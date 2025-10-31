Mundo

Elecciones en Países Bajos: el partido liberal progresista D66 de Rob Jetten se declaró ganador e intentará formar gobierno

Según los datos de la agencia nacional ANP, venció al ultraderechista PVV de Geert Wilders, aunque por el momento empatan en número de escaños con 26 cada uno

Rob Jetten habla con la
Rob Jetten habla con la prensa (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

El partido liberal progresista D66, liderado por Rob Jetten, se impuso en las elecciones legislativas de Países Bajos, según los datos de la agencia nacional ANP, que lo sitúan como la fuerza más votada por delante de la ultraderechista PVV de Geert Wilders, con la que empata en número de escaños, 26 cada una.

Aunque el recuento aún no ha concluido, a falta del voto por correo, incluido el procedente del extranjero, el análisis de los resultados municipales indica que el avance de los progresistas es ya irreversible, señala ANP.

La proyección se basa en los datos de casi todos los municipios del país, salvo Venray, que publicará su resultado a lo largo del día, pero ese no podría alterar el orden de los partidos en el escrutinio final.

Según ANP, la diferencia actual entre ambos partidos es de 15.155 votos a favor de D66, y no se descarta que los liberales progresistas obtengan finalmente un escaño adicional mediante el reparto de los llamados “restzetels” (escaños por restos), con lo que podrían alcanzar un total de 27 escaños.

Esto se debe a que, una vez hecho el reparto inicial, quedan votos sobrantes en casi todos los partidos que no alcanzan para un escaño completo, y esos sufragios se vuelen a sumar para repartirse en una segunda ronda entre los partidos con los mayores “restos”, en base a un método proporcional.

El partido liberal progresista D66,
El partido liberal progresista D66, liderado por Rob Jetten, se impuso en las elecciones legislativas de Países Bajos (Europa Press)

Prioridad para formar gobierno

Según la tradición parlamentaria neerlandesa, el partido más votado recibe el mandato para comenzar las conversaciones para formar un gabinete de coalición.

El presidente del Parlamento, Martin Bosma (PVV), decidió ayer aplazar al martes el encuentro de los líderes políticos para designar un explorador -figura encargada de tantear las posibilidades de coalición- ante la falta de un resultado definitivo. Wilders había pedido retrasar esa reunión, alegando que “las diferencias son tan pequeñas que es decisivo saber quién tiene derecho a abrir la fase de exploración”.

El abrazo de de Rob
El abrazo de de Rob Jetten y su pareja, el jugador de hockey sobre césped argentino Nicolás Keenan

Cuando se confirmen oficialmente los resultados, el partido de Jetten asumiría la iniciativa para negociar una coalición de centro, para la que serán necesarios al menos otros tres socios para alcanzar los 76 escaños que garantizan la mayoría absoluta. En cualquier caso, Jetten ya admitió que el camino hacia el nuevo gobierno neerlandés será largo y de resultados inciertos.

El primer ministro interino, Dick Schoof, un funcionario sin afiliación política, según admitió este viernes, seguirá al frente del Gobierno en funciones al menos hasta después de Navidad, al considerar improbable que se forme un nuevo gabinete de coalición antes de fin de año.

Señaló que las negociaciones serán “complicadas” y que podrían requerir hasta cinco partidos para lograr una mayoría, aunque defendió que “el número de partidos no importa” siempre que haya acuerdo sobre las prioridades comunes.

Rob Jetten, líder del partido
Rob Jetten, líder del partido de centroizquierda D66 (AP Foto/Peter Dejong)

Jetten celebró su triunfo como una “derrota de populistas” en Europa

El liberal progresista Rob Jetten consideró este viernes una “derrota de los movimientos populistas” en Europa la victoria “histórica” de su partido D66.

Hemos demostrado al resto de Europa y del mundo que es posible derrotar a los movimientos populistas si se hace campaña con un mensaje positivo para el país, y estoy muy orgulloso de este resultado histórico para D66”, declaró Jetten a los periodistas en la ciudad neerlandesa de La Haya, en una primera reacción tras conocerse la proyección de ANP.

Es una gran responsabilidad. Esta misma semana empezaremos a trabajar para lograr un gabinete estable y ambicioso”, subrayó.

Jetten y Keennan posan para
Jetten y Keennan posan para una selfie en la que el jugador argentino luce la camiseta de la selección nacional

Aunque el recuento oficial no concluirá hasta la próxima semana, Jetten aseguró que confía plenamente en las estimaciones de la agencia nacional, que dan a D66 una ventaja definitiva e irreversible sobre la ultraderecha. “ANP siempre ha demostrado saber contar bien. Si dicen que D66 es el (partido) más grande, lo celebraremos juntos”, añadió.

El dirigente liberal insistió en que su prioridad será “formar un gabinete de centro” que sea capaz de gobernar “para todos”, y garantice estabilidad y acuerdos amplios tras años de bloqueos políticos en Países Bajos, con dos gobiernos consecutivos que han tenido que renunciar, en 2023 y el pasado junio, por desacuerdos internos sobre la política del asilo.

“Los votantes han dejado claro que el país necesita cooperación en el centro político. Es el mensaje principal de estas elecciones”, afirmó.

(Con información de EFE)

