Deportes

El show de Joaquín Panichelli y Valentín Barco en el triunfo del Racing de Estrasburgo: dos goles y un lujoso pase sin mirar

El conjunto de Liam Rosenior se impuso por 3 a 0 frente al Auxerre y se afianzó en los puestos de Champions League que reparte la Ligue 1. Las imágenes

Guardar

El Stade de la Meinau fue el escenario del duelo que animaron Racing de Estrasburgo y Auxerre, en un encuentro válido por la décima fecha de la Ligue 1. Y el protagonismo de Joaquín Panichelli en el torneo francés se mantiene intacto tras sumar un nuevo gol para el elenco liderado por Liam Rosenior.

En un choque que también se destacó por la presencia de Valentín Barco, el delantero argentino, que ya está afianzado como el máximo artillero del campeonato, abrió el marcador con una exposición de su oportunismo, tras un preciso centro del sueco Sebastian Nanasi. En la jugada también tuvo una muestra de calidad del ex lateral de Boca, quien habilitó a su compañero escandinavo con un pase sin mirar para encaminar la ofensiva.

Fue la novena conquista del atacante en sus diez presentaciones, una marca que consolida su notable presente y le permite soñar con la lucha del premio individual del Pichichi. Sin dudas, un arranque de ensueño que le permite liderar la tabla de goleadores y portar el parche dorado, el cual se implementó en la máxima categoría de Francia en esta temporada. Además, la figura surgida de River Plate sostuvo una tremenda racha de seis goles en sus cuatro últimas presentaciones.

Por su notable presente, Lionel Scaloni está analizando la posibilidad de convocarlo para los próximos compromisos de la selección argentina. El amistoso ante Angola del 14 de noviembre será el único amistoso internacional de La Scaloneta antes del cierre del año y del sorteo de la Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo en Washington el 5 de diciembre.

El goleador compite por un lugar como “tercer delantero”, detrás de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Esa posición que hasta ahora parece destinada a José Manuel López, figura del Palmeiras y con minutos destacados en la última doble fecha FIFA.

El Racing de Estrasburgo extendió la diferencia con otra asistencia de Valentín Barco hacia el propio Nanasi, quien selló el 2 a 0. Y en el complemento, el Colo capturó un rebote del arquero Donovan Léon para transformar el triunfo en goleada.

Con este resultado el combinado de Christophe Pélissier escaló a la tercera posición del campeonato galo con 19 unidades y da pelea por un lugar en la próxima edición de la Champions League. Además, le recortó distancias al líder PSG, que empató con Lorient y alcanzó los 21 puntos.

La llegada de Panichelli y Barco al fútbol francés marcó un punto de inflexión en sus carreras. El atacante arribó al Estrasburgo tras una destacada campaña en el Mirandés de la segunda división española, lo que motivó al club a desembolsar 20 millones de dólares por su pase y firmar un contrato hasta 2030.

El ex lateral de Boca Juniors, por su parte, llegó inicialmente a préstamo a principios de año desde el Brighton de la Premier League y, tras ganarse rápidamente un lugar en el equipo, el Estrasburgo ejecutó la opción de compra por USD 10 millones, asegurando su vínculo hasta mediados de 2029.

Temas Relacionados

Joaquín PanichelliLigue 1Valentín BarcoSelección ArgentinaDútbol Europeodeportes-argentina

Últimas Noticias

Racing enfrenta a Flamengo en busca de un histórico pase a la final de la Copa Libertadores: formaciones confirmadas

Tras la derrota 1-0 en Brasil, la Academia busca revertir la serie en Avellaneda desde las 21.30

Racing enfrenta a Flamengo en

¿Guiño a River? El enigmático posteo del Diablito Echeverri tras no ingresar en el triunfo del Leverkusen por la Copa alemana

El atacante de 19 años no ingresó en la victoria por los 16avos de final de la Copa de Alemania contra un equipo de Segunda División y expresó su frustración en redes sociales

¿Guiño a River? El enigmático

La increíble estafa por USD 250.000 que sufrió una estrella del fútbol americano: “Da miedo”

Cam Ward, figura de los Tennessee Titans, tiene un contrato de cuatro años que asciende a los 48,7 millones de dólares

La increíble estafa por USD

Entrevista a Luis Belli, candidato a presidente de River Plate: “El corazón y la columna de mi proyecto son las Inferiores”

El referente del Frente River Primero precisó cuáles son sus expectativas para las elecciones de este sábado en un mano a mano con Infobae

Entrevista a Luis Belli, candidato

Se conoció la fecha del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors por el Torneo Clausura

El Xeneize recibirá el domingo 9 en la Bombonera al Millonario por la anteúltima jornada con ambos equipos peleando por alcanzar la clasificación a la Copa Libertadores

Se conoció la fecha del
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo un leve golpe en

Cómo un leve golpe en el pie llevó a un hombre a descubrir que tenía una grave enfermedad

Triple femicidio en Florencio Varela: confirmaron la prisión preventiva para los ocho imputados y la causa pasa al fuero federal

Inundaciones en Corrientes: ya son más de 100 los evacuados en San Luis del Palmar y habilitan un nuevo refugio

Ford anunció una inversión de USD 170 millones para fabricar la primera pick-up híbrida en Argentina

Rosario: un edificio estaba en obra y una de las paredes se derrumbó sobre la vereda

INFOBAE AMÉRICA
El Supremo Tribunal de Brasil

El Supremo Tribunal de Brasil ordenó que el gobernador de Río de Janeiro brinde explicaciones sobre la operación policial más letal de su historia

La dictadura de Nicaragua propuso exonerar del 100% de impuestos a empresas chinas que inviertan en zonas especiales

Donald Trump y Xi Jinping se reúnen en Corea del Sur para negociar una tregua comercial tras meses de escalada arancelaria

John Pizzarelli llega a Buenos Aires para dos recitales con swing, bossa nova y grandes clásicos

El juez Alexandre de Moraes descartó otorgarle una amnistía a Bolsonaro: “No se pacifica un país con impunidad”

TELESHOW
Ámbar de Benedictis publicó los

Ámbar de Benedictis publicó los libros que le recomienda su madre, Juana Viale

Marixa Balli contó cuál es su regla de oro en el amor: “No te lo recomiendo”

Eduardo Costantini le declaró su amor a su esposa en vivo: “Si yo no la tuviera a Elina, no existo”

Belén Negri, “La Chilena”, anunció su separación de Tiago PZK: “A veces con el amor no alcanza”

Nazarena Di Serio dio más detalles del episodio de acoso que denunció: “Recibía fotos recortadas de mi familia y amigos”