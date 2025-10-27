Deportes

El gol de palomita de Joaquín Panichelli, el argentino ex River que hace furor en Francia: sus impactantes números

El delantero abrió el marcador para el Racing de Estrasburgo, pero el Lyon reaccionó y se quedó con el triunfo por 2 a 1. Nicolás Tagliafico y Valentín Barco también tuvieron una actuación destacada en el partido

Guardar

El Groupama Stadium fue el escenario del duelo que animaron Racing de Estrasburgo y Lyon, en un encuentro válido por la novena fecha de la Ligue 1. Y el protagonismo de Joaquín Panichelli en el torneo francés se mantiene intacto tras sumar un nuevo gol para el elenco liderado por Liam Rosenior. En un choque que también se destacó por la presencia de Nicolás Tagliafico, el delantero argentino, que ya está afianzado como el máximo artillero del campeonato, abrió el marcador con una exquisita palomita, tras un preciso centro de Guéla Doué. Fue la octava conquista del atacante en sus nueve presentaciones, una marca que consolida su notable presente y le permite soñar con la lucha del premio individual del Pichichi. Sin dudas, un arranque de ensueño que le permite liderar la tabla de goleadores y portar el parche dorado, el cual se implementó en la máxima categoría de Francia en esta temporada. Además, el argentino sostuvo una tremenda racha de cinco goles en sus tres últimas presentaciones, al convertir por duplicado contra el PSG y Angers.

A pesar de la eficacia de Panichelli en el área rival, el desarrollo del partido no favoreció al conjunto de Estrasburgo. El empate llegó antes del descanso, cuando el defensor francés Ismael Doukoure sufrió una desgracia deportiva cuando firmó un gol en contra. La producción del central se complicó aún más al recibir la tarjeta roja a los 20 minutos del segundo tiempo por una falta violenta, dejando a su equipo en inferioridad numérica.

El espectáculo se definió en los minutos finales. En el primer minuto adicional, Afonso Moreira selló la victoria para el Lyon con un violento remate que se clavó en el ángulo izquierdo de Mike Penders, estableciendo el 2 a 1 definitivo. El envío del senegalés Moussa Niakhate fue determinante para el grito del portugués.

Cabe mencionar también la presencia de Valentín Barco, quien fue titular y se destacó por su despliegue y capacidad de distribución, aunque protagonizó una acción negativa al cometer un penal. El Colorado fue salvado por el arquero belga, quien logró detener el disparo de Corentin Tolisso, evitando que el Lyon ampliara la diferencia y liquidara el pleito antes de tiempo.

Con este resultado, el Lyon alcanzó los 18 puntos y se ubica en la cuarta posición de la tabla, lo que le permite acceder a la zona de clasificación para la Europa League. Por su parte, el Racing de Estrasburgo quedó con 16 unidades y bajó al séptimo lugar, afuera de las competiciones internacionales, a solo un punto del Mónaco, que se estaría quedando con los boletos para la próxima Conference League.

La llegada de Panichelli y Barco al fútbol francés marcó un punto de inflexión en sus carreras. El atacante arribó al Estrasburgo tras una destacada campaña en el Mirandés de la segunda división española, lo que motivó al club a desembolsar 20 millones de dólares por su pase y firmar un contrato hasta 2030.

El ex lateral de Boca Juniors, por su parte, llegó inicialmente a préstamo a principios de año desde el Brighton de la Premier League y, tras ganarse rápidamente un lugar en el equipo, el Estrasburgo ejecutó la opción de compra por USD 10 millones, asegurando su vínculo hasta mediados de 2029.

Temas Relacionados

Ligue 1Joaquín PanichelliRacing de EstrasburgoLyonNicolás TagliaficoValentín Barcodeportes-argentina

Últimas Noticias

El inolvidable gesto de Julián Álvarez con un fanático del Atlético de Madrid que sufrió la muerte de su hija

El momento fue compartido por las redes sociales del Colchonero, en la previa del choque ante el Betis

El inolvidable gesto de Julián

El director de Alpine elogió a Colapinto y reveló su decisión sobre la lucha con Gasly en el GP de México de F1

Steve Nielsen analizó la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La estrategia usada y qué hará la escudería de cara a la próxima cita en Brasil

El director de Alpine elogió

Cristian González dejó de ser el DT de Platense y ya son 25 los entrenadores de Primera División que dejaron su cargo en el año

El Kily acordó con la dirigencia del Calamar y este lunes se despedirá del plantel

Cristian González dejó de ser

La desesperación de Liam Lawson cuando dos comisarios se cruzaron en la pista del GP de México: “¡Qué diablos! ¿Vieron eso?”

El piloto de Racing Bulls se vio sorprendido por el accionar peligroso en los primeros momentos de la carrera: “No tengo idea de por qué pasó”

La desesperación de Liam Lawson

Román Burruchaga se consagró campeón del Challenger de Costa do Sauípe

El argentino consiguió un nuevo título al vencer en la final al paraguayo Daniel Vallejo por 6-1 y 6-2

Román Burruchaga se consagró campeón
ÚLTIMAS NOTICIAS
Senado: LLA casi triplica sus

Senado: LLA casi triplica sus bancas, el PJ quebró su piso histórico de 30 y los futuros aliados serán clave

Abusos sexuales, violencia de género y estafas: quiénes fueron los prófugos que atraparon cuando fueron a votar

Categórico triunfo de La Libertad Avanza: gana en la provincia de Buenos Aires y obtiene más del 40% de los votos en todo el país

Suben muy fuerte las acciones locales en el “overnight” de Wall Street y registran alzas de más de 17%

Resultados elecciones legislativas nacionales 2025: todos los datos oficiales

INFOBAE AMÉRICA
Contundente victoria del gobierno de

Contundente victoria del gobierno de Javier Milei en las elecciones legislativas en Argentina

Donald Trump prometió resolver “muy rápidamente” el conflicto armado entre Pakistán y los talibanes de Afganistán

Constituciones dictatoriales violan derechos humanos y producen miseria

La dictadura de Maduro desafió a EEUU por su despliegue en el Caribe: “No nos intimidan ejercicios militares ni gritos de guerra”

Pete Hegseth, jefe del Pentágono, inicia una gira clave por Asia para reforzar alianzas y frenar la influencia de China

TELESHOW
Ivana Icardi relató el percance

Ivana Icardi relató el percance que sufrió trabajando en Alemania: “Manden buenas vibras”

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en la noche en que el amor volvió a brillar: el “te amo” que le dedicó el futbolista

Karina Jelinek recordó en las Elecciones Legislativas 2025 su famoso video viral: “¡Ábranme, quiero votar!"

Juana Repetto contó por qué no tiene televisores en el living ni en las habitaciones de sus hijos: “Es suficiente”

Glamping, spa de chicas y una fiesta de cuento: el cumpleaños soñado de la hija menor de Wanda Nara