Los emotivos videos de la selección argentina y Boca Juniors para conmemorar el cumpleaños 65 de Diego Maradona: todos los homenajes en redes

Cumpleaños de Maradona (Selección Argentina)

Hoy, 30 de octubre de 2025, se cumplen 65 años del nacimiento de un futbolista que marcó un antes y un después en la historia del fútbol argentino y mundial: Diego Armando Maradona. Sus míticas historias siguen más presentes que nunca a casi cinco años de su pérdida física. Las redes sociales son en la jornada de hoy un altar virtual para el Pelusa.

La cuenta de la selección argentina fue una de las primeras en recordarlo. Compaginaron imágenes del Diez con la celeste y blanca más un mensaje: “Diego, hoy cumplirías 65, y tus aportes a la Argentina son incalculables. Después de romperte el lomo, de luchar toda una vida por nosotros y de jubilar a varios, lo que es imposible de jubilar es nuestro amor por vos”.

El saludo de Boca a Maradona por su cumpleaños (@davidgangaf)

Boca armó un video que difundió en sus redes con la introducción y el estribillo de “Maradó”, la canción que le dedicó la banda Los Piojos. Allí Pelusa se fundió con imágenes históricas tanto de futbolista xeneize como de hincha. La particularidad es que la publicación se hizo a las 10:10 de este jueves.

Ayer por la noche, los socios de Boca Juniors se reunieron en el estadio en una asamblea en la que se aprobaron diversas cuestiones referidas a la vida institucional. El encuentro se extendió hasta pasada la medianoche, por lo que los fanáticos boquenses no olvidaron que ya era 30 de octubre y recordaron la figura de uno de sus máximos ídolos.

Cumpleaños de Maradona (Asamblea en Boca se frenó para cantar por su cumpleaños)

“Vale 10 palos verdes, se llama Maradona, y todas las Gallinas, le chupan bien las bolas. Y cuando va a la cancha, La 12 le agradece, todo lo que Dieguito se merece”, fue el histórico cántico que desempolvaron y data de su fichaje por el Xeneize en 1981 proveniente de Argentinos Juniors.

Los otros clubes argentinos en los que jugó y dirigió también marcaron presencia en las redes sociales: Argentinos, Newell’s y Gimnasia La Plata, más Nápoli y Sevilla. Maradona, patrimonio histórico del fútbol argentino, igualmente fue saludado por casi todas las otras instituciones con las que no estuvo identificado.

TODOS LOS SALUDOS Y HOMENAJES A DIEGO ARMANDO MARADONA EN LAS REDES SOCIALES

Maradona es muy recordado en Newell's por su paso como futbolista en 1993 (Fuente)

La Liga Profesional de Fútbol repasó su carrera en el fútbol argentino como jugador y DT (Fuente)

Cumpleaños de Maradona (Gimancia y Esgrima de La Plata)

La AFA también compartió una estampa del Pelusa (Fuente)

La imagen que posteó el Santos dedicada a Diego, junto a Pelé (Fuente)

Homenajes a Maradona

El saludo del Napoli a Maradona (Fuente)

Homenajes a Maradona

Independiente unió a Maradona y Bochini

El Granate recordó que allí fue donde nació el Diez

La Serie A conmemoró a una de sus históricas figuras

La página de la Copa Mundial de la FIFA compartió, entre otras imágenes, una de Diego como DT de la Selección en Sudáfrica 2010

La Conmebol no olvidó homenajear al ídolo argentino

El Ciclón también aseguró que en Boedo "lo aman"

Defensa y Justicia, otro de los clubes argentinos que lo eternizó