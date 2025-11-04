Pedro Cachín anunció su retiro del tenis profesional a los 30 años: “Fue un viaje inolvidable”

El cordobés en su partido frente a Rafael Nadal en el Madrid Open 2024 (Foto: Reuters / Ana Beltran)

Pedro Cachín anunció su retiro del tenis profesional a los 30 años. El cordobés, que llevaba cinco meses de inactividad en el circuito, comunicó su decisión a través de Instagram. “Hoy cierro una etapa hermosa de mi vida. Me llevo recuerdos, enseñanzas y personas increíbles que el tenis me regaló. Gracias a todos los que me acompañaron en este camino”, publicó.

Nacido en Bell Ville el 12 de abril de 1995, Cachín fue uno de los representantes más destacados de la camada argentina que irrumpió en el circuito durante la última década. Su mejor ranking lo alcanzó el 7 de agosto de 2023, cuando llegó al puesto 48 del mundo en la clasificación mundial de varones.

A lo largo de su carrera, conquistó un título ATP 250: fue en Gstaad 2023, con victoria sobre el español Albert Ramos Viñolas en la final, su mayor logro en el circuito. Además, sumó seis títulos Challenger -en Sevilla, Oeiras, Praga, Madrid, Todi y Santo Domingo- y también se consagró en dobles -en Sevilla y Tampere-.

Cachín se destacó por su espíritu de lucha y su crecimiento constante, lo que le permitió afianzarse como un jugador competitivo tanto en polvo de ladrillo como en canchas duras. Entre sus conquistas más resonantes figuran triunfos ante rivales de jerarquía como Dominic Thiem, Richard Gasquet, Francisco Cerúndolo, Frances Tiafoe y Pablo Carreño Busta, entre otros.

En 2023 tuvo su temporada más brillante, con su ingreso al top 50 y el primer título ATP, un logro que lo colocó entre los grandes exponentes del tenis argentino contemporáneo.

Ese mismo año, en junio, representó a la Selección Argentina de Tenis YPF de Copa Davis. Fue en la visita a Finlandia, sobre cancha dura, con derrota frente a Emil Ruusuvuori por 7-5 y 6-3.

Pedro Cachín y el mayor logro de su carrera: el título en Gstaad 2023 (Foto: AFP / Fabrice Coffrini)

“48 del mundo, se dice fácil pero no lo es”, comenzó el albiceleste su posteo en Instagram. “Para muchos significa sólo un número: para mí, horas de entrenamiento, viajes, competencia, sudor y experiencias”, agregó quien fuera pupilo de una leyenda mundial del tenis: el ex número 2 del mundo, el español Alex Corretja, apadrinó al cordobés a su llegada a Barcelona, donde se radicó a los 19 años para apuntalar su carrera profesional.

“Fue un viaje INOLVIDABLE, con muchas enseñanzas en el camino y con un objetivo claro, que en muchos momentos se veía borroso/lejano, pero que al final lo conseguimos. Digo conseguimos porque el tenis es un deporte individual que se trabaja en equipo, familia y gente que invierten su tiempo en seguirte y apoyarte, desde cualquier parte y como puedan, para conseguir ese objetivo”, amplió.

En otro fragmento de la publicación, Cachín valoró: “El privilegio de haber competido en los mejores torneos y canchas del mundo, Rafa (Nadal) en Madrid, Novak (Djokovic) en Wimbledon, jugar Copa Davis, ganar un ATP, entre otras, pero tampoco olvidarme cuando viajaba sólo a los futures, el lugar donde las condiciones son precarias para jugar y todo se ve lejano”.

“Me voy con la cabeza tranquila y orgulloso por lo conseguido, habiendo dado todo de mi”, sumó el cordobés, quien acompañó el mensaje con una serie de fotos que retratan su trayectoria, y deslizó que seguirá “aliado” a este deporte: “Es la pasión que me despierta cada día”.

Pedro Cachín sonríe junto a Novak Djokovic antes del cruce en Wimbledon 2023 (Foto: Reuters / Andrew Couldridge)

En el final, Cachín mencionó a quienes estuvieron a su lado durante los años de competencia en el circuito: “Gracias a todos, por respetarme y ayudarme a cumplir mi sueño. A mi familia, mi novia, mis amigos, la gente que siempre estuvo y estará ¡de corazón gracias! Gracias tenis, por todas las experiencias vividas y enseñanzas”.

El tenista oriundo de Bell Ville ocupaba actualmente el puesto número 665 del ranking ATP. Su último partido en el circuito fue en el Challenger de Lyon, Francia, en junio de este año, cuando cayó frente al local Timo Legout por 6-1, 4-6 y 6-3 en la primera fase de la clasificación. Su última victoria, en tanto, fue en el Challenger de Skopje, Macedonia, donde superó al indio Manas Dhamne por 6-2 y 6-1 en la primera ronda.