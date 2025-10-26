Arde la tabla de posiciones de la F1 tras el GP de México: Lando Norris, nuevo líder del Campeonato de Pilotos

El desenlace del Gran Premio de México de Fórmula 1 dejó a Lando Norris como nuevo líder del campeonato, tras una actuación dominante que le permitió superar a Oscar Piastri por apenas un punto en la clasificación general. El piloto británico de McLaren se impuso de principio a fin en el Autódromo Hermanos Rodríguez, mientras que el argentino Franco Colapinto finalizó en la decimosexta posición, tras una carrera marcada por dificultades técnicas y un incidente en la largada.

La competencia, que se extendió a lo largo de 71 vueltas, tuvo como protagonistas a Charles Leclerc de Ferrari y Max Verstappen de Red Bull, quienes completaron el podio en segundo y tercer lugar respectivamente. El joven Oliver Bearman, al volante de un Haas, logró un resultado histórico al cruzar la meta en la cuarta posición, resistiendo la presión constante de Oscar Piastri durante los giros finales.

Lando Norris, el nuevo líder de la F1 (REUTERS/Raquel Cunha)

El desempeño de los pilotos de Alpine, tanto Colapinto como Pierre Gasly, se vio condicionado por el bajo rendimiento del monoplaza A525. El piloto argentino, que partió con neumáticos duros, sufrió un toque con Lance Stroll de Aston Martin en la salida, lo que provocó un trompo y lo relegó al fondo de la parrilla. Tras un extenso primer stint, ingresó a boxes para montar neumáticos blandos, estrategia que le permitió recortar distancias en la parte final de la carrera.

En los últimos compases, Colapinto se acercó a su compañero Gasly y llegó a situarse en rango de DRS, presionando para intentar el adelantamiento. Sin embargo, la aparición de un Virtual Safety Car en la vuelta 70, tras el abandono de Carlos Sainz con el Williams, neutralizó la carrera y frustró las aspiraciones del argentino de superar a su compañero de escudería.

Resultados del Gran Premio de México 2025

Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Oliver Bearman (Haas) Oscar Piastri (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Esteban Ocon (Haas) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Yuki Tsunoda (Red Bull) Alex Albon (Williams) Isack Hadjar (Racing Bulls) Lance Stroll (Aston Martin) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine) Carlos Sainz (Williams) – NT Fernando Alonso (Aston Martin) – NT Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – NT Liam Lawson (Racing Bulls) – NT

Mundial de Pilotos 2025

Lando Norris (McLaren) – 357 Oscar Piastri (McLaren) – 356 Max Verstappen (Red Bull) – 321 George Russell (Mercedes) – 258 Charles Leclerc (Ferrari) – 210 Lewis Hamilton (Ferrari) – 146 Kimi Antonelli (Mercedes) – 97 Alex Albon (Williams) – 73 Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 Carlos Sainz (Williams) – 38 Fernando Alonso (Aston Martin) – 37 Oliver Bearman (Haas) – 32 Lance Stroll (Aston Martin) – 32 Esteban Ocon (Haas) – 30 Liam Lawson (Racing Bulls) – 30 Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28 Pierre Gasly (Alpine) – 20 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 Franco Colapinto (Alpine) – 0 Jack Doohan (Alpine) – 0

Campeonato de Constructores 2025

McLaren – 713 Ferrari – 356 Mercedes – 355 Red Bull Racing – 346 Williams – 111 Racing Bulls – 72 Aston Martin – 69 Haas – 62 Kick Sauber – 60 Alpine – 20

LA AGENDA DE LAS CARRERAS DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00

GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00

GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00

Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00

GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00

GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00

* Todos los horarios son de Argentina