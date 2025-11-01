Las elecciones de River Plate, en vivo: los socios eligen al nuevo presidente

Elecciones en River Plate: cómo será el novedoso sistema de Boleta Única Electrónica que se utilizará por primera vez Este sábado 1 de noviembre se llevarán adelante los comicios para renovar autoridades en el club de Núñez con un nuevo sistema que promete agilizar el proceso

Este sábado 1 de noviembre, el Club Atlético River Plate celebrará una jornada electoral que marcará un hito en su historia institucional, al implementar por primera vez la Boleta Única Electrónica para la elección de las autoridades que reemplazarán a la comisión directiva que actualmente encabeza Jorge Brito. Este sistema busca agilizar y simplificar el proceso de votación para las socias y socios habilitados, quienes podrán ejercer su derecho entre las 10 y las 20 horas en la sede ubicada en la Avenida Figueroa Alcorta 7597, situada en el barrio porteño de Núñez.