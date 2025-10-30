Deportes

Quién es Anna Gegnoso, la modelo que señalan que pasó la noche con Lamine Yamal cuando viajó a Milán sin Nicki Nicole

La italiana ya había mantenido una relación con el futbolista y se habrían reencontrado el lunes

Guardar
Gegnoso en su rol como
Gegnoso en su rol como modelo, y la pareja que conforman Lamine Yamal y Nicki Nicole

La figura de Anna Gegnoso, modelo e influencer italiana, ha cobrado notoriedad tras ser señalada como la mujer con la que Lamine Yamal, futbolista del Barcelona, habría pasado la noche durante una reciente visita a Milán, según informó el periodista Jordi Martín en su canal de YouTube. El episodio, ocurrido mientras la cantante argentina Nicki Nicole —pareja de Yamal— se encontraba en su país natal, ha desatado una ola de especulaciones y comentarios en redes sociales.

Nacida en Milán, Gegnoso tiene 20 años y ha desarrollado una carrera como modelo, actriz e influencer. Su presencia en redes sociales es considerable: supera los 700.000 seguidores en Instagram y alcanza los 800.000 en TikTok, plataformas donde comparte contenido relacionado con moda y estilo de vida. Su ascenso en el mundo del modelaje se atribuye tanto a su imagen como a su habilidad para promocionar marcas, lo que le ha permitido consolidarse como una figura reconocida entre el público joven.

Ya había mantenido un acercamiento
Ya había mantenido un acercamiento con el delantero en diciembre del año pasado

El nombre de Gegnoso ya había circulado en el entorno de Lamine Yamal meses antes del reciente escándalo. En diciembre de 2024, surgieron rumores de un posible romance cuando la modelo viajó a Barcelona junto a amigas y se difundieron imágenes de ambos compartiendo tiempo con sus respectivos grupos. Además, en agosto de ese año, la influencer anunció el fin de su relación con Álex Padilla, lo que coincidió con la aparición de nuevas especulaciones sobre su cercanía con el futbolista. En ese entonces, seguidores captaron a Yamal y Gegnoso en actitud cercana durante una jornada de compras en La Roca Village, un conocido centro comercial de Barcelona, lo que avivó aún más los rumores sobre su relación.

El episodio que ha colocado a Gegnoso en el centro de la atención mediática ocurrió el pasado. Según Jordi Martín, Yamal tomó un vuelo privado desde Cataluña hacia Milán, donde se hospedó en el hotel Armani y organizó una fiesta junto a amigos y varias mujeres. Y habría pasado acompañado de Gegnoso, quien, de manera coincidente, publicó en Instagram una imagen desde el mismo hotel. Este detalle ha sido interpretado como una señal de la cercanía entre ambos, aunque ninguno de los protagonistas ha confirmado públicamente el encuentro.

Tiene más de 1.500.000 seguidores
Tiene más de 1.500.000 seguidores entre Instagram y TikTok

La situación sentimental de Lamine Yamal y Nicki Nicole añade un matiz relevante al escándalo. La pareja confirmó su relación a finales de agosto de 2025 y, desde entonces, ha compartido en redes sociales momentos de su vida juntos, como un reciente paseo en barco decorado con globos en forma de corazón. El viaje de Yamal a Milán coincidió con la ausencia de la cantante, quien se encontraba en Argentina. No es la primera vez que se reportan escapadas del futbolista cuando su pareja no está en Barcelona; anteriormente, se mencionaron viajes a Sevilla y Marbella bajo circunstancias similares.

La repercusión del caso ha sido inmediata. En redes sociales, usuarios y seguidores de los protagonistas han debatido sobre la veracidad de los hechos y el futuro de la pareja formada por Yamal y Nicki Nicole. Mientras tanto, en el entorno del Barcelona existe preocupación por la imagen pública del futbolista, con recomendaciones para que cuide su proyección y evite situaciones que puedan afectar su carrera luego de los últimos escándalos; por ejemplo, sus declaraciones burlándose del Real Madrid antes del clásico, que el elenco blaugrana terminó perdiendo 2-1. Apenas concluido el encuentro, varios jugadores de la Casa Blanca, como Dani Carvajal, Thibaut Courtois y Vinicius Júnior, le respondieron y se generó un principio de gresca en el campo de juego.

