Deportes

“Bebo leche cruda, es un súper alimento”: la revelación de Erling Haaland que abrió el debate en Inglaterra

El delantero noruego del Manchester City generó polémica al confesar que consume leche sin pasteurizar

Guardar
Erling Haaland abrió un debate sobre el consumo de leche cruda

El reciente lanzamiento del canal de YouTube de Erling Haaland ha generado un intenso debate en torno al consumo de leche cruda, después de que el delantero del Manchester City y la selección de Noruega mostrara su preferencia por esta bebida en un video que ya supera los cinco millones de visualizaciones.

En la grabación, titulada “Un día en la vida de un futbolista profesional”, el jugador de 25 años comparte detalles de su rutina diaria, su afición por la cocina y su gusto por la carne, pero es su hábito de beber leche sin pasteurizar lo que ha captado la atención del público y de expertos en nutrición.

Durante el episodio, Haaland aparece recogiendo leche cruda directamente de una granja en Cheshire, describiéndola como un “superalimento” que, en su opinión, “es buena para el estómago, la piel, los huesos y los músculos”. El futbolista afirma: “Por eso la bebo”.

Haaland consume leche sin pasteurizar
Haaland consume leche sin pasteurizar

Según indicó la BBC, la rutina del delantero incluye un vaso de leche cruda cada mañana y otro después de los entrenamientos, un hábito que mantiene desde su infancia. Para Haaland, este consumo responde más a una elección de vida que a una estrategia específica de nutrición deportiva, ya que considera que contribuye a su bienestar general, una mentalidad que considera fundamental para un atleta de élite.

El video también revela que algunos compañeros de equipo en el City ya consumían leche cruda antes de la llegada de Haaland, aunque no se precisa cuántos ni en qué cantidad. En el Reino Unido, la mayoría de la leche que se comercializa es sometida a pasteurización, un proceso térmico destinado a eliminar bacterias nocivas. En contraste, la leche cruda pasa directamente del animal al envase sin tratamiento térmico, lo que incrementa los riesgos sanitarios.

En Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, la venta de leche cruda de vaca está permitida, pero solo puede realizarse directamente al consumidor a través de granjas registradas, mercados agrícolas autorizados y distribuidores con vehículos habilitados para el reparto. En Escocia, su comercialización está prohibida. La normativa exige que la leche cruda provenga de animales libres de enfermedades como la tuberculosis, que las granjas cumplan estrictas normas de higiene y que sean inspeccionadas dos veces al año. Además, el producto debe llevar una advertencia sanitaria visible.

Vale recordar que la vida cotidiana de Haaland transcurre en una mansión de Cheshire que ha sido transformada en un auténtico centro de alto rendimiento, donde la tecnología y la disciplina se combinan para sostener la carrera del delantero noruego.

La cocina ocupa un lugar central en la rutina diaria del futbolista. Haaland, mientras abría las puertas de su casa en el video en el que dio a conocer su lujosa vivienda, expresó: “Me encanta la comida. Vivo para comer. Pase lo que pase durante el día, este siempre es el mejor momento”. El espacio culinario, equipado con cuatro hornos, una isla central de mármol, amplios compartimientos y mesas de madera de alta calidad, se convierte en el escenario donde elabora platos junto a Isabel, su pareja.

Más allá de la gastronomía, la mansión destaca por sus instalaciones dedicadas al entrenamiento y la recuperación física. El gimnasio personal, supervisado por Mario Pafundi, terapeuta deportivo del primer equipo del Manchester City, está diseñado para rutinas de alto nivel.

Pafundi explicó en el video: “El tratamiento para deportistas de élite nunca es agradable. Esto no es un masaje relajante”. Según el fisioterapeuta, el trabajo realizado desde la llegada de Haaland en 2022 ha permitido “mejorar notablemente su flexibilidad muscular, aumentando el rango de extensión de sus piernas”.

Temas Relacionados

Erling HaalandLeche crudadeportes-argentinaManchester City

Últimas Noticias

Un ex campeón de la F1 sembró el misterio sobre el sorprendente respaldo de Red Bull a Tsunoda: “Lo están sobreprotegiendo”

Luego de que el japonés terminara 11° en el GP de México, el jefe de equipo Laurent Mekies declaró qu “tuvo su mejor fin de semana en mucho tiempo”

Un ex campeón de la

Una ex estrella del fútbol europeo renunció a su trabajo para cuidar a su hijo con autismo: “Es lo correcto para nosotros”

Paul Scholes, múltiple campeón con el Manchester United, dejará de ser analista deportivo y recibió el apoyo del fútbol inglés por su decisión

Una ex estrella del fútbol

Quién es Anna Gegnoso, la modelo que señalan que pasó la noche con Lamine Yamal cuando viajó a Milán sin Nicki Nicole

La italiana ya había mantenido una relación con el futbolista y se habrían reencontrado el lunes

Quién es Anna Gegnoso, la

La tenista que se operó los senos les respondió a sus detractores y dejó una reflexión: “Son solo implantes, es todo”

Océane Dodin, 477° del ranking WTA, está volviendo al circuito tras nueve meses de parate y, en una entrevista, reveló mayores detalles de su paso por el quirófano

La tenista que se operó

Lanús recibe a la U de Chile con la ilusión de acceder a la final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Tras el empate (2-2) en la ida de la semifinal, el Granate se medirá ante el conjunto transandino con el sueño de llegar al choque decisivo, en el que espera el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli

Lanús recibe a la U
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ordenan reabrir una causa contra

Ordenan reabrir una causa contra ex directivos de Aguas Santafesinas por la contaminación del río Paraná

Comando Vermelho: condenaron a cinco brasileños que lavaban dinero para la organización desde Buenos Aires

El dólar se mantuvo estable en un mercado con bajo volumen de operaciones

Cuáles son los secretos detrás de la longevidad saludable de Diana Ross a los 81 años

Colón: un joven realizaba maniobras peligrosas con su moto, atropelló a una jubilada y la dejó en grave estado

INFOBAE AMÉRICA
Los escándalos y la caída

Los escándalos y la caída del príncipe Andrés: cuatro décadas de polémicas en la familia real británica

El G7 lanzó una alianza para contrarrestar el control chino sobre las tierras raras

Tortura bajo hielo y “tribunales de tráfico”: la denuncia que reveló los castigos brutales aplicados por el Comando Vermelho

El Consejo de Seguridad de la ONU condenó las “atrocidades” cometidas por paramilitares en la región sudanesa de Darfur

Naciones Unidas destacó avances en la distribución de ayuda humanitaria en Gaza

TELESHOW
El recuerdo de Dieguito Fernando

El recuerdo de Dieguito Fernando en el día del cumpleaños de Maradona

¿Mauro Icardi y La China Suárez preparan su boda?: “Por ahí tendremos casamiento”

El programa especial que prepara Intrusos por sus 25 años: vuelven los históricos a la mesa

Tamara Báez respondió con humor a las críticas por su cirugía estética: “Vivan y dejen vivir”

Stephanie Demner contó lo peor que le hizo a una ex pareja: “Tóxica loca”