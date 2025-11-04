Deportes

Pedro Cachín anunció su retiro del tenis profesional a los 30 años: “Fue un viaje inolvidable”

El cordobés, 48° del mundo en agosto de 2023, decidió abandonar la actividad. Agradeció el apoyo de su familia, amigos, entrenadores y seguidores. “Me voy con el corazón lleno y la tranquilidad de haberlo dado todo”, dijo

Guardar
El cordobés en su partido
El cordobés en su partido frente a Rafael Nadal en el Madrid Open 2024 (Foto: Reuters / Ana Beltran)

Pedro Cachín anunció su retiro del tenis profesional a los 30 años. El cordobés, que llevaba cinco meses de inactividad en el circuito, comunicó su decisión a través de Instagram. “Hoy cierro una etapa hermosa de mi vida. Me llevo recuerdos, enseñanzas y personas increíbles que el tenis me regaló. Gracias a todos los que me acompañaron en este camino”, publicó.

Nacido en Bell Ville el 12 de abril de 1995, Cachín fue uno de los representantes más destacados de la camada argentina que irrumpió en el circuito durante la última década. Su mejor ranking lo alcanzó el 7 de agosto de 2023, cuando llegó al puesto 48 del mundo en la clasificación mundial de varones.

A lo largo de su carrera, conquistó un título ATP 250: fue en Gstaad 2023, con victoria sobre el español Albert Ramos Viñolas en la final, su mayor logro en el circuito. Además, sumó seis títulos Challenger -en Sevilla, Oeiras, Praga, Madrid, Todi y Santo Domingo- y también se consagró en dobles -en Sevilla y Tampere-.

Cachín se destacó por su espíritu de lucha y su crecimiento constante, lo que le permitió afianzarse como un jugador competitivo tanto en polvo de ladrillo como en canchas duras. Entre sus conquistas más resonantes figuran triunfos ante rivales de jerarquía como Dominic Thiem, Richard Gasquet, Francisco Cerúndolo, Frances Tiafoe y Pablo Carreño Busta, entre otros.

En 2023 tuvo su temporada más brillante, con su ingreso al top 50 y el primer título ATP, un logro que lo colocó entre los grandes exponentes del tenis argentino contemporáneo.

Ese mismo año, en junio, representó a la Selección Argentina de Tenis YPF de Copa Davis. Fue en la visita a Finlandia, sobre cancha dura, con derrota frente a Emil Ruusuvuori por 7-5 y 6-3.

Pedro Cachín y el mayor
Pedro Cachín y el mayor logro de su carrera: el título en Gstaad 2023 (Foto: AFP / Fabrice Coffrini)

“48 del mundo, se dice fácil pero no lo es”, comenzó el albiceleste su posteo en Instagram. “Para muchos significa sólo un número: para mí, horas de entrenamiento, viajes, competencia, sudor y experiencias”, agregó quien fuera pupilo de una leyenda mundial del tenis: el ex número 2 del mundo, el español Alex Corretja, apadrinó al cordobés a su llegada a Barcelona, donde se radicó a los 19 años para apuntalar su carrera profesional.

“Fue un viaje INOLVIDABLE, con muchas enseñanzas en el camino y con un objetivo claro, que en muchos momentos se veía borroso/lejano, pero que al final lo conseguimos. Digo conseguimos porque el tenis es un deporte individual que se trabaja en equipo, familia y gente que invierten su tiempo en seguirte y apoyarte, desde cualquier parte y como puedan, para conseguir ese objetivo”, amplió.

En otro fragmento de la publicación, Cachín valoró: “El privilegio de haber competido en los mejores torneos y canchas del mundo, Rafa (Nadal) en Madrid, Novak (Djokovic) en Wimbledon, jugar Copa Davis, ganar un ATP, entre otras, pero tampoco olvidarme cuando viajaba sólo a los futures, el lugar donde las condiciones son precarias para jugar y todo se ve lejano”.

“Me voy con la cabeza tranquila y orgulloso por lo conseguido, habiendo dado todo de mi”, sumó el cordobés, quien acompañó el mensaje con una serie de fotos que retratan su trayectoria, y deslizó que seguirá “aliado” a este deporte: “Es la pasión que me despierta cada día”.

