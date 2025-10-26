Deportes

Arde la tabla de posiciones de la F1 tras el GP de México: Lando Norris, nuevo líder del Campeonato de Pilotos

El piloto de McLaren ganó la carrera y le arrebato el primer puesto del Mundial a Oscar Piastri, su compañero de equipo

El desenlace del Gran Premio de México de Fórmula 1 dejó a Lando Norris como nuevo líder del campeonato, tras una actuación dominante que le permitió superar a Oscar Piastri por apenas un punto en la clasificación general. El piloto británico de McLaren se impuso de principio a fin en el Autódromo Hermanos Rodríguez, mientras que el argentino Franco Colapinto finalizó en la decimosexta posición, tras una carrera marcada por dificultades técnicas y un incidente en la largada.

La competencia, que se extendió a lo largo de 71 vueltas, tuvo como protagonistas a Charles Leclerc de Ferrari y Max Verstappen de Red Bull, quienes completaron el podio en segundo y tercer lugar respectivamente. El joven Oliver Bearman, al volante de un Haas, logró un resultado histórico al cruzar la meta en la cuarta posición, resistiendo la presión constante de Oscar Piastri durante los giros finales.

Lando Norris, el nuevo líder
Lando Norris, el nuevo líder de la F1 (REUTERS/Raquel Cunha)

El desempeño de los pilotos de Alpine, tanto Colapinto como Pierre Gasly, se vio condicionado por el bajo rendimiento del monoplaza A525. El piloto argentino, que partió con neumáticos duros, sufrió un toque con Lance Stroll de Aston Martin en la salida, lo que provocó un trompo y lo relegó al fondo de la parrilla. Tras un extenso primer stint, ingresó a boxes para montar neumáticos blandos, estrategia que le permitió recortar distancias en la parte final de la carrera.

En los últimos compases, Colapinto se acercó a su compañero Gasly y llegó a situarse en rango de DRS, presionando para intentar el adelantamiento. Sin embargo, la aparición de un Virtual Safety Car en la vuelta 70, tras el abandono de Carlos Sainz con el Williams, neutralizó la carrera y frustró las aspiraciones del argentino de superar a su compañero de escudería.

Resultados del Gran Premio de México 2025

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. Charles Leclerc (Ferrari)
  3. Max Verstappen (Red Bull)
  4. Oliver Bearman (Haas)
  5. Oscar Piastri (McLaren)
  6. Kimi Antonelli (Mercedes)
  7. George Russell (Mercedes)
  8. Lewis Hamilton (Ferrari)
  9. Esteban Ocon (Haas)
  10. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  11. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  12. Alex Albon (Williams)
  13. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  14. Lance Stroll (Aston Martin)
  15. Pierre Gasly (Alpine)
  16. Franco Colapinto (Alpine)
  17. Carlos Sainz (Williams) – NT
  18. Fernando Alonso (Aston Martin) – NT
  19. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – NT
  20. Liam Lawson (Racing Bulls) – NT

Mundial de Pilotos 2025

  1. Lando Norris (McLaren) – 357
  2. Oscar Piastri (McLaren) – 356
  3. Max Verstappen (Red Bull) – 321
  4. George Russell (Mercedes) – 258
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 210
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 146
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 97
  8. Alex Albon (Williams) – 73
  9. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39
  11. Carlos Sainz (Williams) – 38
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) – 37
  13. Oliver Bearman (Haas) – 32
  14. Lance Stroll (Aston Martin) – 32
  15. Esteban Ocon (Haas) – 30
  16. Liam Lawson (Racing Bulls) – 30
  17. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28
  18. Pierre Gasly (Alpine) – 20
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19
  20. Franco Colapinto (Alpine) – 0
  21. Jack Doohan (Alpine) – 0

Campeonato de Constructores 2025

  1. McLaren – 713
  2. Ferrari – 356
  3. Mercedes – 355
  4. Red Bull Racing – 346
  5. Williams – 111
  6. Racing Bulls – 72
  7. Aston Martin – 69
  8. Haas – 62
  9. Kick Sauber – 60
  10. Alpine – 20

LA AGENDA DE LAS CARRERAS DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00

GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00

GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00

Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00

GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00

GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00

* Todos los horarios son de Argentina

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la F1: la agenda tras el Gran Premio de México

El piloto argentino continuará la temporada en el tradicional circuito de Interlagos, en San Pablo. Los detalles

Cuándo volverá a correr Franco

Los memes del GP de México: la largada de locos que complicó a Colapinto, la sorpresa por Bearman y la furia de Russell

La carrera de Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez contó con todos los condimentos. Así reaccionaron los fanáticos en las redes sociales

Los memes del GP de

La palabra de Colapinto tras el GP de México: del dardo a Stroll a la contundente frase sobre su lucha con Gasly

El argentino finalizó en la 16ta ubicación en la carrera de la Fórmula 1, en la que un VSC lo privó de adelantar a su compañero de Alpine

La palabra de Colapinto tras

Nuevo título para Zeballos y Granollers: se coronaron en el ATP 500 de Basilea

La dupla hispano-argentina consiguió en el certamen suizo la quinta corona de la temporada. Los campeones en Roland Garros y el US Open en 2025 se presentan desde el próximo lunes en el Masters 1000 de París

Nuevo título para Zeballos y

El toque entre Hamilton y Verstappen en el inicio del GP de México que terminó con una sanción para el británico

Los pilotos multicampeones se sacaron chispas en el inicio del a competencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez

El toque entre Hamilton y
Karina Milei: “Estamos muy contentos,

Karina Milei: “Estamos muy contentos, vamos a seguir esperando los números”

Ordenaron que “El Señor Jota” quede detenido por el triple femicidio de Florencio Varela

Tras el cierre de los comicios, el Gobierno destacó el debut de la Boleta Única: crece la expectativa por los resultados

Dólar cripto: a cuánto cotiza la divisa en el mercado que nunca cierra a poco de que se conozca el resultado electoral

Las mejores fotos de las elecciones legislativas 2025

La verdadera historia de la

La verdadera historia de la pizza Margarita: cómo un gesto de una reina cambió la gastronomía italiana para siempre

Doncella de hierro: la verdadera historia detrás del famoso instrumento de tortura medieval

La Iglesia Católica de Venezuela condenó los ataques de la dictadura contra el cardenal Porras y pidió no politizar la fe

Lituania volvió a cerrar el aeropuerto de Vilna y la frontera con Bielorrusia por la presencia de globos de contrabando

La Fiscalía de Turquía acusó de espionaje al principal rival de Erdogan y pidió su permanencia en prisión

Las tiernas fotos de Valentina

Las tiernas fotos de Valentina Cervantes por el cumpleaños de su hijo Benjamín: “El príncipe de mi vida”

El video de la China Ansa en trabajo de parto en el auto y cantando cumbia, minutos antes de dar a luz a su hijo Rafael

El contundente posteo de Mauro Icardi y la China Suárez en medio del cumpleaños de la hija menor de Wanda Nara

Cómo quedó la casa de Nicole Neumann tras el temporal: “Lo que dejó la tormenta”

La noche divertida de Oriana Sabatini en la boda de Diego Schwartzman y Eugenia De Martino: look embarazada y amigas