Quién es Anna Gegnoso, la modelo que señalan que pasó la noche con Lamine Yamal cuando viajó a Milán sin Nicki Nicole

La figura de Anna Gegnoso, modelo e influencer italiana, ha cobrado notoriedad tras ser señalada como la mujer con la que Lamine Yamal, futbolista del Barcelona, habría pasado la noche durante una reciente visita a Milán, según informó el periodista Jordi Martín en su canal de YouTube. El episodio, ocurrido mientras la cantante argentina Nicki Nicole —pareja de Yamal— se encontraba en su país natal, ha desatado una ola de especulaciones y comentarios en redes sociales.

Nacida en Milán, Gegnoso tiene 20 años y ha desarrollado una carrera como modelo, actriz e influencer. Su presencia en redes sociales es considerable: supera los 700.000 seguidores en Instagram y alcanza los 800.000 en TikTok, plataformas donde comparte contenido relacionado con moda y estilo de vida. Su ascenso en el mundo del modelaje se atribuye tanto a su imagen como a su habilidad para promocionar marcas, lo que le ha permitido consolidarse como una figura reconocida entre el público joven.

El nombre de Gegnoso ya había circulado en el entorno de Lamine Yamal meses antes del reciente escándalo. En diciembre de 2024, surgieron rumores de un posible romance cuando la modelo viajó a Barcelona junto a amigas y se difundieron imágenes de ambos compartiendo tiempo con sus respectivos grupos. Además, en agosto de ese año, la influencer anunció el fin de su relación con Álex Padilla, lo que coincidió con la aparición de nuevas especulaciones sobre su cercanía con el futbolista. En ese entonces, seguidores captaron a Yamal y Gegnoso en actitud cercana durante una jornada de compras en La Roca Village, un conocido centro comercial de Barcelona, lo que avivó aún más los rumores sobre su relación.

El episodio que ha colocado a Gegnoso en el centro de la atención mediática ocurrió el pasado. Según Jordi Martín, Yamal tomó un vuelo privado desde Cataluña hacia Milán, donde se hospedó en el hotel Armani y organizó una fiesta junto a amigos y varias mujeres. Y habría pasado acompañado de Gegnoso, quien, de manera coincidente, publicó en Instagram una imagen desde el mismo hotel. Este detalle ha sido interpretado como una señal de la cercanía entre ambos, aunque ninguno de los protagonistas ha confirmado públicamente el encuentro.

La situación sentimental de Lamine Yamal y Nicki Nicole añade un matiz relevante al escándalo. La pareja confirmó su relación a finales de agosto de 2025 y, desde entonces, ha compartido en redes sociales momentos de su vida juntos, como un reciente paseo en barco decorado con globos en forma de corazón. El viaje de Yamal a Milán coincidió con la ausencia de la cantante, quien se encontraba en Argentina. No es la primera vez que se reportan escapadas del futbolista cuando su pareja no está en Barcelona; anteriormente, se mencionaron viajes a Sevilla y Marbella bajo circunstancias similares.

La repercusión del caso ha sido inmediata. En redes sociales, usuarios y seguidores de los protagonistas han debatido sobre la veracidad de los hechos y el futuro de la pareja formada por Yamal y Nicki Nicole. Mientras tanto, en el entorno del Barcelona existe preocupación por la imagen pública del futbolista, con recomendaciones para que cuide su proyección y evite situaciones que puedan afectar su carrera luego de los últimos escándalos; por ejemplo, sus declaraciones burlándose del Real Madrid antes del clásico, que el elenco blaugrana terminó perdiendo 2-1. Apenas concluido el encuentro, varios jugadores de la Casa Blanca, como Dani Carvajal, Thibaut Courtois y Vinicius Júnior, le respondieron y se generó un principio de gresca en el campo de juego.

El desenlace de esta historia permanece abierto: la atención se centra ahora en la reacción de Nicki Nicole y en el impacto que este episodio pueda tener en su relación con Lamine Yamal, mientras el público sigue de cerca cada movimiento de los involucrados y posa la lupa en la misteriosa Anna Gegnoso.

