Deportes

No debutó en Primera ni firmó su primer contrato: quién es la promesa a la que Scaloni llevará a la próxima gira de la Selección

El joven de 18 años nacido en González Catán fue elegido por el técnico argentino para formar parte de los entrenamientos para el amistoso ante Angola y la gira por España

Guardar
Demian Talavera, la promesa a
Demian Talavera, la promesa a la que Scaloni llevará a la próxima gira de la Selección

La reciente convocatoria de Demian Talavera para integrar el grupo de sparrings de la Selección Argentina durante la gira internacional de noviembre generó tanto entusiasmo como inquietud en el entorno de San Lorenzo. El joven arquero, nacido en González Catán y formado en el club desde 2017, se encuentra en el centro de la atención institucional, ya que su situación contractual permanece sin resolverse, en un contexto donde el club enfrenta once inhibiciones activas y una dependencia creciente de su cantera.

La citación de Talavera por parte de Lionel Scaloni para acompañar al plantel campeón del mundo en los entrenamientos y el amistoso ante Angola, así como en la preparación de quince días en España, representa un reconocimiento a su desempeño y proyección. El arquero categoría 2007 fue seleccionado para sumarse al grupo de juveniles que trabajarán junto al seleccionado mayor durante la gira de noviembre, lo que constituye una oportunidad de crecimiento en un entorno de máxima exigencia.

Demian Talavera entrena con la
Demian Talavera entrena con la Primera de San Lorenzo, pero aún no firmó su primer contrato

El recorrido de Talavera en el club azulgrana ha sido meteórico. Bajo la conducción de Leandro Romagnoli, debutó este año en la Reserva y, con apenas 18 años, disputó nueve partidos en el torneo Proyección. En su primer encuentro ante Platense, detuvo un penal ejecutado por Ivo Visona a los 39 minutos del primer tiempo, lo que le valió la atención del cuerpo técnico de Primera División. Actualmente, entrena de manera regular con el plantel profesional dirigido por Damián Ayude, quien busca consolidar su proyecto deportivo en medio de un escenario institucional complejo.

La situación contractual de Talavera constituye un motivo de preocupación para la dirigencia de San Lorenzo. A pesar de su integración al plantel de Reserva y su participación ocasional en los entrenamientos del primer equipo, el arquero aún no ha firmado su primer contrato profesional. Esta circunstancia deja abierta la posibilidad de que otros clubes puedan interesarse en su fichaje, lo que podría complicar la retención de uno de los talentos más prometedores del semillero azulgrana.

El 21 de marzo, con
El 21 de marzo, con 18 años, Talavera tuvo su debut en la Reserva de San Lorenzo

La convocatoria de Talavera como sparring de la selección argentina se suma a la lista de futbolistas formados en Boedo que han sido observados por el cuerpo técnico nacional en los últimos años, fortaleciendo el vínculo entre las divisiones juveniles del club y el seleccionado mayor. Para el joven arquero, esta experiencia representa un paso fundamental en su desarrollo profesional, al tiempo que para San Lorenzo implica la necesidad de acelerar la resolución de su vínculo contractual para asegurar su futuro en la institución.

En un mercado de pases condicionado por las restricciones impuestas por la FIFA, que limitan la incorporación de refuerzos y obligan a mirar con atención a las divisiones inferiores, la consolidación y protección de figuras como Demian Talavera adquiere carácter prioritario. La dirigencia azulgrana enfrenta el desafío de garantizar la continuidad de sus principales promesas, en un contexto donde cada decisión puede impactar de manera directa en la proyección deportiva del club.

Scaloni se prepara para la
Scaloni se prepara para la última gira del año de la Selección (AP Foto/Gustavo Garello)

La selección argentina cerrará su calendario de 2025 con un amistoso ante Angola el 14 de noviembre en Luanda, tras no concretarse un segundo partido para la gira final del año. El plantel dirigido por Lionel Scaloni iniciará su preparación el 10 de noviembre en España, con entrenamientos previstos en Elche, antes de viajar a África el día 13.

Tras el encuentro, Lionel Messi y otros referentes serán liberados para descansar, mientras que el resto del grupo continuará trabajando en la región de Alicante hasta el 18 de noviembre. La expectativa se centra en la próxima convocatoria, que incluirá a figuras experimentadas y jóvenes talentos en busca de consolidación.

