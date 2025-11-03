Paulo Dybala falló un penal después de cuatro años en la caída de la Roma, se lesionó y se retiró entre lágrimas

La definición del encuentro entre Milan y Roma en el estadio mítico San Siro estuvo marcada por un momento decisivo: Paulo Dybala desperdició la oportunidad de igualar el marcador para el conjunto capitalino al fallar un penal frente a Mike Maignan.

Este episodio, ocurrido a solo diez minutos del final, resultó determinante en el desarrollo de la décima fecha de la Serie A, donde ambos equipos disputaban puntos clave en la lucha por la cima del campeonato italiano.

El penal otorgado a La Loba representó la ocasión más clara para revertir el resultado adverso en su visita a la Ciudad de la Moda. El cordobés, que venía de racha con dos gritos consecutivos, asumió la responsabilidad de ejecutar el disparo desde los once metros y buscó su derecha, pero el francés anticipó la dirección y logró detener el remate, frustrando así las posibilidades de llegar al empate para el conjunto dirigido por José Mourinho.

La figura surgida de Instituto no erraba un penal desde hacía exactamente cuatro años. La última vez que había fallado en esta instancia fue el 2 de noviembre de 2021, cuando, defendiendo los colores de la Juventus, envió la pelota afuera en un partido correspondiente a la Champions League ante el Zenit de San Petersburgo (Rusia).

El Milan consolidó su posición en la lucha por la cima de la Serie A gracias a la producción de Rafael Leão, quien desbordó por el sector izquierdo antes del descanso y asistió a Strahinja Pavlovic para que el goleador sellara el 1-0 definitivo.

Desde el inicio, el conjunto local asumió el control del juego y generó las ocasiones más claras. No obstante, la resistencia defensiva de la Roma mantuvo el marcador en cero hasta que, cerca del final de la primera parte, la combinación entre Leão y Pavlovic rompió la paridad. Antes del descanso, Youssouf Fofana dispuso de una oportunidad inmejorable para ampliar la ventaja, pero su remate se fue desviado.

En la segunda parte, el Rossonero mantuvo la iniciativa y continuó generando situaciones de peligro, aunque la falta de precisión en la definición impidió que el marcador se ampliara.

La escasa eficacia ofensiva del dueño de casa mantuvo con vida a la Roma, que encontró su mejor ocasión a diez minutos del final. Una mano en el área local derivó en el mencionado penal a favor de La Loba. Además de fallar la pena máxima, Paulo Dybala se retiró entre lágrimas a causa de una molestia muscular que puso en duda su presencia en los futuros compromisos.

Con este resultado, el Milan se mantiene en la pelea por el liderazgo de la Serie A, dado que el Napoli encabeza la tabla con 22 puntos, seguido muy de cerca por Inter, Milan y Roma, los tres con 21 unidades.