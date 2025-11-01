Las elecciones de River Plate, en vivo: los socios eligen al nuevo presidente

River Plate vivirá una nueva jornada de elecciones este sábado entre las 10 y las 20 con la posibilidad de marcar un nuevo récord en su vida social. Los comicios del 2021 que consagraron a Jorge Brito como flamante presidente tuvieron la presencia de 19.833 socios votando, el registro más alto de la historia reciente de la entidad y uno de los más importantes en el fútbol argentino.
Este sábado 1 de noviembre, el Club Atlético River Plate celebrará una jornada electoral que marcará un hito en su historia institucional, al implementar por primera vez la Boleta Única Electrónica para la elección de las autoridades que reemplazarán a la comisión directiva que actualmente encabeza Jorge Brito. Este sistema busca agilizar y simplificar el proceso de votación para las socias y socios habilitados, quienes podrán ejercer su derecho entre las 10 y las 20 horas en la sede ubicada en la Avenida Figueroa Alcorta 7597, situada en el barrio porteño de Núñez.
El Club Atlético River Plate vive una jornada especial en las instalaciones del Estadio Más Monumental: se realizan las Elecciones 2025 para definir la dirigencia que comandará a la institución en los próximos cuatro años. Los socios de la entidad de Núñez tendrán la posibilidad de emitir su voto entre las 10 y las 20 horas. Hay cinco listas que competirán en los comicios, con Stefano Di Carlo al frente del oficialismo.
Las 5 listas que se presentan en las elecciones en River Plate:
LISTA 1 - FRENTE RIVER PRIMERO
La fórmula tiene como candidatos a Luis Belli (Presidente), Hernán Riso (Vicepresidente 1°), Noelia Florentín (Vicepresidenta 2ª), Sebastián Gasibe (Vicepresidente 3°) y como primer vocal a Antonio Caselli.
LISTA 2 - FRENTE FILOSOFÍA RIVER
Stefano Di Carlo (Presidente), Andrés Ballotta (Vicepresidente 1°), Ignacio Villarroel (Vicepresidente 2°), Mariano Taratuty (Vicepresidente 3°) y como primera Vocal a Clara D’Onofrio.
LISTA 3 - FRENTE FICHA LIMPIA EN RIVER
La fórmula tiene como candidatos a Pablo Lunati (Presidente), Santiago Roca (Vicepresidente 1°), Claudio Baumgarten (Vicepresidente 2°), Bianca Lauría (Vicepresidenta 3ª) y como primer vocal a Pablo Lunati.
LISTA 4 - FRENTE RIVER SOMOS TODOS
Carlos Trillo (Presidente), Pedro Tibaudin (Vicepresidente 1°), Alejandra Sabatino (Vicepresidenta 2ª), Daniel Zononi (Vicepresidente 3°) y como primer vocal a Carlos Trillo.
LISTA 5 - FRENTE RIVER CAMPEÓN DEPORTIVO Y SOCIAL
Daniel Kiper (Presidente), Claudio Piñeiro (Vicepresidente 1°), Lucila Lancioni (Vicepresidenta 2ª), Érika Bedners (Vicepresidenta 3ª) y como primer vocal a Daniel Kiper.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de las elecciones en River Plate!
El Millonario renovará autoridades este sábado. A partir de las 10, en las instalaciones del estadio Monumental, los socios podrán comenzar con la votación, que se extenderá hasta las 20 horas.