De la “viveza criolla” de Ander Herrera al penal ejecutado por Merentiel: la secuencia del gol del triunfo a Boca sobre Estudiantes

Fabricio Pérez le cometió la infracción dentro del área al español y el uruguayo no dudó en marcar el 2-1 final

El atractivo partido entre Boca Juniors y Estudiantes de La Plata en el Torneo Clausura se resolvió en los minutos finales, cuando un penal ejecutado por Miguel Merentiel otorgó la victoria al conjunto dirigido por Claudio Úbeda. El encuentro, disputado en el estadio de Estudiantes, estuvo marcado por la intensidad, las emociones y varias intervenciones decisivas tanto de los jugadores como del VAR.

El desarrollo del segundo tiempo fue determinante para el desenlace. Cuando el reloj marcaba los 97 minutos, Merentiel asumió la responsabilidad desde los doce pasos y, con una definición precisa, estableció la ventaja definitiva de 2-1 para el club de La Ribera.

La jugada que derivó en el penal se produjo a los 93 minutos, cuando Fabricio Pérez perdió la posesión, lo que permitió a Ander Herrera recuperar el balón. El propio extremo de 19 años cometió falta sobre el español dentro del área, quien apeló a la “viveza criolla” en anticiparse, frenarse un segundo antes y dejar que el defensor lo embistiera. Esta acción fue observada por el árbitro Leandro Rey Hilfer quien no dudó en sancionar como pena máxima.

(Fotobaires)

Pese a que los jugadores del Pincha reclamaron que la infracción había sido afuera del área, el VAR constató que la falta fue cometida del lado de adentro y ratificó la decisión del juez del encuentro.

El partido también estuvo condicionado por la expulsión de Gabriel Neves a los 86 minutos. El mediocampista uruguayo de Estudiantes recibió la tarjeta roja tras una fuerte infracción sobre Ander Herrera. La decisión fue tomada luego de la revisión del VAR, que alertó al árbitro sobre la gravedad de la falta, situación que dejó al conjunto local con diez jugadores en el tramo final del encuentro.

El desarrollo del primer tiempo careció de situaciones de peligro y emociones, salvo por un penal fallado por Exequiel Zeballos, pero el complemento ofreció un giro radical.

El Changuito emergió como la figura destacada del encuentro, no solo por su capacidad ofensiva, sino también por la fortaleza mental que demostró al reponerse de un penal fallado en la parte inicial. El delantero santiagueño abrió el marcador con un gol de gran factura, consolidando su papel como el jugador más desequilibrante del equipo visitante.

La igualdad llegó a los 59 minutos, cuando Edwin Cetré asumió la responsabilidad de ejecutar un penal para Estudiantes. El delantero colombiano optó por una definición sutil y logró el empate al picar la pelota, superando la resistencia de Agustín Marchesín. Poco después, el conjunto local estuvo cerca de revertir el resultado: un centro de Tiago Palacios desde la derecha fue desviado y encontró a Mikel Amondarain, quien exigió al arquero xeneize con un cabezazo.

De todos modos, el ya mencionado tanto de Merentiel le otorgó tres puntos fundamentales a Boca para la lucha por entrar a la Copa Libertadores desde la Tabla Anual. Con este resultado, el Xeneize llegó a los 56 puntos en la acumulada entre el Torneo Clausura y el Apertura y terminará la fecha en el segundo puesto.

Además, cosecha 23 unidades en la Zona A del presente certamen, comparte el liderazgo con Unión de Santa Fe y dio un paso fundamental para acceder a los octavos de final.

Estudiantes, por su parte, dejó pasar la chance de acercarse a los equipos que están ingresando a la Copa Sudamericana, ya que tiene 42 puntos en la Anual (el último en clasificar hasta ahora es Lanús con 46). Aunque en el Clausura sigue en puestos de playoffs con 21 unidades.

En la próxima fecha, los dirigidos por Claudio Úbeda tendrán uno de los compromisos más importantes del año: el Superclásico frente a River Plate, el domingo 9/11 desde las 16:00 en La Bombonera. Por su lado, el Pincha visitará a Tigre, el mismo día a las 21:30.

Martina Capurro y un título que trasciende al tenis: la emocionante historia detrás de su conquista en el W35 de Neuquén

El gol de Lamine Yamal en el triunfo del Barcelona horas después de su separación de Nicki Nicole

Boca, a un paso de la Libertadores: así están las posiciones del Clausura, la clasificación a las copas y la lucha por la permanencia

Cómo un jugador de béisbol transformó el tratamiento de una lesión y revolucionó el deporte

Tras errar un penal, el Chango Zeballos se tomó revancha con un golazo: así abrió el marcador Boca ante Estudiantes

El homenaje a Gerardo Rozín de César Banana Pueyrredón en La Peña de Morfi: “La televisión argentina lo extraña”

La fiesta de cumpleaños de Benjamín, el hijo de Enzo Fernández y Valentina Cervantes con temática del Chelsea

La reacción de la China Suárez y Mauro Icardi al reclamo furioso de Wanda Nara

L-Gante habló del grave conflicto que atraviesa con Maxi el Brother: “Yo lo veía como un hermano”

Juana Viale deslumbró con un vestido de seda y flores: el look vanguardista que impactó en el público

Estados Unidos y China analizan establecer una línea de comunicación militar para reducir las tensiones bilaterales

Un poderoso terremoto de magnitud 6.3 sacudió el norte de Afganistán

Al menos 45 delegaciones internacionales arribarán a Bolivia para la ceremonia de investidura de Rodrigo Paz

La Policía británica confirmó que el ataque con cuchillo en un tren de Londres fue perpetrado por un único agresor

Ascendió a 28 la cifra de muertos por el huracán Melissa en Jamaica y el gobierno teme que el balance siga en aumento