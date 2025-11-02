Deportes

El fuerte pelotazo de Enzo Fernández que noqueó a una figura del Tottenham en el inicio del clásico de Londres

El volante del Chelsea expuso su pegada en el choque por la Premier. El entrenador de Los Spurs debió reemplazar a Lucas Bergvall cuando sólo habían transcurrido 7 minutos. Las imágenes

El derby de Londres se vivió, como es habitual, con la intensidad que requerían las expectativas que se habían generado en la previa. El triunfo del Chelsea por la mínima diferencia en la casa del Tottenham generó que la capital británica se tiñera de azul; pero, más allá de los festejos, el espectáculo entregó escenas cautivadoras desde el comienzo.

Cuando el cronómetro de Jarred Gillett recién superaba los 4 minutos de la etapa inicial, un potente pelotazo de Enzo Fernández en el rostro de Lucas Bergvall dejó al sueco al borde del nocaut.

El golpe que recibió el volante escandinavo sorprendió y preocupó a todos los presentes. Fue por ello que unos instantes después, Thomas Frank decidió reemplazar al mediocampista por el neerlandés Xavi Simons. Otras imágenes expusieron el temperamento de la figura de Los Spurs, quien se negaba a abandonar el compromiso, a pesar del pedido expreso de los médicos que lo atendieron dentro del campo de juego.

La actuación de Moisés Caicedo fue determinante en el triunfo de Los Blues, en el duelo correspondiente a la décima semana de la Premier League. El ecuatoriano no solo fue clave en la recuperación de la pelota, sino que también tuvo un rol clave cuando asistió a João Pedro, quien celebró el único gol del encuentro a los 33 minutos de la primera parte.

El regreso de Cristian Romero al banco de suplentes del Tottenham coincidió con un encuentro en el que Enzo Fernández y Alejandro Garnacho partieron como titulares en el Chelsea. El defensor cordobés había permanecido varias semanas afuera de las canchas por una lesión muscular y volvió a sumar minutos en un partido que reunió a varias figuras de La Scaloneta.

El desarrollo del encuentro mostró al ex extremo del Manchester United en el once inicial de los Blues, pese a que su presencia había estado en duda. Según explicó Enzo Maresca, el atacante argentino está consolidando su lugar en el equipo. Por su parte, el Cuti ingresó a los 15 minutos del complemento en reemplazo de Kevin Danso, marcando su retorno a la competencia tras una prolongada ausencia.

Con este resultado, tanto el Chelsea como el Tottenham quedaron igualados en el quinto puesto de la Premier League, ambos con 17 puntos y luchan por una plaza para las competiciones internacionales. En la próxima jornada, los Blues recibirán a Wolverhampton, mientras que los Spurs se medirán ante el Manchester United en Old Trafford.

El líder del certamen es el Arsenal, con 25 unidades, seguido por Manchester City (19), Liverpool (18) y el sorprendente Bournemouth (18).

TODOS LOS RESULTADOS DE LA UNDÉSIMA SEMANA DE LA PREMIER LEAGUE

Brighton 3-0 Leeds United (Welbeck y Gómez)

Burnley 0-2 Arsenal (Gyökeres y Rice)

Crystal Palace 2-0 Brentford (Mateta y Collins en contra)

Fulham 3-0 Wolverhampton (Sessegnon, Wilson y Mosquera en contra)

Nottingham 2-2 Manchester United (Gibbs-White, Savona, Casemiro y Traoré)

Tottenham 0-1 Chelsea (Joao Pedro)

Liverpool 2-0 Aston Villa (Salah y Gravenberch)

West Ham 3-1 Newcastle (Paquetá, Botman en contra, Soucek y Murphy)

Manchester City 3-1 Bournemouth (2 de Erling Haaland, Nico O’Reilly y Tyler Adams)

Lunes: Sunderland vs Everton

