El DT del argentino Joaquín Panichelli explicó por qué es un goleador de la “vieja escuela” y lo comparó con una leyenda del fútbol

Liam Rosenior destacó la actualidad del delantero cordobés en el Racing de Estrasburgo y dijo que se asemeja con Alan Shearer

El DT de Racing de Estrasburgo comparó a Joaquín Panichelli con una gloria del fútbol

El presente del argentino Joaquín Panichelli en el Racing de Estrasburgo es magnífico. El delantero cordobés de 23 años es el goleador de la Ligue 1 de Francia, con 8 tantos, y despertó los elogios del entrenador de su equipo, Liam Rosenior. El DT inglés lo comparó con una gloria del fútbol y destacó sus cualidades dentro del campo.

El entrenador del club francés, que se encuentra séptimo en la tabla de posiciones del campeonato, luchando además por ingresar a zona de copas internacionales, dijo que el futbolista que pasó por las inferiores de River Plate es un delantero de “la vieja escuela” y que por sus destrezas técnicas, como la capacidad de salto, es el “Alan Shearer de Argentina”, en referencia al goleador inglés que es el máximo anotador en la historia de la Premier League con 260 goles.

“Es increíble, tiene un gran retroceso. En Inglaterra lo llamamos Jeff, por Jeff Horsfield o Brian McBride (dos ex futbolistas). Es un jugador de la vieja escuela. Es un delantero centro de otro tiempo. Es como un Alan Shearer argentino. Ya no hay muchos jugadores así, delanteros que sean tan buenos en el área. Su sincronización en los remates de cabeza es increíble. Lo hace todo el tiempo en los entrenamientos. Y creo que, en los tiempos que corren, es bueno tener un delantero centro de la vieja escuela que trabaja tan duro para el equipo, que es brillante en el área, que no solo destaca en ataque, sino que también defiende muy bien las jugadas de pelota detenida. Es brillante en el juego aéreo y le gusta trabajar duro. Así que sí, estoy encantado de tenerlo, y hay que dar crédito a mi equipo de fichajes por traerlo“, explicó Liam Rosenior en una entrevista con el medio The Athletic.

*El golazo de chilena del argentino Joaquín Panichelli para Racing de Estrasburgo

Por otro lado, el técnico de 41 años que pasó Derby County y Hull City antes de su llegada al Racing de Estrasburgo siguió ensalzando el trabajo de Panichelli, quien desde su llegada al equipo francés desde Alavés anotó 9 goles en 12 partidos. "Recuerdo que en mi primera conversación con Joaquín, a los diez segundos de hablar con él, envié un mensaje al jefe de reclutamiento diciendo: ‘Tienes que fichar a este chico. Me encanta’. Su mentalidad es excelente y encaja perfectamente en lo que queremos hacer", agregó.

“En cuanto a cómo integramos a nuestros jugadores, siempre les hacemos una presentación sobre nuestra forma de jugar antes de ficharlos, para que sepan exactamente a qué se enfrentan. No solo mi equipo y yo, sino que también mantenemos muchas reuniones individuales con Joaquín. Así que, en el poco tiempo que lleva aquí, probablemente haya tenido cinco o seis reuniones de entre 30 y 45 minutos con el equipo técnico sobre su posición, dónde debe estar en el campo. Pero, aparte de eso, depende de los jugadores. Es un jugador magnífico. No me sorprende el comienzo que ha tenido y espero que siga así, porque tiene un gran carácter y una gran mentalidad. Trabaja muy duro en los entrenamientos. Y normalmente, cuando trabajas duro en los entrenamientos, eso se nota en los partidos", concluyó el entrenador.

La agenda de Panichelli y el Racing de Estrasburgo, que también integra el argentino Valentín Barco, continuará mañana ante Auxerre, por la fecha 10 de la Ligue 1. El domingo 2 de noviembre volverá a presentarse como visitante del Rennes en busca de seguir escalando posiciones para acercarse al líder PSG.

