguidor

Gymnastics - Simone Biles hosts
Gymnastics - Simone Biles hosts a motivational talk and gymnastics clinic - Buenos Aires, Argentina - October 9, 2025 Simone Biles during her gymnastics clinic REUTERS/Agustin Marcarian

Simone Biles, la gimnasta estadounidense más ganadora de la historia, sorprendió a sus fanáticos con una confesión de su vida privada. La atleta de 28 años, que el mes pasado estuvo en Buenos Aires, reveló cuáles fueron las tres cirugías estéticas que se practicó y que había mantenido en secreto.

La confesión de la destacada figura del deporte sobre sus intervenciones quirúrgicas ha generado un intenso debate, mientras la incertidumbre sobre su futuro competitivo persiste. Simone Biles, reconocida como la gimnasta más laureada de la historia con 11 medallas olímpicas y 23 oros en campeonatos mundiales, compartió recientemente que se ha sometido a tres cirugías plásticas, entre ellas un aumento de pecho, según informó el sitio E! News.

A finales de octubre, Biles utilizó la plataforma TikTok para interactuar con sus seguidores y plantearles un enigma sobre las operaciones a las que se había sometido. “Me he hecho tres cirugías plásticas. Dos de ellas nunca podrían adivinarlas. Hagan sus apuestas”, expresó la atleta. Posteriormente, la nacida en Columbus detalló que se realizó una blefaroplastia inferior para corregir las bolsas debajo los ojos y una intervención en los lóbulos de las orejas.

Simone Biles, durante su visita
Simone Biles, durante su visita por Buenos Aires (@simonebiles)

La propia Biles explicó más adelante, en un comentario ante la pregunta de un seguidor, que se aumentó los senos utilizando como respuesta un emoji de dos cerezas: “Blefaroplastia inferior porque tenía unas bolsas horribles en los ojos y cirugía del lóbulo de la oreja, ya que cuando era más joven se me desgarró el lóbulo cuando me arrancaron un aro”.

La vida personal de Biles también ha estado en el centro de la atención mediática. En 2023 contrajo matrimonio con Jonathan Owens, jugador de fútbol americano de los Chicago Bears en la NFL. Este acontecimiento marcó una nueva etapa para la gimnasta, quien en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tomó la decisión de retirarse de la final por equipos y de varias pruebas individuales para priorizar su salud mental, afectada por una crisis de ansiedad y un bloqueo que le impedía coordinar cuerpo y mente.

La gimnasta Simone Biles en
La gimnasta Simone Biles en la ceremonia de los Premios Laureus (REUTERS/Juan Medina)

En cuanto a su futuro en la gimnasia, la campeona mantiene la incógnita sobre su participación en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Durante un evento celebrado en Buenos Aires a principios de octubre, Biles afirmó que actualmente se encuentra en un periodo de descanso, subrayando que “es fundamental que la salud física esté a la altura de la salud mental”. No obstante, la estadounidense anticipó que estará presente “de alguna manera” en la cita olímpica, aunque sin precisar si lo hará como deportista de su país: “Compitiendo o en las gradas”.

Durante su paso por la Argentina, donde asistió a una clínica de gimnasia en el estadio Mary Terán de Weiss del Parque Roca, Biles le dedicó un emotivo mensaje a las gimnastas que participaron del evento. “Tienen que estar orgullosas”, dijo Simone, y también reiteró la importancia de que las chicas se preocupen por sus carreras. “Hay que cuidar la salud mental tanto como la física”, les recomendó. “No sentía este amor ni veía un público tan gigante desde los Juegos Olímpicos”, citó la norteamericana mientras se llevaba a cabo el evento central de su visita en el marco de la designación de la Ciudad de Buenos Aires como la Capital Mundial del Deporte en 2027.

