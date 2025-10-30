Escándalo con Lamine Yamal: aseguran que estuvo de fiesta en Milán lejos de Nicki Nicole y pasó la noche con un viejo amor

Aseguran que Lamine Yamal estuvo con una modelo en Milán

Un nuevo escándalo sacude a Lamine Yamal, luego de que la estrella del Barcelona quedara en el ojo de la tormenta por sus declaraciones previas y la actuación que ofreció en la derrota en el clásico ante el Real Madrid. Es que según informó el periodista Jordi Martín en su canal de YouTube, el joven delantero habría viajado a Milán para irse de fiesta con una mujer que no es la reconocida artista Nicki Nicole, su actual pareja.

Lo llamativo es que recientemente en Europa habían asegurado que la figura del Blaugrana estaba dispuesto a tener su propio “nido de amor” con la rosarina para tener una mayor privacidad. Es por eso que el futbolista tenía previsto adquirir la famosa mansión de Shakira y Gerard Piqué de Esplugues de Llobregat, que se encuentra vacía desde que la cantante de Barranquilla se mudó a Miami con sus hijos Milan y Sasha en 2023. Desde ese tiempo, la colombiana y la familia del empresario están intentando vender la propiedad. Y los especialistas aseguraron que la mansión está valuada en una cifra cercana a los 11 millones de euros, 3 menos de lo que les costó en 2012.

Según informó el Martín, el lunes pasado a las 17 horas de Cataluña, el jugador “tomó un vuelo privado rumbo a Milán, se hospedó en el hotel Armani y organizó una fiesta junto a sus amigos y muchas, muchas mujeres. Me dicen que se pega un fiestón por todo lo alto, se le olvida por completo la lesión, la preocupación en el Barsa, las críticas que le están cayendo por no cuidarse... Y me dicen algo que a Nicki Nicole no le va a hacer ninguna gracia. La noche del lunes la pasa acompañado de Anna Gegnoso”.

Lamine Yamal, Nicki Nicole y Anna Gegnoso

¿Quién es? “Es una chica italiana. Me aseguran que Lamine Yamal, antes de estar con Nicki Nicole, ya había estado con esta chica, que no es la primera vez que se ven. Curiosamente Anna Gegnoso cuelga un posteo en Instagram en el hotel Armani, donde se alojó Lamine Yamal con sus amigos. ¿Qué casualidad, no?“, azuzó Martín. La actriz, modelo e influencer tiene 20 años y cuenta con más de 700.000 seguidores en su cuenta de Instagram.

La versión sostiene que este viaje relámpago se dio mientras la artista argentina estaba de regreso a su país y que se trataría de una costumbre habitual la del atacante: realizar este tipo de escapadas cuando su novia no está en la Ciudad Condal. La anterior había sido a Sevilla y Marbella.

“Nadie duda de su calidad futbolística, pero hay una preocupación fuerte en el Barcelona. La recomendación del club a su manager es que cuide su imagen, que no siga los pasos de su amigo Neymar”, añadió el periodista. “¿Por qué el Barsa tapa un escándalo como este? ¿Este es el ejemplo que da Lamine Yamal y el respeto que le tiene a sus compañeros, al cuerpo técnico y a los aficionados? Dijo muchas veces que su ídolo es Messi, pero Messi no hacía estas cosas”, continuó.

Gegnoso tiene 714.000 seguidores en Instagram

Desde que confirmaron su relación a finales de agosto, tanto Yamal como Nicole han compartido en sus perfiles diversos fragmentos de su vida en pareja. En uno de los posteos recientes, el extremo de Barcelona publicó fotografías acompañado de la artista, una de ellas durante un atardecer en un barco, decorado con globos con forma de corazón. Estas imágenes acumularon miles de reacciones y comentarios en pocas horas, lo que evidenció el fuerte alcance de su exposición pública.

“¿Qué tipo de relación tienen Lamine Yamal y Nicki Nicole? Mis fuentes me dicen que la pareja está bien. ¿Pero decidirá Nicki Nicole seguir con Lamine después de esta información? ¿Cuál será su reacción ante la escapada secreta del futbolista?“, se preguntó Martín, como epílogo del video.

Es actriz, modelo e influencer

Se había rumoreado que había salido con Yamal antes del noviazgo entre el futbolista y la argentina Nicki Nicole

Subió una foto en el mismo hotel donde se hospedó Yamal con sus amigos

Los rumores de encuentro con el futbolista dispararon las críticas hacia el fantasista del Barcelona

Gegnoso nació en Nápoles