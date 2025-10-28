Sala de terapia de luz roja y zona de recuperación acuática: Haaland mostró su lujosa mansión que adaptó para cuidar su cuerpo

El futbolista compartió un video en Youtube

La mansión de Erling Haaland en Cheshire, Inglaterra, ofrece una visión precisa de las rutinas y obsesiones que han definido el presente deportivo de uno de los delanteros más relevantes del mundo. El atacante noruego del Manchester City ha adaptado cada rincón de su residencia para potenciar su rendimiento físico, desde su cocina hasta avanzados sistemas de recuperación.

La residencia, ubicada en el exclusivo “Triángulo Dorado”, refleja el compromiso de Haaland con la disciplina y la ciencia aplicada al deporte. El jugador convive allí con su pareja, Isabel Haugseng Johansen, también futbolista, y su hijo nacido en diciembre de 2024. Según detalló la prensa inglesa, el inmueble ha sido compartido anteriormente por figuras como Paul Pogba y está a poco más de treinta minutos del centro de Manchester.

En un reciente video publicado como lanzamiento de su canal de YouTube, Haaland reveló el papel central que juega la gastronomía en su vida cotidiana. “Me encanta la comida. Vivo para comer. Pase lo que pase durante el día, este siempre es el mejor momento”, afirmó el noruego mientras abría las puertas de su casa. Su cocina, según mostró el propio futbolista, cuenta con cuatro hornos, una isla central de mármol, amplios compartimientos y mesas de madera calidad premium. Destaca también un oso de peluche Steiff de grandes dimensiones, ubicado a un costado de la estancia principal.

Tal como destacó el futbolista, gran parte de la vida diaria de Haaland se desarrolla alrededor del área culinaria, donde elabora platos junto a Isabel. El futbolista recurre con frecuencia a la parrilla instalada en el jardín, a pesar de las lluvias habituales de la región.

Haaland destacó su gusto por la comida

Más allá del ámbito de la cocina, la propiedad destaca por espacios dedicados al entrenamiento físico y a la recuperación. El gimnasio personal está equipado para rutinas de alto nivel y se utiliza bajo la supervisión de Mario Pafundi, terapeuta deportivo del primer equipo del Manchester City. Según el propio Pafundi, “el tratamiento para deportistas de élite nunca es agradable. Esto no es un masaje relajante”. Este centro de trabajo, según el fisioterapeuta, ha permitido “mejorar notablemente su flexibilidad muscular desde su llegada en 2022, aumentando el rango de extensión de sus piernas”.

En varios pasajes de su video doméstico, Haaland intercambia bromas constantes con Pafundi y muestra un balón conmemorativo de la final de la Champions League 2023, usado como almohada en una de sus terapias. Este enfoque lúdico contrasta con las exigencias propias del trabajo de rehabilitación profesional.

Un elemento poco convencional en la mansión del delantero noruego es la sala de terapia de luz roja. Se trata de una tecnología que resulta inusual en domicilios particulares. “La luz roja proviene del sol. Como no hay sol afuera, tengo que usarla para absorber la luz que mi cuerpo necesita”, explicó el propio Haaland en el video. Esta tecnología utiliza una combinación de luz roja e infrarroja para estimular la reparación celular y disminuir la inflamación.

Haaland mostró sus rutinas de ejercicios

Pese al clima húmedo de Manchester, el futbolista ha declarado que “prefiere el clima de aquí que el de su ciudad natal, Bryne”. Su afinidad con la sencillez y las tradiciones noruegas queda evidenciada en la preferencia por cortes gruesos de carne preparados en la parrilla exterior bajo todo tipo de condiciones meteorológicas.

La mansión incorpora, además, una zona de recuperación acuática en el jardín, con baño de hielo y sauna, instalaciones que utiliza habitualmente cuatro o cinco veces por semana. Respecto al estilo de vida, estas comodidades resultaban inaccesibles para Haaland e Isabel en su anterior apartamento de alquiler en el centro de la ciudad.

Cabe recordar que tal como detallaron los medios ingleses en su momento, la pareja comenzó a buscar residencia en la zona de Alderley Edge a finales de 2023. Se trata de una localidad tradicionalmente elegida por figuras del Manchester City y del Manchester United, incluidos David Beckham y Cristiano Ronaldo.

Haaland alquiló la propiedad al centrocampista Paul Pogba tras la salida del francés rumbo a Juventus, transacción que tuvo un coste aproximado de 35.000 euros al mes, según fuentes del diario The Sun. La residencia incluye instalaciones como gimnasio, sauna, piscina climatizada y un campo de fútbol interior con iluminación profesional y marcador electrónico.

Haaland tiene un oso de peluche en la cocina

Haaland disfruta de su parrilla en el parque

El futbolista mostró su mansión

Haaland tiene una habitación exlcusiva donde trabaja con un profesional del Manchester City

El noruego habló de la importancia de la luz roja en su cuerpo