El desenlace de esta historia permanece abierto: la atención se centra ahora en la reacción de Nicki Nicole y en el impacto que este episodio pueda tener en su relación con Lamine Yamal, mientras el público sigue de cerca cada movimiento de los involucrados y posa la lupa en la misteriosa Anna Gegnoso.

Estuvo de novia con Álex
Estuvo de novia con Álex Padilla hasta agosto de 2024
Posteó una foto en el
Posteó una foto en el mismo hotel donde estaba alojado Yamal en Milán
Tienen amigos en común
Tienen amigos en común
Es dos años mayor que
Es dos años mayor que el campeón de la Eurocopa con España
Nació en Nápoles
Nació en Nápoles

Temas Relacionados

deportes-internacionalAna GegnosoLamine YamalNicki NicoleBarcelonadeportes-argentina

Últimas Noticias

Un ex campeón de la F1 sembró el misterio sobre el sorprendente respaldo de Red Bull a Tsunoda: “Lo están sobreprotegiendo”

Luego de que el japonés terminara 11° en el GP de México, el jefe de equipo Laurent Mekies declaró qu “tuvo su mejor fin de semana en mucho tiempo”

Un ex campeón de la

Una ex estrella del fútbol europeo renunció a su trabajo para cuidar a su hijo con autismo: “Es lo correcto para nosotros”

Paul Scholes, múltiple campeón con el Manchester United, dejará de ser analista deportivo y recibió el apoyo del fútbol inglés por su decisión

Una ex estrella del fútbol

“Bebo leche cruda, es un súper alimento”: la revelación de Erling Haaland que abrió el debate en Inglaterra

El delantero noruego del Manchester City generó polémica al confesar que consume leche sin pasteurizar

“Bebo leche cruda, es un

La tenista que se operó los senos les respondió a sus detractores y dejó una reflexión: “Son solo implantes, es todo”

Océane Dodin, 477° del ranking WTA, está volviendo al circuito tras nueve meses de parate y, en una entrevista, reveló mayores detalles de su paso por el quirófano

La tenista que se operó

Lanús recibe a la U de Chile con la ilusión de acceder a la final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Tras el empate (2-2) en la ida de la semifinal, el Granate se medirá ante el conjunto transandino con el sueño de llegar al choque decisivo, en el que espera el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli

Lanús recibe a la U
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ordenan reabrir una causa contra

Ordenan reabrir una causa contra ex directivos de Aguas Santafesinas por la contaminación del río Paraná

Comando Vermelho: condenaron a cinco brasileños que lavaban dinero para la organización desde Buenos Aires

El dólar se mantuvo estable en un mercado con bajo volumen de operaciones

Cuáles son los secretos detrás de la longevidad saludable de Diana Ross a los 81 años

Colón: un joven realizaba maniobras peligrosas con su moto, atropelló a una jubilada y la dejó en grave estado

INFOBAE AMÉRICA
Los escándalos y la caída

Los escándalos y la caída del príncipe Andrés: cuatro décadas de polémicas en la familia real británica

El G7 lanzó una alianza para contrarrestar el control chino sobre las tierras raras

Tortura bajo hielo y “tribunales de tráfico”: la denuncia que reveló los castigos brutales aplicados por el Comando Vermelho

El Consejo de Seguridad de la ONU condenó las “atrocidades” cometidas por paramilitares en la región sudanesa de Darfur

Naciones Unidas destacó avances en la distribución de ayuda humanitaria en Gaza

TELESHOW
¿Mauro Icardi y La China

¿Mauro Icardi y La China Suárez preparan su boda?: “Por ahí tendremos casamiento”

El programa especial que prepara Intrusos por sus 25 años: vuelven los históricos a la mesa

Tamara Báez respondió con humor a las críticas por su cirugía estética: “Vivan y dejen vivir”

Stephanie Demner contó lo peor que le hizo a una ex pareja: “Tóxica loca”

Luli Fernández habló sobre su separación de Cristian Cúneo Libarona: “Hay algo que se perdió”