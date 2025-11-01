Deportes

Las elecciones de River Plate, en vivo: los socios eligen al nuevo presidente

A partir de las 10, el Millonario iniciará los comicios en las instalaciones del Monumental. La votación se extenderá hasta las 20

Guardar
12:01 hsHoy

El récord histórico de votantes que podría tener la elección presidencial de River Plate y la lista de los comicios con mayor participación en el fútbol mundial

El Millonario, que tuvo la mayor participación de su historia con más de 19 mi socios en 2021, elegirá a su nuevo mandatario este sábado

La elección del 2021 tuvo
La elección del 2021 tuvo un récord de votantes en la historia de River Plate (Foto: Luciano González)

River Plate vivirá una nueva jornada de elecciones este sábado entre las 10 y las 20 con la posibilidad de marcar un nuevo récord en su vida social. Los comicios del 2021 que consagraron a Jorge Brito como flamante presidente tuvieron la presencia de 19.833 socios votando, el registro más alto de la historia reciente de la entidad y uno de los más importantes en el fútbol argentino.

Leer la nota completa
11:31 hsHoy

Elecciones en River Plate: cómo será el novedoso sistema de Boleta Única Electrónica que se utilizará por primera vez

Este sábado 1 de noviembre se llevarán adelante los comicios para renovar autoridades en el club de Núñez con un nuevo sistema que promete agilizar el proceso

El club de Núñez implementará por primera vez la Boleta Única Electrónica el sábado 1 de noviembre durante los comicios

Este sábado 1 de noviembre, el Club Atlético River Plate celebrará una jornada electoral que marcará un hito en su historia institucional, al implementar por primera vez la Boleta Única Electrónica para la elección de las autoridades que reemplazarán a la comisión directiva que actualmente encabeza Jorge Brito. Este sistema busca agilizar y simplificar el proceso de votación para las socias y socios habilitados, quienes podrán ejercer su derecho entre las 10 y las 20 horas en la sede ubicada en la Avenida Figueroa Alcorta 7597, situada en el barrio porteño de Núñez.

Leer la nota completa
11:00 hsHoy

Se realizan las Elecciones 2025 en River Plate: quiénes se postulan, cómo votar y todo lo que hay que saber

En las instalaciones del Estadio Más Monumental, la institución de Núñez lleva a cabo los comicios que definirán a la dirigencia que liderará al club durante los próximos cuatro años

River Plate realiza las Elecciones
River Plate realiza las Elecciones presidenciales 2025 en el Estadio Monumental (Foto: Gastón Taylor)

El Club Atlético River Plate vive una jornada especial en las instalaciones del Estadio Más Monumental: se realizan las Elecciones 2025 para definir la dirigencia que comandará a la institución en los próximos cuatro años. Los socios de la entidad de Núñez tendrán la posibilidad de emitir su voto entre las 10 y las 20 horas. Hay cinco listas que competirán en los comicios, con Stefano Di Carlo al frente del oficialismo.

Leer la nota completa
10:30 hsHoy

Las 5 listas que se presentan en las elecciones en River Plate:

LISTA 1 - FRENTE RIVER PRIMERO

La fórmula tiene como candidatos a Luis Belli (Presidente), Hernán Riso (Vicepresidente 1°), Noelia Florentín (Vicepresidenta 2ª), Sebastián Gasibe (Vicepresidente 3°) y como primer vocal a Antonio Caselli.

LISTA 2 - FRENTE FILOSOFÍA RIVER

Stefano Di Carlo (Presidente), Andrés Ballotta (Vicepresidente 1°), Ignacio Villarroel (Vicepresidente 2°), Mariano Taratuty (Vicepresidente 3°) y como primera Vocal a Clara D’Onofrio.

LISTA 3 - FRENTE FICHA LIMPIA EN RIVER

La fórmula tiene como candidatos a Pablo Lunati (Presidente), Santiago Roca (Vicepresidente 1°), Claudio Baumgarten (Vicepresidente 2°), Bianca Lauría (Vicepresidenta 3ª) y como primer vocal a Pablo Lunati.

LISTA 4 - FRENTE RIVER SOMOS TODOS

Carlos Trillo (Presidente), Pedro Tibaudin (Vicepresidente 1°), Alejandra Sabatino (Vicepresidenta 2ª), Daniel Zononi (Vicepresidente 3°) y como primer vocal a Carlos Trillo.

