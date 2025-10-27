Deportes

La explicación de la F1 tras el peligroso cruce de dos comisarios y la decisión que le impidió a Colapinto superar a Gasly en México

Liam Lawson se encontró con dos personas en medio del trazado cuando rodaba a máxima velocidad y la FIA frenó la carrera en las últimas vueltas por el abandono de Carlos Sainz

El incidente de Liam Lawson en el GP de México

La dirección de carrera de la Fórmula 1 tuvo un arduo trabajo durante el Gran Premio de México. La competición en el Autódromo Hermanos Rodríguez se desarrolló con múltiples peleas por adelantamientos y situaciones particulares que generaron una gran polémica en el paddock. Los dos acontecimientos que centraron los flashes fueron el peligroso encuentro entre Liam Lawson y dos comisarios de pista cuando rodaba a máxima velocidad y el llamativo despliegue del Virtual Safety Car (VSC) en las últimas vueltas que privó a los espectadores de tres luchas por sobrepasos: Max Verstappen a Charles Leclerc, Oscar Piastri sobre Oliver Bearman y Franco Colapinto contra Pierre Gasly.

El primer gran foco de atención del fin de semana fue el incidente protagonizado por Liam Lawson en la tercera vuelta, cuando el piloto de Racing Bulls se encontró con dos comisarios de pista que cruzaban el circuito entre las curvas 1 y 2. El neozelandés, que acababa de salir de boxes tras cambiar el alerón delantero, se vio sorprendido por la presencia de los oficiales y expresó su indignación por radio: “¡Qué diablos! Dios mío. ¿Vieron eso? Podría haberlos matado”. Más tarde, calificó la situación de “inaceptable” y que “no puede volver a suceder” ante los medios.

La FIA reconoció el error y anunció una investigación para esclarecer por qué los comisarios seguían en la pista en ese momento. Un portavoz del organismo explicó que, tras un incidente en la curva 1 durante la largada, dirección de carrera fue informada de la presencia de restos en el vértice de esa curva. En la tercera vuelta, los comisarios fueron alertados y se les puso en espera para ingresar a la pista y retirar los escombros una vez que todos los coches hubieran pasado por la zona.

Sin embargo, la orden fue anulada al detectarse que el Racing Bulls había entrado a boxes, lo que eliminaba el margen de seguridad necesario para la intervención. “Tan pronto como quedó claro que Lawson había entrado a boxes, se rescindieron las instrucciones de enviar a los comisarios y se mostró una doble bandera amarilla en esa zona. Todavía estamos investigando qué ocurrió después de ese punto”, indicó el portavoz de la FIA, según informó el portal especializado Motorsport.

La otra particularidad del GP de México sucedió con el VSC que salió a pista en las últimas vueltas. La FIA justificó la decisión al señalar que la recuperación del monoplaza de Carlos Sainz resultó más compleja de lo que sugerían las imágenes televisivas, debido a la posición expuesta del vehículo y a la presencia de humo, lo que obligó a activar el protocolo de seguridad habitual. Cabe resaltar que el español perdió el control de su Williams en las curvas del Foro Sol. Luego de impactar levemente los muros, logró llevar su monoplaza a una de las vías de escape, es por eso que la detención llamó la atención de los fanáticos de la Máxima.

Según explicó un portavoz de la FIA, el coche de Sainz se detuvo en la zona de escape exterior de la curva 14, en una ubicación vulnerable. Poco después, el monoplaza comenzó a emitir humo y la dirección de carrera recibió notificaciones de posible incendio, lo que hizo imprescindible la intervención de los comisarios para retirar el vehículo.

“El coche de Sainz se detuvo en una posición expuesta. Posteriormente, el coche empezó a echar humo y la dirección de carrera recibió notificaciones de incendio, lo que dejó claro que sería necesaria la intervención de un comisario para recuperarlo”, detalló la FIA. Incluso, la F1 subió una publicación en sus redes sociales oficiales respecto a lo ocurrido en las que explicó: “¿Por qué se utilizó el Auto de Seguridad Virtual en la vuelta 70 en México? Carlos Sainz hizo un trompo y se detuvo en la curva 14 y el coche empezó a echar humo, lo que significó que los comisarios tendrían que entrar en la pista, lo que provocó que se desplegara un VSC”.

En cumplimiento del procedimiento estándar, la carrera se neutralizó mediante el VSC hasta que el coche fue trasladado a una zona segura detrás de las barreras. “Como es procedimiento estándar cuando se despliegan comisarios para recuperar un coche, la carrera se neutraliza; en este caso, se activó un coche de seguridad virtual (VSC) hasta que el coche fue trasladado a una ubicación segura detrás de las barreras. El VSC finalizó en cuanto el coche estuvo en posición protegida y la carrera concluyó bajo bandera verde”, argumentó la organización.

La decisión de la FIA generó polémica por el hecho de que llegó en las últimas vueltas y cuando había tres peleas claras en pista. Max Verstappen estaba presionando a Charles Leclerc en la segunda ubicación y Oscar Piastri estaba haciendo lo propio con Oliver Bearman en la cuarta plaza. Estas luchas tienen más relevancia porque, en caso de que se hubieran concretado los sobrepasos, Lando Norris se habría visto perjudicado en la lucha por el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1.

Al imponerse en el GP de México y los respectivos resultados de sus rivales, el británico de McLaren superó a su compañero y se transformó en el nuevo líder de la tabla, mientras que el neerlandés de Red Bull no pudo recortar tantos puntos.

La otra batalla que estaba ocurriendo en simultáneo era entre la dupla de Alpine. Colapinto se encontraba en la cola de Gasly y estaba al borde de superarlo, pero el VSC le truncó el adelantamiento. El argentino fue contundente cuando le preguntaron en conferencia de prensa y aseguró que el sobrepaso era “100% seguro.

