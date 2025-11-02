De la “viveza criolla” de Ander Herrera al penal ejecutado por Merentiel: la secuencia del gol del triunfo a Boca sobre Estudiantes

El atractivo partido entre Boca Juniors y Estudiantes de La Plata en el Torneo Clausura se resolvió en los minutos finales, cuando un penal ejecutado por Miguel Merentiel otorgó la victoria al conjunto dirigido por Claudio Úbeda. El encuentro, disputado en el estadio de Estudiantes, estuvo marcado por la intensidad, las emociones y varias intervenciones decisivas tanto de los jugadores como del VAR.

El desarrollo del segundo tiempo fue determinante para el desenlace. Cuando el reloj marcaba los 97 minutos, Merentiel asumió la responsabilidad desde los doce pasos y, con una definición precisa, estableció la ventaja definitiva de 2-1 para el club de La Ribera.

La jugada que derivó en el penal se produjo a los 93 minutos, cuando Fabricio Pérez perdió la posesión, lo que permitió a Ander Herrera recuperar el balón. El propio extremo de 19 años cometió falta sobre el español dentro del área, quien apeló a la “viveza criolla” en anticiparse, frenarse un segundo antes y dejar que el defensor lo embistiera. Esta acción fue observada por el árbitro Leandro Rey Hilfer quien no dudó en sancionar como pena máxima.

Merentiel, el autor del 2-1 (Fotobaires)

Pese a que los jugadores del Pincha reclamaron que la infracción había sido afuera del área, el VAR constató que la falta fue cometida del lado de adentro y ratificó la decisión del juez del encuentro.

El partido también estuvo condicionado por la expulsión de Gabriel Neves a los 86 minutos. El mediocampista uruguayo de Estudiantes recibió la tarjeta roja tras una fuerte infracción sobre Ander Herrera. La decisión fue tomada luego de la revisión del VAR, que alertó al árbitro sobre la gravedad de la falta, situación que dejó al conjunto local con diez jugadores en el tramo final del encuentro.

El desarrollo del primer tiempo careció de situaciones de peligro y emociones, salvo por un penal fallado por Exequiel Zeballos, pero el complemento ofreció un giro radical.

El Changuito emergió como la figura destacada del encuentro, no solo por su capacidad ofensiva, sino también por la fortaleza mental que demostró al reponerse de un penal fallado en la parte inicial. El delantero santiagueño abrió el marcador con un gol de gran factura, consolidando su papel como el jugador más desequilibrante del equipo visitante.

La igualdad llegó a los 59 minutos, cuando Edwin Cetré asumió la responsabilidad de ejecutar un penal para Estudiantes. El delantero colombiano optó por una definición sutil y logró el empate al picar la pelota, superando la resistencia de Agustín Marchesín. Poco después, el conjunto local estuvo cerca de revertir el resultado: un centro de Tiago Palacios desde la derecha fue desviado y encontró a Mikel Amondarain, quien exigió al arquero xeneize con un cabezazo.

De todos modos, el ya mencionado tanto de Merentiel le otorgó tres puntos fundamentales a Boca para la lucha por entrar a la Copa Libertadores desde la Tabla Anual. Con este resultado, el Xeneize llegó a los 56 puntos en la acumulada entre el Torneo Clausura y el Apertura y terminará la fecha en el segundo puesto.

Además, cosecha 23 unidades en la Zona A del presente certamen, comparte el liderazgo con Unión de Santa Fe y dio un paso fundamental para acceder a los octavos de final.

Estudiantes, por su parte, dejó pasar la chance de acercarse a los equipos que están ingresando a la Copa Sudamericana, ya que tiene 42 puntos en la Anual (el último en clasificar hasta ahora es Lanús con 46). Aunque en el Clausura sigue en puestos de playoffs con 21 unidades.

En la próxima fecha, los dirigidos por Claudio Úbeda tendrán uno de los compromisos más importantes del año: el Superclásico frente a River Plate, el domingo 9/11 desde las 16:00 en La Bombonera. Por su lado, el Pincha visitará a Tigre, el mismo día a las 21:30.