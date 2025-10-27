Deportes

Malas noticias para River: se confirmó la lesión de Sebastián Driussi, que podría dejarlo afuera del Superclásico ante Boca

El delantero tuvo que ser reemplazado en el duelo ante Independiente Rivadavia de Mendoza y se complica su presencia para la recta final de la fase regular del Clausura

Guardar

Luego de la dolorosa eliminación de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, los problemas continúan para River Plate. Es que la semana comenzó con un contratiempo para el Millonario, debido a la lesión de Sebastián Driussi, quien estará ausente en los próximos compromisos.

En un contexto adverso, los planes de Marcelo Gallardo parecen no tener respuesta. La pobre producción en Rosario obliga al Millonario a pelear hasta el final en el Torneo Clausura y a ganar el Superclásico frente a Boca, los últimos dos objetivos de la entidad de Núñez en lo que queda del año.

Lo cierto es que el delantero de 29 años, que había regresado recientemente a la competencia tras una lesión previa, volvió a resentirse del isquiotibial izquierdo y quedó descartado para el próximo encuentro ante Gimnasia. Esta situación no solo lo margina del choque frente al Lobo, sino que también pone en duda su presencia en el duelo frente al Xeneize en La Bombonera.

La preocupación se instaló cuando Driussi debió abandonar la cancha durante el primer tiempo en la semifinal contra La Lepra mendocina, que terminó en derrota por penales.

Los estudios confirmaron una distensión muscular en la misma zona donde había sufrido un desgarro el 17 de septiembre, durante el cotejo de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores frente al Palmeiras. Su recuperación lo había devuelto a las canchas el 12 de octubre, en el Monumental, en el encuentro ante Sarmiento (caída por 1 a 0). Posteriormente, fue titular en la victoria sobre Talleres y, en el reciente compromiso ante Independiente Rivadavia, volvió a sentir molestias que lo obligaron a salir del partido.

La nueva lesión de Driussi podría dejarlo fuera de los tres compromisos restantes de la fase regular del Torneo Clausura. Además de perderse el choque ante Gimnasia, su participación en la fecha 15 ante Boca y en el partido frente a Vélez en Liniers está seriamente comprometida. La posibilidad de que reaparezca se vincula con un eventual cruce de octavos de final, instancia para la cual River aún no tiene asegurada la clasificación, aunque podría acceder incluso sin obtener una victoria en los partidos restantes.

Ante la ausencia del goleador con pasado en la MLS, la principal alternativa en el ataque será Facundo Colidio. El ex Tigre ya lo reemplazó en el partido disputado en Córdoba y, pese a mostrar altibajos similares a los del resto del plantel, ha tenido actuaciones destacadas a lo largo del año. Si el cuerpo técnico lo considera en óptimas condiciones, el Muñeco podría optar por una dupla ofensiva conformada por Colidio y Maximiliano Salas, aunque este último atraviesa una racha de bajo rendimiento en los encuentros recientes.

Desde su regreso al club, con una estatua erigida en las inmediaciones del Antonio Vespucio Liberti, Gallardo sigue en busca de su primer trofeo. Los números también reflejan la falta de respuestas: desde el empate frente a Huracán en el mítico estadio porteño que albergó al Mundial de 1978 (10 de agosto de 2024), el Muñeco dirigió 73 partidos, con un balance de 34 triunfos, 25 igualdades y 14 derrotas.

Estos registros contrastan con su primer ciclo, donde se convirtió en el técnico más laureado del club (tres Copas Argentina, tres Recopas Sudamericanas, dos Copas Libertadores, dos Supercopas Argentinas, una Copa Sudamericana, una Suruga Bank, una Liga Profesional y un Trofeo de Campeones). En aquel primer ciclo dirigió 425 encuentros, con 232 victorias, 101 empates y 92 caídas, alcanzando un 62,5% de efectividad; en la misma cantidad de partidos comparados con este presente, ya había conquistado la Recopa Sudamericana ante San Lorenzo y la Copa Sudamericana, tras eliminar a Boca en semifinales.

Temas Relacionados

River PlateSebastián DriussiTorneo ClausuraMarcelo GallardoPrimeradeportes-argentina

Últimas Noticias

Boca Juniors pierde con Barracas Central en un partido clave por la clasificación en el Torneo Clausura y la Libertadores

El equipo de Claudio Úbeda juega el duelo postergado por la muerte de Miguel Russo. Transmite ESPN Premium

Boca Juniors pierde con Barracas

El golazo de Rodrigo Insúa que abrió el marcador en Barracas Central-Boca Juniors: la reacción de su madre y hermana

El hijo de Ruben Darío marcó el 1-0 del duelo postergado de la fecha 12 del Torneo Clausura

El golazo de Rodrigo Insúa

La lesión que sufrió Equi Fernández mientras pelea por un lugar para el Mundial: no jugará hasta 2026

El mediocampista del Bayer Leverkusen fue reemplazado en el segundo tiempo del último partido por la Bundesliga

La lesión que sufrió Equi

La explicación de la F1 tras el peligroso cruce de dos comisarios y la decisión que le impidió a Colapinto superar a Gasly en México

Liam Lawson se encontró con dos personas en medio del trazado cuando rodaba a máxima velocidad y la FIA frenó la carrera en las últimas vueltas por el abandono de Carlos Sainz

La explicación de la F1

Landon Donovan y su lucha contra la pérdida de cabello: “Afrontar esto en público demanda valentía”

El exfutbolista de Los Ángeles Galaxy habló en redes sociales sobre su batalla con la alopecia, una condición que enfrenta desde la adolescencia. Intentos fallidos, frustraciones y la importancia del apoyo sincero por parte de su comunidad

Landon Donovan y su lucha
ÚLTIMAS NOTICIAS
Kim Kardashian sorprendió con otro

Kim Kardashian sorprendió con otro impactante look para su cumpleaños: lencería y diseño experimental

Indagarán este martes al narco acusado de ordenar el triple femicidio: habrá un megaoperativo de seguridad

La fintech Ualá despidió a 135 empleados a nivel regional, en su mayoría de la Argentina

El dólar después de las elecciones: fue de menor a mayor y cerró en el máximo del día en medio de la euforia bursátil

Radiografía de la derrota del PJ bonaerense: los 26 municipios en los que perdió más votos

INFOBAE AMÉRICA
El régimen de Maduro amenazó

El régimen de Maduro amenazó con romper acuerdos con Trinidad y Tobago tras la llegada de buques de guerra de Estados Unidos

“No quiero reunirme con él”: Trump congela el diálogo con Mark Carney tras la polémica campaña canadiense contra los aranceles

Censura, renuncias y protestas: gran crisis en el Festival de Teatro de Belgrado

Agricultores brasileños aumentan producción de soja mientras China deja de comprarle a Estados Unidos

Hamas entregó a la Cruz Roja el cuerpo de otro rehén israelí asesinado en Gaza

TELESHOW
Georgina Barbarossa se reencontró con

Georgina Barbarossa se reencontró con la magia de Nueva York y emocionó con su recorrido por el 11-S

Marley sorprendió a Mirko con un desayuno especial en la cama por su cumpleaños número 8: “¡Te amamos!"

La escapada de Mauro Icardi y la China Suárez en avión privado a Milán: el motivo

Mau y Ricky contaron cómo enfrentan las comparaciones con su padre Ricardo Montaner: “No es común superar el estigma”

Nito Artaza será abuelo por segunda vez: el original video que le hizo su hija Sabrina para anunciar el embarazo