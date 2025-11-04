Deportes

Sonó para reemplazar a Franco Colapinto en Alpine y su futuro estaría afuera de la Fórmula 1

Corre hoy en uno de los equipos más fuertes de la Máxima, pero tras cinco temporadas perdería su lugar pese al apoyo de una importante terminal

Guardar
Yuki Tsunoda se vio eclipsado
Yuki Tsunoda se vio eclipsado en Red Bull ante el mejor piloto del mundo y vigente cuádruple campeón de F1, Max Verstappen (REUTERS/Eloisa Sánchez)

El interés de Yuki Tsunoda por continuar su carrera en el automovilismo internacional podría llevarlo lejos de la Fórmula 1, con la IndyCar estadounidense emergiendo como un destino probable para el piloto japonés a partir de 2026. Mientras la temporada número 76 de la máxima categoría se acerca a su desenlace, con solo cuatro carreras restantes y la lucha por el título de pilotos aún abierta entre Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen, el futuro de varios competidores, incluido el nipón, se encuentra en plena definición.

Tras la salida de Checo Pérez, quien había renovado contrato pero no llegó a iniciar la temporada, Red Bull optó por Liam Lawson. Sin embargo, la experiencia del neozelandés se limitó a dos carreras antes de regresar a Racing Bulls, momento en el que Tsunoda fue designado como compañero de Verstappen. Esta decisión respondió, en parte, a la falta de alternativas viables —Isack Hadjar apenas transita su primer año— y, sobre todo, a la influencia de Honda, proveedor de motores hasta el final de la temporada actual, que respaldó la continuidad de Tsunoda.

El desempeño de Tsunoda en Red Bull no alcanzó las expectativas. Su incorporación al equipo se produjo de manera abrupta, tras solo dos carreras de Lawson, y sin haber realizado la pretemporada con el monoplaza de la escudería. A lo largo de 18 Grandes Premios, Tsunoda solo sumó puntos en seis ocasiones, con un sexto puesto como mejor resultado. Este balance, considerado insuficiente, se ve atenuado únicamente por el reconocimiento de Red Bull sobre la complejidad de la F1 actual. El monoplaza, además, continúa en disputa por el segundo lugar en el campeonato de constructores.

El regalo de Colapinto para Yuki Tsunoda

De cara a 2026, la relación entre Honda y Red Bull llegará a su fin, ya que la empresa japonesa proveerá motores en exclusiva a Aston Martin. Ante este escenario y los resultados del asiático de 25 años, la escudería de Verstappen evalúa cambios en su alineación, con la posibilidad de ascender a Hadjar. Aunque Laurent Mekies, director del equipo y ex responsable de Racing Bulls, manifestó su apoyo a Tsunoda, sus actuaciones no han logrado convencer. Mekies, quien reemplazó a Christian Horner en la dirección, pospuso el anuncio de la alineación tras el Gran Premio de México y declaró: “No tenemos apuro, será antes de fin de año”, según recogió la prensa, mientras aguardaba una mejora en el rendimiento del piloto japonés.

A lo largo del año, Tsunoda fue uno de los tantos nombres que aparecieron como posible reemplazante de Franco Colapinto en Alpine, quien, no obstante, supo aferrarse a la butaca de titular en el equipo francés y se da por hecho su continuidad en el venidero ejercicio. El argentino tiene un buen vínculo con el japonés (al igual que el resto de sus colegas) y a fin del año pasado le regaló un paquete de yerba para Navidad.

Las opciones de Tsunoda para permanecer en la F1 se reducen a continuar en Red Bull o regresar a Racing Bulls. La alternativa de unirse a Aston Martin, que será socia de Honda, se desvaneció cuando el equipo británico confirmó a Jak Crawford como piloto de reserva para el próximo año, en reemplazo de Felipe Drugovich, quien migrará a la Fórmula E. Ante este panorama, Tsunoda comenzó a explorar oportunidades en la IndyCar.

El posteo de Tony Donohue:
El posteo de Tony Donohue: "Yuki Tsunoda #IndyCar" (@tonydindy)

El periodista especializado en dicha categoría norteamericana, Tony Donohue, reveló que existe la chance concreta de que se incorpore al Dale Coyne Racing para conducir el auto número 19, motorizado por Honda. Esto cobró fuerza en el entorno de la categoría estadounidense. “Creo que lo sabremos la semana que viene, y no creo que vuelva a ocupar su asiento en la F1”, dijo el Donohue en el podcast Unverified, en el testimonio consignado por Grand Prix. El comunicador también lo insinuó en su cuenta de X: “Yuki Tsunoda #IndyCar”.

