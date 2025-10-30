La lupa sobre las polémicas en Racing-Flamengo: el golpe en los genitales a Marcos Rojo y la roja que el VAR rectificó

*La expulsión de Plata

En un partido muy parejo entre Racing y Flamengo por la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores, la expulsión de Gonzalo Plata afectó al elenco brasileño y marcó el desarrollo del epílogo del empate 0-0, porque el local acorraló a su rival y estuvo a un paso de igualar la serie, al punto que convirtió en figura a Agustín Rossi.

Fue a los 56 minutos cuando el futbolista ecuatoriano quedó en el piso acusando una falta. Rojo se acercó y le tocó la cabeza y Plata reaccionó con un golpe en los genitales del ex defensor de la selección argentina y Boca Juniors.

El árbitro Piero Maza Gómez lo expulsó y la decisión resultó acertada. El juez estuvo muy bien posicionado ya que observó el golpe y lo consideró acertadamente como una conducta violenta. Se tardó la reanudación para que el VAR certificara lo observado por el referí con una cámara que reprodujera con precisión los hechos.

El golpe que Gonzalo Plata le dio a Marcos Rojo en los genitales

El juego estuvo detenido más de cuatro minutos y mientras se hizo la revisión con el video, los jugadores del Flamengo reclamaron la acción anterior de Rojo, pero la decisión se mantuvo.

A Plata le costó dejar el campo de juego, pero cuando se dio cuenta de que la decisión arbitral era indeclinable, se dio media vuelta y se dirigió a los vestuarios. Antes se acercó el propio Rojo e intentó tranquilizarlo.

Más tarde, el zaguero fue protagonista de otra jugada controversial, ya que primero recibió la tarjeta roja por un supuesto golpe con el brazo derecho sobre Leo Ortiz, pero en las repeticiones se pudo ver que hubo un choque de cabezas entre ambos. Maza recibió el llamado del VAR y constató que no existió el codazo. Fue otra determinación correcta, pues se trató de un impacto fortuito, cuando ambos protagonistas buscaban el balón.

El choque de cabezas entre Marcos Rojo y Leo Ortiz

Se vio un partido emotivo en Avellaneda. Racing fue más frontal y apostó al empuje y a los centros, mientras que enfrente estuvo un equipo cuya marca registrada es el juego por abajo.

Ambos tuvieron sus chances y sus arqueros fueron figuras, en especial Agustín Rossi en el elenco carioca con tres atajadas clave, una en el primer tiempo y tres en el complemento, que evitaron la caída de su valla y le valieron la serie y clasificación a la final del Flamengo.

La mencionada expulsión de Plata le abrió las posibilidades a Racing, que metió en su campo a Flamengo, pero no supo quebrarlo. El equipo de Filipe Luis hizo valer el 1-0 conseguido en el partido de ida y certificó el pase a la final. Buscará su cuarta consagración en el certamen luego de las conseguidas en 1981, 2019 y 2022.

La otra llave, la componen Palmeiras y Liga de Quito, que en el primer encuentro disputado en Ecuador se impuso 3-0. La revancha será este jueves desde las 21.30 en San Pablo.

La final del torneo de clubes más importante del continente se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre en Lima.