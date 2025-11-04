La durísima sanción de la Aprevide contra Racing por el recibimiento frente a Flamengo por la Libertadores

Racing sufrió una dura sanción de la Aprevide por su recibimiento ante Flamengo (Fotobaires)

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) emitió un contundente fallo contra Racing Club: deberá disputar sus próximos tres partidos como local en el Estadio Presidente Perón a puertas cerradas, sin la presencia de público ni elementos de animación. El conjunto de Avellaneda recibió esta durísima sanción como consecuencia del uso masivo de pirotecnia durante el recibimiento al Flamengo en la semifinal de la Copa Libertadores. Esta medida impacta de lleno en el presente deportivo y económico de la institución.

La sanción, que se aplicará de manera inmediata, implica además la clausura total de todos los sectores del estadio —populares, plateas y palcos— durante los próximos tres encuentros que Racing dispute como local en competencias organizadas por la AFA. De acuerdo con el fallo, los primeros tres partidos deberán desarrollarse “estrictamente sin público y a puertas cerradas, asegurando que no concurra ningún asistente al estadio”. El primer compromiso afectado será el duelo ante Defensa y Justicia, programado para el sábado 8 de noviembre a las 17h, y, dependiendo de la clasificación del equipo a los playoffs, la sanción podría extenderse a la próxima temporada si no se completan los tres partidos en el actual certamen.

La dura sanción de la Aprevide contra Racing por el recibimiento pirotécnico frente a Flamengo por la Copa Libertadores

La resolución de la Aprevide se fundamenta en la “falta de organización para el control y vigilancia” por parte de Racing, al considerar que el club incumplió normativas clave como las Leyes Nacionales N.º 23.184 y N.º 23.192, así como la Ley N.º 11.929 y su decreto reglamentario. El organismo sostiene que las acciones observadas durante el recibimiento —incluyendo el uso de fuegos artificiales y pirotecnia— pusieron en riesgo la integridad física de socios, simpatizantes y de todas las personas presentes en el estadio. Además, el documento oficial recuerda que el 24 de octubre se notificó a Racing sobre la prohibición de manipular pirotecnia y de ingresar botellas de cualquier tipo, y que, en la reunión de “Match Day” previa al partido, personal de la CONMEBOL reiteró la prohibición expresa de utilizar fuegos artificiales en el interior del estadio, haciendo hincapié en que estaba “terminantemente vedado su encendido en las tribunas por parte del público”.

Las cámaras de seguridad y las inspecciones realizadas durante el evento permitieron identificar a grupos que ingresaron cajas y bolsas con fuegos de artificio, globos y otros elementos utilizados en el recibimiento, según consta en el expediente. El informe también revela que al menos dos personas sufrieron quemaduras y debieron ser trasladadas al Hospital Fiorito por lesiones leves ocasionadas por el uso de pirotecnia, aunque no se registraron consecuencias de mayor gravedad. Este episodio se suma a antecedentes recientes, ya que Aprevide señala que Racing es reincidente, recordando el recibimiento con pirotecnia en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2024 frente a Corinthians.

La sanción no solo afecta la presencia de público, sino que también impone restricciones adicionales una vez que se levante la clausura. Los tres partidos de local posteriores a la sanción deberán disputarse sin bombos, trompetas, tirantes, telones, banderas ni ningún otro elemento que requiera autorización previa, según lo dispuesto en el artículo 2° de la resolución. Esta medida busca evitar la reincidencia y reforzar los controles de seguridad en los espectáculos deportivos.

El impacto de la sanción trasciende lo deportivo. Racing afronta un período complejo, ya que la ausencia de público no solo priva al equipo del aliento de sus hinchas en un momento clave de la temporada, sino que también representa una pérdida económica significativa al no poder comercializar entradas ni servicios asociados a los días de partido. El club deberá reorganizar toda la logística de los encuentros para garantizar el cumplimiento estricto de la medida y evitar la concurrencia de asistentes al estadio.

A pesar de la contundencia del castigo, la dirigencia de Racing mantiene abierta la posibilidad de apelar la decisión. Mientras tanto, la sanción ya está en vigor y la institución deberá afrontar sus próximos compromisos en el Cilindro de Avellaneda sin el respaldo de su público, en un contexto en el que el equipo dirigido por Gustavo Costas busca asegurar su clasificación a los playoffs y a competiciones internacionales para la próxima temporada.