El equipo ya anunció a Dennis Hauger, ex compañero de Colapinto en Fórmula 2, como uno de sus pilotos para la próxima temporada. Se espera que la próxima semana surjan novedades sobre el futuro de Tsunoda, quien podría seguir el camino de su compatriota, Takuma Sato, que, tras su paso por la F1, compitió en IndyCar y conquistó en dos ocasiones las 500 Millas de Indianápolis.

En caso de concretarse su llegada a la IndyCar, Tsunoda podría reencontrarse con otro que sonó para reemplazar a Franco Colapinto en Alpine, Mick Schumacher. El japonés compartió la pista con el alemán en Fórmula 2 y ambos debutaron en la F1 en 2021. El hijo del Kaiser también evalúa trasladarse a Estados Unidos en 2026, tras haber realizado una prueba exitosa con el equipo Rahal Letterman Lanigan en Indianápolis hace tres semanas.

Temas Relacionados

deportes-internacionalYuki TsunodaFranco ColapintoRed BullAlpine F1 TeamIndyCarFórmula 1deportes-argentina

Últimas Noticias

Mariano Navone busca extender su gran momento en el Challenger de Lima: los otros diez argentinos del cuadro principal

El bonaerense encabeza la legión argentina en el certamen peruano. El correntino Lautaro Midón se despidió en el debut

Mariano Navone busca extender su

Solana Sierra debuta en el WTA 125 de Tucumán: las once argentinas que figuran en el cuadro principal

La marplatense, primera preclasificada, iniciará su camino frente a la rumana Miriam Bulgaru. El certamen se disputa sobre polvo de ladrillo en el Tucumán Lawn Tennis Club. En la jornada inaugural, Julia Riera logró un contundente triunfo

Solana Sierra debuta en el

Pedro Cachín anunció su retiro del tenis profesional a los 30 años: “Fue un viaje inolvidable”

El cordobés, 48° del mundo en agosto de 2023, decidió abandonar la actividad. Agradeció el apoyo de su familia, amigos, entrenadores y seguidores. “Me voy con el corazón lleno y la tranquilidad de haberlo dado todo”, dijo

Pedro Cachín anunció su retiro

Conmoción en el fútbol europeo: un DT se desplomó en medio de un partido y los jugadores se enteraron de la muerte minutos después

Mladen Zizovic, entrenador bosnio, falleció a los 44 años en medio de un encuentro de la Superliga de Serbia entre el Radnički 1923 y Mladost. Las estremecedoras imágenes

Conmoción en el fútbol europeo:

Pelé lo definió como “el mejor jugador del mundo” y lo buscaron River, Boca y Juventus: la gloriosa carrera de Daniel Willington

La leyenda de Vélez y Talleres falleció a los 83 años. El recuerdo de su trayectoria

Pelé lo definió como “el
DEPORTES
Pedro Cachín anunció su retiro

Pedro Cachín anunció su retiro del tenis profesional a los 30 años: “Fue un viaje inolvidable”

Conmoción en el fútbol europeo: un DT se desplomó en medio de un partido y los jugadores se enteraron de la muerte minutos después

Pelé lo definió como “el mejor jugador del mundo” y lo buscaron River, Boca y Juventus: la gloriosa carrera de Daniel Willington

La revelación de Luis Advíncula sobre su futuro en Boca y el noble gesto que tuvo Riquelme cuando lo contrató

Stéfano Di Carlo asumió como presidente de River Plate: “Es un punto de partida, con desafíos y oportunidades nuevas”

TELESHOW
Alfa de GH fue acusado

Alfa de GH fue acusado de chocar a una moto y lanzó una polémica defensa: “Me iban a robar porque estaba con un Mercedes en el conurbano”

María Belén Ludueña confirmó que espera su primer hijo con Jorge Macri: “Todo este amor es para vos”

Agustina Cherri presentó su emprendimiento lejos de la actuación: “Hice realidad lo que alguna vez pensé imposible”

Nicki Nicole, separada de Lamine Yamal, estaría muy cerca del streamer Mernuel: “Se fueron juntos”

El reencuentro de los históricos de Intrusos por sus 25 años entre anécdotas memorables y la ausencia de Jorge Rial

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana aplazó la Cumbre

República Dominicana aplazó la Cumbre de las Américas para 2026

El futuro de la nutrición sería digital y personalizado gracias a la inteligencia artificial, afirma un informe

Rescataron con vida a un trabajador atrapado durante casi once horas en el derrumbe de una torre medieval de Roma

Lincharon a un conductor y quemaron su camión tras la muerte de un niño en un accidente de tránsito en Nicaragua

Un informe reveló que el régimen de Maduro desvió miles de millones en criptomonedas para evadir sanciones internacionales