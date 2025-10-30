Deportes

La lupa sobre las polémicas en Racing-Flamengo: el golpe en los genitales a Marcos Rojo y la roja que el VAR rectificó

El defensor provocó la expulsión de Gonzalo Plata, quien reaccionó y se fue a los vestuarios. Luego, la tecnología evitó la roja al ex Boca Juniors

Miguel Scime

Por Miguel Scime

Guardar

*La expulsión de Plata

En un partido muy parejo entre Racing y Flamengo por la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores, la expulsión de Gonzalo Plata afectó al elenco brasileño y marcó el desarrollo del epílogo del empate 0-0, porque el local acorraló a su rival y estuvo a un paso de igualar la serie, al punto que convirtió en figura a Agustín Rossi.

Fue a los 56 minutos cuando el futbolista ecuatoriano quedó en el piso acusando una falta. Rojo se acercó y le tocó la cabeza y Plata reaccionó con un golpe en los genitales del ex defensor de la selección argentina y Boca Juniors.

El árbitro Piero Maza Gómez lo expulsó y la decisión resultó acertada. El juez estuvo muy bien posicionado ya que observó el golpe y lo consideró acertadamente como una conducta violenta. Se tardó la reanudación para que el VAR certificara lo observado por el referí con una cámara que reprodujera con precisión los hechos.

El golpe que Gonzalo Plata le dio a Marcos Rojo en los genitales

El juego estuvo detenido más de cuatro minutos y mientras se hizo la revisión con el video, los jugadores del Flamengo reclamaron la acción anterior de Rojo, pero la decisión se mantuvo.

A Plata le costó dejar el campo de juego, pero cuando se dio cuenta de que la decisión arbitral era indeclinable, se dio media vuelta y se dirigió a los vestuarios. Antes se acercó el propio Rojo e intentó tranquilizarlo.

Más tarde, el zaguero fue protagonista de otra jugada controversial, ya que primero recibió la tarjeta roja por un supuesto golpe con el brazo derecho sobre Leo Ortiz, pero en las repeticiones se pudo ver que hubo un choque de cabezas entre ambos. Maza recibió el llamado del VAR y constató que no existió el codazo. Fue otra determinación correcta, pues se trató de un impacto fortuito, cuando ambos protagonistas buscaban el balón.

El choque de cabezas entre Marcos Rojo y Leo Ortiz

Se vio un partido emotivo en Avellaneda. Racing fue más frontal y apostó al empuje y a los centros, mientras que enfrente estuvo un equipo cuya marca registrada es el juego por abajo.

Ambos tuvieron sus chances y sus arqueros fueron figuras, en especial Agustín Rossi en el elenco carioca con tres atajadas clave, una en el primer tiempo y tres en el complemento, que evitaron la caída de su valla y le valieron la serie y clasificación a la final del Flamengo.

La mencionada expulsión de Plata le abrió las posibilidades a Racing, que metió en su campo a Flamengo, pero no supo quebrarlo. El equipo de Filipe Luis hizo valer el 1-0 conseguido en el partido de ida y certificó el pase a la final. Buscará su cuarta consagración en el certamen luego de las conseguidas en 1981, 2019 y 2022.

La otra llave, la componen Palmeiras y Liga de Quito, que en el primer encuentro disputado en Ecuador se impuso 3-0. La revancha será este jueves desde las 21.30 en San Pablo.

La final del torneo de clubes más importante del continente se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre en Lima.

Temas Relacionados

Racing ClubFlamengoCopa Libertadores de Américadeportes-argentina

Últimas Noticias

Racing empató contra Flamengo y no pudo llegar a la final de la Copa Libertadores

La Academia jugó con un hombre demás por 35 minutos debido a la expulsión de Gonzalo Plata, pero no logró remontar el 0-1 de la ida en Brasil. Agustín Rossi fue la figura excluyente con varias atajadas de colección en Avellaneda. El Fla se medirá a Liga de Quito o Palmeiras en la definición

Racing empató contra Flamengo y

Cuándo y dónde se disputará la final de la Copa Libertadores

Tras la eliminación de Racing ante Flamengo, resta definir quién será el rival: Liga de Quito o Palmeiras

Cuándo y dónde se disputará

Escándalo con Lamine Yamal: aseguran que estuvo de fiesta en Milán lejos de Nicki Nicole y pasó la noche con un viejo amor

Un famoso periodista español señaló que el delantero viajó a Italia el lunes por la tarde y allí mantuvo un encuentro con la modelo y actriz Anna Gegnoso. Los detalles

Escándalo con Lamine Yamal: aseguran

Bengalas, juego de luces y fuegos artificiales: el espectacular recibimiento de Racing ante Flamengo

La Academia tuvo una imponente recepción de sus hinchas para el duelo de vuelta por la semifinal de la Copa Libertadores

Bengalas, juego de luces y

No debutó en Primera ni firmó su primer contrato: quién es la promesa a la que Scaloni llevará a la próxima gira de la Selección

El joven de 18 años nacido en González Catán fue elegido por el técnico argentino para formar parte de los entrenamientos para el amistoso ante Angola y la gira por España

No debutó en Primera ni
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un joven chef se resistió

Un joven chef se resistió a un asalto y forcejeó con un delincuente armado en Moreno: ambos murieron

Detuvieron e imputaron a un ex concejal en una causa por cinco abusos sexuales a menores

Qué dice un estudio global sobre tres de los medicamentos GLP-1 para bajar de peso

Presupuesto 2026: el Gobierno ratificó que no aplicará la ley de financiamiento universitario

Una mujer se lesionó la cadera en un sendero del Parque Nacional Lanín y tuvo que ser rescatada

INFOBAE AMÉRICA
Trump autorizó a Corea del

Trump autorizó a Corea del Sur a construir submarinos de propulsión nuclear tras el acuerdo comercial entre ambos países

Lula aseguró que Brasil “no puede aceptar” al crimen organizado tras el operativo policial en Río de Janeiro

Todo lo que se sabe de la operación policial más letal de Brasil, que dejó más de 100 muertos en Río de Janeiro

El partido centrista D66 se impone en las elecciones de Países Bajos y frena el avance de la extrema derecha

Persecución en Venezuela: la dictadura de Maduro secuestró a dos trabajadores vinculados a la familia de María Corina Machado

TELESHOW
La feliz noticia que recibió

La feliz noticia que recibió Rocío Marengo sobre su salud en medio de su embarazo: “El bebito está solito en la panza”

El vestido soñado de Matilda Chihade, la hija de Mariana Fabbiani, en su fiesta de 15: el video que compartió

Carolina Baldini mostró su admiración por Eva Bargiela tras el nacimiento de Faustino: “Un acto que solo una mujer puede entender”

Las sensuales fotos de Sofía Gonet “La Reini” inspirada en sus ribs en MasterChef y Beyoncé

La respuesta de Tamara Báez tras la viralización de una foto de Thiago Martínez con otra mujer en la cama