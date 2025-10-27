Deportes

La intimidad de los festejos de Boca tras el triunfo ante Barracas: la frase de Zeballos y la foto viral de Paredes con Milton Giménez

La cuenta oficial del Xeneize compartió un video con la celebración en el vestuario. El equipo de Úbeda sumó tres puntos vitales

La intimidad de los festejos de Boca en el vestuario tras el triunfo ante Barracas Central

Boca Juniors logró una estupenda victoria 3-1 como visitante ante Barracas Central en el Estadio Claudio Fabián Tapia, en un partido por la fecha 12 del Torneo Clausura que había sido pospuesto tras el fallecimiento de Miguel Russo. El resultado le permitió al equipo dirigido por Claudio Úbeda mantenerse en puestos de clasificación directa tanto a los playoffs como a la próxima Copa Libertadores, donde suma 53 unidades y ocupa la segunda posición.

La expulsión de Iván Tapia a los 14 minutos dejó a Barracas Central con diez jugadores, situación que el local aprovechó momentáneamente con un potente remate de Rodrigo Insúa desde tres cuartos de cancha para abrir el marcador. Sin embargo, en el segundo tiempo, Milton Giménez revirtió el resultado con un doblete en apenas tres minutos y, tras una jugada individual de Exequiel Ceballos, Miguel Merentiel selló el 3-1 definitivo.

"Vamos nosotros, vamos vamos", la
"Vamos nosotros, vamos vamos", la frase del Chango Zeballos que replicó Boca en sus redes sociales

El Changuito y el doble nueve integrado por Giménez y Merentiel fueron los factores determinantes que le permitieron al Xeneize lograr tres puntos vitales. Por supuesto, detrás de la figura de Leandro Paredes quien volvió a manejar los hilos del equipo. Justamente estos cuatro futbolistas fueron los que Boca Juniors destacó en el video que compartió con la intimidad de los festejos en el vestuario. La imagen del imponente tatuaje de La Bombonera en el pecho del capitán y la frase de Zeballos, fueron dos de los momentos que se viralizaron.

El tatuaje de La Bombonera
El tatuaje de La Bombonera de Paredes se volvió viral tras el triunfo de Boca ante Barracas

Leandro Paredes resaltó la importancia del triunfo para el equipo: “El partido de hoy era importantísimo para vernos ahí arriba otra vez. El carácter y la paciencia", valoró.

El mediocampista recibió la quinta tarjeta amarilla, lo que le impedirá jugar frente a Estudiantes, pero garantiza su presencia en el próximo Superclásico contra River Plate. En este sentido, aclaró: “No me puse a pensar en el Superclásico, yo no me quiero perder ningún partido”.

Durante el encuentro, el capitán protagonizó varios cruces con jugadores rivales, incluida la jugada que derivó en la expulsión de Tapia. Sobre la intensidad del partido, señaló: “El mejor respeto que me puedo ganar es que me quieran jugar de igual a igual como lo hacen todos en cada partido”.

Milton Giménez, por su parte, expresó: “Sabemos que tenemos todas finales y así hay que jugarlo. No se pudo jugar mucho como se quiso, pero lo sentimos y vivimos como una final”. Además, destacó la reacción del equipo: “Estábamos bien, pero nos metieron un golazo y tuvimos que salir a levantarlo. Pudimos darlo vuelta y lograr un triunfo importante”.

En tanto, Exequiel Zeballos, quien tuvo un aporte decisivo desde su ingreso en el complemento, reconoció: “Me sentí muy bien, gracias a Dios. Voy sumando más confianza. No fue un año positivo para mí. Las lesiones fueron un poco largas. Estoy volviendo a tener ritmo de vuelta. Contento por el equipo que ganamos. Hay que seguir trabajando. Hay que seguir laburando, tener paciencia. Cada vez que nos toca jugar hacerlo mejor. Contento”. Consultado sobre las aspiraciones del club en el tramo final del torneo, Zeballos afirmó: “Boca está para ganar, para salir campeón”.

Con este triunfo, Boca Juniors escaló a la tercera posición de la zona A con 20 puntos, mientras que Barracas Central quedó relegado al noveno lugar con 18 unidades. El próximo compromiso de Boca será ante Estudiantes en La Plata el domingo 2 de noviembre a las 16:00, seguido por el clásico frente a River Plate en La Bombonera. Leandro Paredes recibió la quinta tarjeta amarilla y no podrá jugar contra el Pincha, aunque estará disponible para el Superclásico.

