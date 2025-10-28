El curioso origen de 10 de las canciones de cancha más famosas: el hit más temido por los jugadores

Los bombos y el homenaje a Messi en el último partido de la Selección en Argentina (AP Foto/Gustavo Garello)

La transformación de melodías ajenas en himnos de tribuna dio lugar a una tradición singular en el fútbol argentino, donde canciones populares, jingles publicitarios y éxitos olvidados encuentran nueva vida en las gradas. Este fenómeno revela cómo la creatividad de los hinchas convierte piezas musicales de orígenes insospechados en parte esencial del folclore futbolero. Es que, sin el color en las tribunas y con la pasión que baja de ellas, no se podría entender al deporte rey en el país como tal.

Muchos de los hits que se escuchan en los estadios perduran desde las décadas de los 90, además de que van mutando en diferentes versiones en cada institución. Y terminaron siendo carne de exportación en los escenarios del mundo. Los hinchas le ponen un toque especial, al punto de que pueden tener un lugar en logros históricos como fue “Muchachos” para la selección argentina en el Mundial 2022.

No obstante, hay otros que tienen un significado notablemente contrario. En vez de celebrar los logros de su equipo y alentar a sus futbolistas, tienen un destino diferente: hacer sentir su descontento con el presente del equipo o de la institución.

"Muchachos, La Mosca" - "Muchachos, ahora nos volvimo' a ilusionar"

El mejor ejemplo para esto en el fútbol argentino tiene una notable influencia de una canción internacional. El tema “It’s a heartache”, popularizado por Bonnie Tyler en los años 80, fue resignificado por las hinchadas argentinas. La melodía, originalmente una balada sobre el desamor, se transformó en un grito de reclamo, el hit más temido por los futbolistas, con la letra “Jugadores... la c… de su madre, a ver si ponen huevos, que no juegan con nadie”.

It's a heartache" - "Jugadores... la c..."

Uno de los ejemplos más llamativos es el caso de “Boby, mi buen amigo”, cuya melodía proviene de una campaña publicitaria de los años 80, específicamente del operativo veraniego Sol. En su versión original, Boby era un perro protagonista del anuncio, pero en las canchas el nombre fue reemplazado por el de los equipos -por caso, Boca-, y la frase “esta campaña volveremo’ a estar contigo” se instaló como un clásico de la tribuna.

"Boby, mi buen amigo" - "Esta campaña volveremo' a estar contigo"

El repertorio de la selección argentina en los mundiales también se nutre de éxitos populares. El cántico que fue habitual desde el título de 1986 toma su base de “Zapatos rotos” de Los Náufragos. El inicio de esta melodía se adaptó para entonar “volveremos, volveremos, volveremos otra vez, volveremo’ a ser campeones, como en el 86”.

Zapatos rotos" - "Volveremo' a ser campeones, como en el 86

Siguiendo esta misma línea, uno de los grandes ejemplos en los últimos años es el tema de La Mosca “Muchachos, Esta Noche Me Emborracho”, la cual representó a la selección argentina en el histórico Mundial de Qatar 2022. Más allá de que varias hinchadas del fútbol argentino ya la entonaban hace bastantes años, con Racing como su mayor exponente, las estrofas tomaron una gran repercusión en la última Copa del Mundo.

La apropiación de clásicos del rock internacional es otra constante. “Bad Moon Rising”, creación de Creedence Clearwater Revival, fue adoptada por la hinchada de San Lorenzo en el siglo XXI y luego exportada por los aficionados argentinos durante el Mundial 2014. Así surgió el célebre “Brasil, decime qué se siente…”, que resonó en los estadios brasileños.

"Bad Moon Rising" - "Brasil, decime qué se siente…"

El tema “Let the sunshine in” de Quinta Dimensión (conocido en español como “Deja que entre el sol”) también fue adaptado en Argentina. Su melodía sirve de base para el cántico “Soy de River”, aunque la letra se modifica según el club que la entone, demostrando la versatilidad de la pieza.

"I love you baby" - "Vamos los Millo, hay que poner un poco más de huevo"

La música latinoamericana tiene su lugar con “Moliendo café” de Hugo Blanco, que se escucha en numerosos estadios, muchas veces acompañada por trompetas, lo que refuerza su carácter festivo y contagioso.

"Moliendo Café" - "Dale, dale, Bo"

El candombe también se hace presente en las tribunas. “Candombe a José” inspira el cántico “Yo te sigo a todas partes adonde vas, cada vez te quiero más”, que es coreado por hinchadas de distintos equipos, consolidándose como un himno transversal.

"Pican los mosquitos" - "Nacieron hijos nuestros, hijos nuestros morirán"

Incluso canciones infantiles encuentran su espacio en el repertorio futbolero. “Pican, pican los mosquitos”, recordada por muchos como parte de su infancia, se utiliza en los estadios para provocar a los rivales, especialmente en contextos de paternidad deportiva, con la frase “que nacieron hijos nuestros, hijos nuestros morirán”.

La música disco también ha sido fuente de inspiración. Gloria Gaynor, ícono del género, dejó su huella con “I love you baby”. Esta melodía fue adaptada, por ejemplo, por la hinchada de River Plate en el cántico “Vamos los Millo, hay que poner un poco más de huevo”.

"Let the sunshine in" - "Soy de ..., de corazón"

Estos casos evidencian que la creatividad de las tribunas no reconoce límites de género musical. Ya sea cumbia, electrónica, rock o folclore, cualquier melodía puede ser apropiada y resignificada por los hinchas, quienes logran que canciones de los contextos más diversos se conviertan en parte fundamental de la identidad futbolera argentina.