Pedro Cachín sonríe junto a
Pedro Cachín sonríe junto a Novak Djokovic antes del cruce en Wimbledon 2023 (Foto: Reuters / Andrew Couldridge)

En el final, Cachín mencionó a quienes estuvieron a su lado durante los años de competencia en el circuito: “Gracias a todos, por respetarme y ayudarme a cumplir mi sueño. A mi familia, mi novia, mis amigos, la gente que siempre estuvo y estará ¡de corazón gracias! Gracias tenis, por todas las experiencias vividas y enseñanzas”.

El tenista oriundo de Bell Ville ocupaba actualmente el puesto número 665 del ranking ATP. Su último partido en el circuito fue en el Challenger de Lyon, Francia, en junio de este año, cuando cayó frente al local Timo Legout por 6-1, 4-6 y 6-3 en la primera fase de la clasificación. Su última victoria, en tanto, fue en el Challenger de Skopje, Macedonia, donde superó al indio Manas Dhamne por 6-2 y 6-1 en la primera ronda.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoPedro CachínATP TourCopa DavisGstaadRafael NadalNovak Djokovicdeportes-argentina

Últimas Noticias

Sonó para reemplazar a Franco Colapinto en Alpine y su futuro estaría afuera de la Fórmula 1

Corre hoy en uno de los equipos más fuertes de la Máxima, pero tras cinco temporadas perdería su lugar pese al apoyo de una importante terminal

Sonó para reemplazar a Franco

Conmoción en el fútbol europeo: un DT se desplomó en medio de un partido y los jugadores se enteraron de la muerte minutos después

Mladen Zizovic, entrenador bosnio, falleció a los 44 años en medio de un encuentro de la Superliga de Serbia entre el Radnički 1923 y Mladost. Las estremecedoras imágenes

Conmoción en el fútbol europeo:

Pelé lo definió como “el mejor jugador del mundo” y lo buscaron River, Boca y Juventus: la gloriosa carrera de Daniel Willington

La leyenda de Vélez y Talleres falleció a los 83 años. El recuerdo de su trayectoria

Pelé lo definió como “el

La revelación de Luis Advíncula sobre su futuro en Boca y el noble gesto que tuvo Riquelme cuando lo contrató

El lateral peruano se refirió a los rumores de una posible salida del Xeneize. El detalle que tuvo el actual presidente del club con él

La revelación de Luis Advíncula

Stéfano Di Carlo asumió como presidente de River Plate: “Es un punto de partida, con desafíos y oportunidades nuevas”

En un evento organizado en el Estadio Monumental, con la presencia de Jorge Brito, Rodolfo D’Onofrio y autoridades de la AFA, la nueva comisión directiva fue ratificada y comenzará con su gestión de cara a los próximos cuatro años

Stéfano Di Carlo asumió como
DEPORTES
Sonó para reemplazar a Franco

Sonó para reemplazar a Franco Colapinto en Alpine y su futuro estaría afuera de la Fórmula 1

Conmoción en el fútbol europeo: un DT se desplomó en medio de un partido y los jugadores se enteraron de la muerte minutos después

Pelé lo definió como “el mejor jugador del mundo” y lo buscaron River, Boca y Juventus: la gloriosa carrera de Daniel Willington

La revelación de Luis Advíncula sobre su futuro en Boca y el noble gesto que tuvo Riquelme cuando lo contrató

Stéfano Di Carlo asumió como presidente de River Plate: “Es un punto de partida, con desafíos y oportunidades nuevas”

TELESHOW
Alfa de GH fue acusado

Alfa de GH fue acusado de chocar a una moto y lanzó una polémica defensa: “Me iban a robar porque estaba con un Mercedes en el conurbano”

María Belén Ludueña confirmó que espera su primer hijo con Jorge Macri: “Todo este amor es para vos”

Agustina Cherri presentó su emprendimiento lejos de la actuación: “Hice realidad lo que alguna vez pensé imposible”

Nicki Nicole, separada de Lamine Yamal, estaría muy cerca del streamer Mernuel: “Se fueron juntos”

El reencuentro de los históricos de Intrusos por sus 25 años entre anécdotas memorables y la ausencia de Jorge Rial

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana aplazó la Cumbre

República Dominicana aplazó la Cumbre de las Américas para 2026

El futuro de la nutrición sería digital y personalizado gracias a la inteligencia artificial, afirma un informe

Rescataron con vida a un trabajador atrapado durante casi once horas en el derrumbe de una torre medieval de Roma

Lincharon a un conductor y quemaron su camión tras la muerte de un niño en un accidente de tránsito en Nicaragua

Un informe reveló que el régimen de Maduro desvió miles de millones en criptomonedas para evadir sanciones internacionales