No debutó en Primera ni firmó su primer contrato: quién es la promesa a la que Scaloni llevará a la próxima gira de la Selección

Demian Talavera, la promesa a la que Scaloni llevará a la próxima gira de la Selección

La reciente convocatoria de Demian Talavera para integrar el grupo de sparrings de la Selección Argentina durante la gira internacional de noviembre generó tanto entusiasmo como inquietud en el entorno de San Lorenzo. El joven arquero, nacido en González Catán y formado en el club desde 2017, se encuentra en el centro de la atención institucional, ya que su situación contractual permanece sin resolverse, en un contexto donde el club enfrenta once inhibiciones activas y una dependencia creciente de su cantera.

La citación de Talavera por parte de Lionel Scaloni para acompañar al plantel campeón del mundo en los entrenamientos y el amistoso ante Angola, así como en la preparación de quince días en España, representa un reconocimiento a su desempeño y proyección. El arquero categoría 2007 fue seleccionado para sumarse al grupo de juveniles que trabajarán junto al seleccionado mayor durante la gira de noviembre, lo que constituye una oportunidad de crecimiento en un entorno de máxima exigencia.

Demian Talavera entrena con la Primera de San Lorenzo, pero aún no firmó su primer contrato

El recorrido de Talavera en el club azulgrana ha sido meteórico. Bajo la conducción de Leandro Romagnoli, debutó este año en la Reserva y, con apenas 18 años, disputó nueve partidos en el torneo Proyección. En su primer encuentro ante Platense, detuvo un penal ejecutado por Ivo Visona a los 39 minutos del primer tiempo, lo que le valió la atención del cuerpo técnico de Primera División. Actualmente, entrena de manera regular con el plantel profesional dirigido por Damián Ayude, quien busca consolidar su proyecto deportivo en medio de un escenario institucional complejo.

La situación contractual de Talavera constituye un motivo de preocupación para la dirigencia de San Lorenzo. A pesar de su integración al plantel de Reserva y su participación ocasional en los entrenamientos del primer equipo, el arquero aún no ha firmado su primer contrato profesional. Esta circunstancia deja abierta la posibilidad de que otros clubes puedan interesarse en su fichaje, lo que podría complicar la retención de uno de los talentos más prometedores del semillero azulgrana.

El 21 de marzo, con 18 años, Talavera tuvo su debut en la Reserva de San Lorenzo

La convocatoria de Talavera como sparring de la selección argentina se suma a la lista de futbolistas formados en Boedo que han sido observados por el cuerpo técnico nacional en los últimos años, fortaleciendo el vínculo entre las divisiones juveniles del club y el seleccionado mayor. Para el joven arquero, esta experiencia representa un paso fundamental en su desarrollo profesional, al tiempo que para San Lorenzo implica la necesidad de acelerar la resolución de su vínculo contractual para asegurar su futuro en la institución.

En un mercado de pases condicionado por las restricciones impuestas por la FIFA, que limitan la incorporación de refuerzos y obligan a mirar con atención a las divisiones inferiores, la consolidación y protección de figuras como Demian Talavera adquiere carácter prioritario. La dirigencia azulgrana enfrenta el desafío de garantizar la continuidad de sus principales promesas, en un contexto donde cada decisión puede impactar de manera directa en la proyección deportiva del club.

Scaloni se prepara para la última gira del año de la Selección (AP Foto/Gustavo Garello)

La selección argentina cerrará su calendario de 2025 con un amistoso ante Angola el 14 de noviembre en Luanda, tras no concretarse un segundo partido para la gira final del año. El plantel dirigido por Lionel Scaloni iniciará su preparación el 10 de noviembre en España, con entrenamientos previstos en Elche, antes de viajar a África el día 13.

Tras el encuentro, Lionel Messi y otros referentes serán liberados para descansar, mientras que el resto del grupo continuará trabajando en la región de Alicante hasta el 18 de noviembre. La expectativa se centra en la próxima convocatoria, que incluirá a figuras experimentadas y jóvenes talentos en busca de consolidación.

Entre las novedades, Julio Soler y Gianluca Prestianni, destacados en el último Mundial Sub 20, aparecen como opciones para reforzar el lateral izquierdo y el ataque, respectivamente. Soler podría competir con Tagliafico y Acuña por un lugar en la defensa, mientras que Prestianni aportaría desequilibrio ofensivo, en una función similar a la que desempeñó Thiago Almada en sus primeras apariciones.

El cuerpo técnico también sigue de cerca a futbolistas que militan en Europa. Ezequiel “Equi” Fernández, del Bayer Leverkusen, quedó fuera de la lista por una lesión de rodilla. En el Racing de Estrasburgo, el dúo formado por Valentín Barco y Joaquín Panichelli mantiene el interés de Scaloni, con Panichelli destacando por su promedio goleador en la Serie A, donde compite por el tercer puesto con José Manuel López del Palmeiras.

La lista definitiva de convocados se dará a conocer en los próximos días, con la expectativa de ver a Messi liderando una combinación de experiencia y juventud en el último compromiso internacional del año.