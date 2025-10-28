Deportes

Tras jugar apenas nueve partidos y no marcar goles, Darío Benedetto acordó su salida anticipada de Newell’s

Lucas Bernardi, flamante DT, le comunicó que no iba a ser tenido en cuenta y el delantero arregló su rescisión

El Pipa, cuando fue presentado
El Pipa, cuando fue presentado en el club

La aventura de Darío Benedetto como jugador de Newell’s duró apenas cuatro meses. El delantero, de 35 años, acordó la rescisión anticipada de su vínculo, luego de que el flamante entrenador, Lucas Bernardi, le comunicara que no será tenido en cuenta en el epílogo del Torneo Clausura. Así, su paso por la Lepra se cerró con apenas nueve presencias y sin goles.

El ex mediocampista central le comunicó la decisión cara a cara y el atacante optó por hablar con la dirigencia y arreglar su salida. Acto seguido, se despidió de sus compañeros. El Pipa había llegado al conjunto rojinegro por iniciativa del DT Cristian Fabbiani, quien apostó por recuperarlo. Pero el Ogro fue despedido tras la derrota 3-1 ante Argentinos y todas las agrupaciones políticas que pujarán por conducir al club en las elecciones del 14 de diciembre consensuaron que Bernardi tomara interinamente el comando del plantel profesional.

El ex volante del Mónaco y la selección argentina no solo apartó a Benedetto. También Gaspar Iñiguez, Josué Colman y Alejo Tabares fueron bajados a Reserva.

El volante, con el que Fabbiani había compartido en Deportivo Riestra y Deportivo Merlo, venía de jugar en Laferrere, y bajó 22 kilos para ponerse a punto.

El breve tránsito de Benedetto por Newell’s estuvo asociado a las lesiones, que retacearon sus oportunidades, y el penal que falló ante Belgrano de Córdoba.

El ex delantero de Boca venía de otra pobre experiencia en Olimpia de Paraguay, institución a la que se había sumado en febrero de 2025, con la premisa de aportar su trayectoria y mostrar algo del nivel que le permitió ser convocado a la selección argentina en el pasado. No obstante, esto no fue así y cuatro meses después cerró su etapa con 13 partidos disputados (nueve en el Torneo Apertura, uno en la Supercopa y tres en la Copa Libertadores) y sin anotaciones; además de haber protagonizado algún roce con el público, que lo criticó en el estadio por su rendimiento.

“Físicamente me siento bien, futbolísticamente también, pero me está faltando el gol y para un delantero es importantísimo. No tuve muchas ocasiones de gol, fueron pocas, todavía no pude convertir, pero me deja tranquilo mi forma física. Ya va a caer el gol y eso va a cambiar”, supo expresar sobre su sequía, que continuó en Rosario.

El último gol del Pipa data del 5 de febrero de 2024, cuando anotó en el 2 a 0 de Boca contra Tigre. Desde entonces vistió las camisetas del Xeneize Boca (10 encuentros), Querétaro (8), Olimpia (12) y Newell’s (9). Es decir, acumula 39 partidos sin entonar el grito sagrado. Una rareza para un futbolista que acumula 166 goles y sumó títulos con la casaca de La Ribera, Arsenal de Sarandí y América de México. También actuó en Defensa y Justicia, Gimnasia de Jujuy, Tijuana, Olympique de Marsella y Elche.

Ahora, buscará un club que represente la plataforma ideal para intentar regresar al gol y volver a la imagen que supo ofrecer como delantero implacable, y que dejó atrás hace casi dos años.

