El show de Joaquín Panichelli y Valentín Barco en el triunfo del Racing de Estrasburgo: dos goles y un lujoso pase sin mirar

El Stade de la Meinau fue el escenario del duelo que animaron Racing de Estrasburgo y Auxerre, en un encuentro válido por la décima fecha de la Ligue 1. Y el protagonismo de Joaquín Panichelli en el torneo francés se mantiene intacto tras sumar un nuevo gol para el elenco liderado por Liam Rosenior.

En un choque que también se destacó por la presencia de Valentín Barco, el delantero argentino, que ya está afianzado como el máximo artillero del campeonato, abrió el marcador con una exposición de su oportunismo, tras un preciso centro del sueco Sebastian Nanasi. En la jugada también tuvo una muestra de calidad del ex lateral de Boca, quien habilitó a su compañero escandinavo con un pase sin mirar para encaminar la ofensiva.

Fue la novena conquista del atacante en sus diez presentaciones, una marca que consolida su notable presente y le permite soñar con la lucha del premio individual del Pichichi. Sin dudas, un arranque de ensueño que le permite liderar la tabla de goleadores y portar el parche dorado, el cual se implementó en la máxima categoría de Francia en esta temporada. Además, la figura surgida de River Plate sostuvo una tremenda racha de seis goles en sus cuatro últimas presentaciones.

Por su notable presente, Lionel Scaloni está analizando la posibilidad de convocarlo para los próximos compromisos de la selección argentina. El amistoso ante Angola del 14 de noviembre será el único amistoso internacional de La Scaloneta antes del cierre del año y del sorteo de la Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo en Washington el 5 de diciembre.

El goleador compite por un lugar como “tercer delantero”, detrás de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Esa posición que hasta ahora parece destinada a José Manuel López, figura del Palmeiras y con minutos destacados en la última doble fecha FIFA.

El Racing de Estrasburgo extendió la diferencia con otra asistencia de Valentín Barco hacia el propio Nanasi, quien selló el 2 a 0. Y en el complemento, el Colo capturó un rebote del arquero Donovan Léon para transformar el triunfo en goleada.

Con este resultado el combinado de Christophe Pélissier escaló a la tercera posición del campeonato galo con 19 unidades y da pelea por un lugar en la próxima edición de la Champions League. Además, le recortó distancias al líder PSG, que empató con Lorient y alcanzó los 21 puntos.

La llegada de Panichelli y Barco al fútbol francés marcó un punto de inflexión en sus carreras. El atacante arribó al Estrasburgo tras una destacada campaña en el Mirandés de la segunda división española, lo que motivó al club a desembolsar 20 millones de dólares por su pase y firmar un contrato hasta 2030.

El ex lateral de Boca Juniors, por su parte, llegó inicialmente a préstamo a principios de año desde el Brighton de la Premier League y, tras ganarse rápidamente un lugar en el equipo, el Estrasburgo ejecutó la opción de compra por USD 10 millones, asegurando su vínculo hasta mediados de 2029.