Entre las novedades, Julio Soler y Gianluca Prestianni, destacados en el último Mundial Sub 20, aparecen como opciones para reforzar el lateral izquierdo y el ataque, respectivamente. Soler podría competir con Tagliafico y Acuña por un lugar en la defensa, mientras que Prestianni aportaría desequilibrio ofensivo, en una función similar a la que desempeñó Thiago Almada en sus primeras apariciones.

El cuerpo técnico también sigue de cerca a futbolistas que militan en Europa. Ezequiel “Equi” Fernández, del Bayer Leverkusen, quedó fuera de la lista por una lesión de rodilla. En el Racing de Estrasburgo, el dúo formado por Valentín Barco y Joaquín Panichelli mantiene el interés de Scaloni, con Panichelli destacando por su promedio goleador en la Serie A, donde compite por el tercer puesto con José Manuel López del Palmeiras.

La lista definitiva de convocados se dará a conocer en los próximos días, con la expectativa de ver a Messi liderando una combinación de experiencia y juventud en el último compromiso internacional del año.

Temas Relacionados

San LorenzoDemian TalaveraSelección ArgentinaLionel Scalonideportes-argentina

Últimas Noticias

Racing enfrenta a Flamengo en busca de un histórico pase a la final de la Copa Libertadores

Tras la derrota 1-0 en Brasil, la Academia busca revertir la serie en Avellaneda. Desde las 21:50 con transmisión de Fox Sports, Telefé y Disney+

Racing enfrenta a Flamengo en

Máxima tensión entre Icardi y el Galatasaray: del últimátum de su representante al sorpresivo pretendiente

El delantero, que lleva seis goles desde su regreso a la acción tras superar una lesión, aún no recibió una oferta formal para renovar su contrato

Máxima tensión entre Icardi y

El show de Joaquín Panichelli y Valentín Barco en el triunfo del Racing de Estrasburgo: dos goles y un lujoso pase sin mirar

El conjunto de Liam Rosenior se impuso por 3 a 0 frente al Auxerre y se afianzó en los puestos de Champions League que reparte la Ligue 1. Las imágenes

El show de Joaquín Panichelli

¿Guiño a River? El enigmático posteo del Diablito Echeverri tras no ingresar en el triunfo del Leverkusen por la Copa alemana

El atacante de 19 años no ingresó en la victoria por los 16avos de final de la Copa de Alemania contra un equipo de Segunda División y expresó su frustración en redes sociales

¿Guiño a River? El enigmático

La increíble estafa por USD 250.000 que sufrió una estrella del fútbol americano: “Da miedo”

Cam Ward, figura de los Tennessee Titans, tiene un contrato de cuatro años que asciende a los 48,7 millones de dólares

La increíble estafa por USD
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron e imputaron a un

Detuvieron e imputaron a un ex concejal en una causa por cinco abusos sexuales a menores

Qué dice un estudio global sobre tres de los medicamentos GLP-1 para bajar de peso

Presupuesto 2026: el Gobierno ratificó que no aplicará la ley de financiamiento universitario

Una mujer se lesionó la cadera en un sendero del Parque Nacional Lanín y tuvo que ser rescatada

Tras un control médico de rutina, el intendente de Córdoba Capital debió pedir licencia para ser operado

INFOBAE AMÉRICA
Todo lo que se sabe

Todo lo que se sabe de la operación policial más letal de Brasil, que dejó más de 100 muertos en Río de Janeiro

El partido centrista D66 se impone en las elecciones de Países Bajos y frena el avance de la extrema derecha

Persecución en Venezuela: la dictadura de Maduro secuestró a dos trabajadores vinculados a la familia de María Corina Machado

El huracán Melissa dejó decenas de muertos en el Caribe y redujo viviendas cubanas a escombros

Tras la letal operación policial en Río de Janeiro, Brasil lanzó una fuerza conjunta para combatir el crimen organizado

TELESHOW
Ángela Leiva compartió el insólito

Ángela Leiva compartió el insólito destino europeo en el que quedó varada: “Cinco horas arriba del avión”

Los Premios ÍDOLO 2025 anunciaron una nueva categoría: quiénes son las dos archirrivales nominadas

Las fotos de Nicolás Vázquez y Dai Fernández, enamorados: “Muy relajaditos a la tarde”

La ironía que Beto Casella le dedicó a Edith Hermida: “Te ofrezco progresar y vos te querés quedar acá”

Ámbar de Benedictis publicó los libros que le recomienda su madre, Juana Viale