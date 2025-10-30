“Bebo leche cruda, es un súper alimento”: la revelación de Erling Haaland que abrió el debate en Inglaterra

Erling Haaland abrió un debate sobre el consumo de leche cruda

El reciente lanzamiento del canal de YouTube de Erling Haaland ha generado un intenso debate en torno al consumo de leche cruda, después de que el delantero del Manchester City y la selección de Noruega mostrara su preferencia por esta bebida en un video que ya supera los cinco millones de visualizaciones.

En la grabación, titulada “Un día en la vida de un futbolista profesional”, el jugador de 25 años comparte detalles de su rutina diaria, su afición por la cocina y su gusto por la carne, pero es su hábito de beber leche sin pasteurizar lo que ha captado la atención del público y de expertos en nutrición.

Durante el episodio, Haaland aparece recogiendo leche cruda directamente de una granja en Cheshire, describiéndola como un “superalimento” que, en su opinión, “es buena para el estómago, la piel, los huesos y los músculos”. El futbolista afirma: “Por eso la bebo”.

Haaland consume leche sin pasteurizar

Según indicó la BBC, la rutina del delantero incluye un vaso de leche cruda cada mañana y otro después de los entrenamientos, un hábito que mantiene desde su infancia. Para Haaland, este consumo responde más a una elección de vida que a una estrategia específica de nutrición deportiva, ya que considera que contribuye a su bienestar general, una mentalidad que considera fundamental para un atleta de élite.

El video también revela que algunos compañeros de equipo en el City ya consumían leche cruda antes de la llegada de Haaland, aunque no se precisa cuántos ni en qué cantidad. En el Reino Unido, la mayoría de la leche que se comercializa es sometida a pasteurización, un proceso térmico destinado a eliminar bacterias nocivas. En contraste, la leche cruda pasa directamente del animal al envase sin tratamiento térmico, lo que incrementa los riesgos sanitarios.

En Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, la venta de leche cruda de vaca está permitida, pero solo puede realizarse directamente al consumidor a través de granjas registradas, mercados agrícolas autorizados y distribuidores con vehículos habilitados para el reparto. En Escocia, su comercialización está prohibida. La normativa exige que la leche cruda provenga de animales libres de enfermedades como la tuberculosis, que las granjas cumplan estrictas normas de higiene y que sean inspeccionadas dos veces al año. Además, el producto debe llevar una advertencia sanitaria visible.

Vale recordar que la vida cotidiana de Haaland transcurre en una mansión de Cheshire que ha sido transformada en un auténtico centro de alto rendimiento, donde la tecnología y la disciplina se combinan para sostener la carrera del delantero noruego.

La cocina ocupa un lugar central en la rutina diaria del futbolista. Haaland, mientras abría las puertas de su casa en el video en el que dio a conocer su lujosa vivienda, expresó: “Me encanta la comida. Vivo para comer. Pase lo que pase durante el día, este siempre es el mejor momento”. El espacio culinario, equipado con cuatro hornos, una isla central de mármol, amplios compartimientos y mesas de madera de alta calidad, se convierte en el escenario donde elabora platos junto a Isabel, su pareja.

Más allá de la gastronomía, la mansión destaca por sus instalaciones dedicadas al entrenamiento y la recuperación física. El gimnasio personal, supervisado por Mario Pafundi, terapeuta deportivo del primer equipo del Manchester City, está diseñado para rutinas de alto nivel.

Pafundi explicó en el video: “El tratamiento para deportistas de élite nunca es agradable. Esto no es un masaje relajante”. Según el fisioterapeuta, el trabajo realizado desde la llegada de Haaland en 2022 ha permitido “mejorar notablemente su flexibilidad muscular, aumentando el rango de extensión de sus piernas”.