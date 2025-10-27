La desesperación de Liam Lawson cuando dos comisarios se cruzaron en la pista del GP de México: “¡Qué diablos! ¿Vieron eso?”

El incidente de Liam Lawson en el GP de México

El Gran Premio de México 2025 de Fórmula 1 dejó una escena de alto riesgo cuando Liam Lawson, piloto de Racing Bulls, se topó con dos oficiales en plena pista mientras circulaba a gran velocidad. Este incidente, registrado en las primeras vueltas tras el accidentado inicio de la carrera, generó inquietud tanto en el piloto neozelandés como en el entorno de la competencia.

Las imágenes captadas por la cámara a bordo de Lawson mostraron el momento exacto en que el monoplaza se aproximó a los comisarios, quienes se encontraban retirando restos del asfalto tras los contactos iniciales en el grupo puntero, liderado por Lando Norris y compuesto también por los dos Ferrari y el Red Bull de Max Verstappen. La presencia de los oficiales en la pista, mientras los autos aún circulaban a alta velocidad, puso en evidencia una situación de peligro inusual en la máxima categoría del automovilismo.

“¡Qué diablos! Dios mío. ¿Vieron eso?“, fue su reacción en diálogo con la radio ante la invasión del trazado. ”Sí, lo he visto. Bien hecho al evitarlo", le respondió su ingeniero de pista.

Al ser consultado por los medios, Lawson manifestó su desconcierto y preocupación por lo ocurrido. “Obviamente no podemos entender cómo es posible que en una pista activa se permita a los comisarios cruzar corriendo así. No tengo idea de por qué pasó, pero estoy seguro de que recibiremos alguna explicación”. Además, enfatizó la gravedad del hecho al afirmar: “Eso no puede volver a suceder”.

El momento en el que se cruzan los comisarios

La carrera de Lawson concluyó prematuramente, ya que debió abandonar en la primera vuelta tras un accidente con el Williams de Carlos Sainz. Al referirse a este incidente, el piloto explicó que se trató de una maniobra propia de la competencia en la que no percibió intencionalidad por parte del español. “No hay mucho que pueda decir. No creo que lo haya hecho intencionalmente“.

“Estoy seguro de que no ha intentado chocar conmigo a propósito, pero es una de esas cosas que suceden. Entiendo completamente que la primera curva en la primera vuelta es caótica, pero todos intentamos estar conscientes de lo que pasa alrededor. No puedes simplemente decidir cortar la chicana sin mirar a tu izquierda, porque me ha golpeado tan fuerte que destrozó todo el costado del piso. Rompí el alerón delantero y eso arruinó nuestra carrera”, relató Lawson.

El trazado mexicano fue testigo de una actuación sobresaliente de Norris, quien lideró de principio a fin y sumó los puntos necesarios para arrebatar el primer lugar del Mundial a Piastri. La clasificación general quedó así con el británico al frente, seguido muy de cerca por su compañero de McLaren. El podio lo completaron Charles Leclerc de Ferrari, que cruzó la meta en la segunda posición, y Max Verstappen de Red Bull, quien finalizó tercero.

En contraste, la carrera resultó adversa para los representantes de Alpine. Tanto el argentino Franco Colapinto como Pierre Gasly enfrentaron dificultades derivadas del bajo rendimiento del monoplaza A525. Colapinto, que optó por iniciar la competencia con neumáticos duros, sufrió un incidente en la largada al recibir un toque de Lance Stroll de Aston Martin, lo que provocó un trompo y lo relegó al fondo de la parrilla.

*El resumen de la carrera

LA AGENDA DE LAS CARRERAS DE LA FÓRMULA 1

Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00

GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00

GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00

Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00

GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00

GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00

* Todos los horarios son de Argentina