LISTA 5 - FRENTE RIVER CAMPEÓN DEPORTIVO Y SOCIAL

Daniel Kiper (Presidente), Claudio Piñeiro (Vicepresidente 1°), Lucila Lancioni (Vicepresidenta 2ª), Érika Bedners (Vicepresidenta 3ª) y como primer vocal a Daniel Kiper.

La presentación de la lista
La presentación de la lista oficialista Filosofía River que encabeza Stefano Di Carlo (@Prensa River Plate)
10:00 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto de las elecciones en River Plate!

El Millonario renovará autoridades este sábado. A partir de las 10, en las instalaciones del estadio Monumental, los socios podrán comenzar con la votación, que se extenderá hasta las 20 horas.

Temas Relacionados

River PlateElecciones en River PlateJorge BritoStefano Di CarloCarlos TrilloLuis BelliPablo LunatiDaniel Kiperdeportes-argentina

Últimas noticias

Xabi Alonso reveló cuál fue la postura que tomó el Real Madrid tras el enojo de Vinicius al ser reemplazado en el clásico

En la previa al duelo frente a Valencia por La Liga, el entrenador se refirió a la actitud del brasileño en pleno campo juego

Xabi Alonso reveló cuál fue

Quiénes son las 15 promesas a seguir en el Mundial Sub 17 de Qatar

Los jóvenes que se proyectan como potenciales estrellas del mundo del fútbol

Quiénes son las 15 promesas

Arranca el Mundial de Ajedrez en India con tres argentinos como representantes

Diego Flores, Ilan Schanider y Faustino Oro, junto a 206 jugadores participarán de la XI Copa del Mundo, participarán de la cita en Goa (India): repartirán 2 millones de dólares en premios. Nunca un ajedrecista argentino logró superar la 3ª rueda

Arranca el Mundial de Ajedrez

Se realizan las Elecciones 2025 en River Plate: quiénes se postulan, cómo votar y todo lo que hay que saber

En las instalaciones del Estadio Más Monumental, la institución de Núñez lleva a cabo los comicios que definirán a la dirigencia que liderará al club durante los próximos cuatro años

Se realizan las Elecciones 2025

Así están las tablas de posiciones del Torneo Clausura, la clasificación a las copas y la lucha por la permanencia

La pelea por entrar entre los primeros ocho del campeonato, el pase a las competencias internacionales y el descenso a falta de dos fechas para el final

Así están las tablas de

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Cómo se han comportado las

¿Cómo se han comportado las criptomonedas hoy? Análisis de su volatilidad y tendencias

Fin de semana con tiempo cambiante en CABA: un sábado primaveral y pronóstico de lluvias para el domingo

Ricardo Arjona empezó su gira mundial en Guatemala: las canciones y el color de un concierto que esperó 20 años

Le pronosticaron seis meses de vida y dolores insoportables y eligió el suicidio asistido: la joven que partió a EE.UU. en dos

Cuáles son los cortes de calles programados por la celebración de la Marcha del Orgullo

INFOBAE AMÉRICA

La cumbre de la APEC

La cumbre de la APEC concluyó con un llamado a expandir el comercio internacional tras la tregua entre Estados Unidos y China

Clima en EEUU: la predicción del tiempo para Nueva York este 1 de noviembre

Ucrania destruyó el oleoducto circular que rodea la región de Moscú: “Proporcionaba recursos al Ejército ruso”

Pronóstico del clima en Houston este sábado: temperatura, lluvias y viento

Clima: las temperaturas que predominarán este 1 de noviembre en Dallas

DEPORTES

Xabi Alonso reveló cuál fue

Xabi Alonso reveló cuál fue la postura que tomó el Real Madrid tras el enojo de Vinicius al ser reemplazado en el clásico

Quiénes son las 15 promesas a seguir en el Mundial Sub 17 de Qatar

Arranca el Mundial de Ajedrez en India con tres argentinos como representantes

Se realizan las Elecciones 2025 en River Plate: quiénes se postulan, cómo votar y todo lo que hay que saber

Así están las tablas de posiciones del Torneo Clausura, la clasificación a las copas y la lucha por la permanencia