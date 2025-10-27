El gol de palomita de Joaquín Panichelli, el argentino ex River que hace furor en Francia: sus impactantes números

El Groupama Stadium fue el escenario del duelo que animaron Racing de Estrasburgo y Lyon, en un encuentro válido por la novena fecha de la Ligue 1. Y el protagonismo de Joaquín Panichelli en el torneo francés se mantiene intacto tras sumar un nuevo gol para el elenco liderado por Liam Rosenior. En un choque que también se destacó por la presencia de Nicolás Tagliafico, el delantero argentino, que ya está afianzado como el máximo artillero del campeonato, abrió el marcador con una exquisita palomita, tras un preciso centro de Guéla Doué. Fue la octava conquista del atacante en sus nueve presentaciones, una marca que consolida su notable presente y le permite soñar con la lucha del premio individual del Pichichi. Sin dudas, un arranque de ensueño que le permite liderar la tabla de goleadores y portar el parche dorado, el cual se implementó en la máxima categoría de Francia en esta temporada. Además, el argentino sostuvo una tremenda racha de cinco goles en sus tres últimas presentaciones, al convertir por duplicado contra el PSG y Angers.

A pesar de la eficacia de Panichelli en el área rival, el desarrollo del partido no favoreció al conjunto de Estrasburgo. El empate llegó antes del descanso, cuando el defensor francés Ismael Doukoure sufrió una desgracia deportiva cuando firmó un gol en contra. La producción del central se complicó aún más al recibir la tarjeta roja a los 20 minutos del segundo tiempo por una falta violenta, dejando a su equipo en inferioridad numérica.

El espectáculo se definió en los minutos finales. En el primer minuto adicional, Afonso Moreira selló la victoria para el Lyon con un violento remate que se clavó en el ángulo izquierdo de Mike Penders, estableciendo el 2 a 1 definitivo. El envío del senegalés Moussa Niakhate fue determinante para el grito del portugués.

Cabe mencionar también la presencia de Valentín Barco, quien fue titular y se destacó por su despliegue y capacidad de distribución, aunque protagonizó una acción negativa al cometer un penal. El Colorado fue salvado por el arquero belga, quien logró detener el disparo de Corentin Tolisso, evitando que el Lyon ampliara la diferencia y liquidara el pleito antes de tiempo.

Con este resultado, el Lyon alcanzó los 18 puntos y se ubica en la cuarta posición de la tabla, lo que le permite acceder a la zona de clasificación para la Europa League. Por su parte, el Racing de Estrasburgo quedó con 16 unidades y bajó al séptimo lugar, afuera de las competiciones internacionales, a solo un punto del Mónaco, que se estaría quedando con los boletos para la próxima Conference League.

La llegada de Panichelli y Barco al fútbol francés marcó un punto de inflexión en sus carreras. El atacante arribó al Estrasburgo tras una destacada campaña en el Mirandés de la segunda división española, lo que motivó al club a desembolsar 20 millones de dólares por su pase y firmar un contrato hasta 2030.

El ex lateral de Boca Juniors, por su parte, llegó inicialmente a préstamo a principios de año desde el Brighton de la Premier League y, tras ganarse rápidamente un lugar en el equipo, el Estrasburgo ejecutó la opción de compra por USD 10 millones, asegurando su vínculo hasta mediados de 2029.