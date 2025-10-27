El Tribunal de Disciplina de la AFA le dio por ganado el partido a Deportivo Madryn 3-0 ante Gimnasia de Jujuy: el fallo

Gimnasia de Jujuy recibió a Deportivo Madryn en la ida de cuartos de final del Reducido de la Primera B Nacional (@OficialGyEJujuy)

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino se expidió acerca de la suspensión del partido entre el equipo local, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, y Deportivo Madryn, correspondiente a la ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera B Nacional por el segundo ascenso a la Liga Profesional. El mismo fue interrumpido tras el primer tiempo por las amenazas que denunció el árbitro Lucas Comesaña de parte de directivos del Lobo.

A raíz de ello, el organismo de la AFA determinó este lunes que se le diera el partido por perdido 3-0 al Lobo jujeño. En el comunicado, el Tribunal también impuso una multa de 2.500 v.e. al club jujeño y otorgó un plazo de cinco días a su presidente, Walter Morales, y al secretario, Leandro Meyer, para que presenten sus descargos, según el informe arbitral citado en la resolución.

El Tribunal de Disciplina de la AFA le dio por ganado el partido a Deportivo Madryn por 3-0 sobre Gimnasia de Jujuy

El domingo 19 de octubre, en el Estadio 23 de Agosto de Jujuy, Gimnasia le ganaba 1-0 al Deportivo Madryn con el gol de Alejandro Quintana al cabo de la primera mitad, pero el segundo tiempo nunca comenzó debido a que ni Comesaña ni sus asistentes salieron al campo de juego. “El partido está suspendido, después resolverá el Tribunal de Disciplina cómo seguirá esto. Sufrimos dentro del vestuario amenazas de dirigentes del equipo local.Los dirigentes están identificados. Tendremos que hacer la denuncia, no fue solamente a mí, sino al equipo arbitral”, confirmó el juez principal en diálogo con el canal TyC Sports.

La situación dentro del campo de juego contó con algunas jugadas polémicas que protestaron los locales. Por ejemplo, a los 12 minutos, se reclamó un penal por mano extendida de Diego Crego. La pelota dio claramente en el brazo del defensor visitante, pero Comesaña no la advirtió y dio un tiro de esquina. Luego, al cierre del primer tiempo, el árbitro expulsó a Agustín Noble por doble amonestación y dejó a Gimnasia con 10 jugadores. El referí se retiró al vestuario bajo una cortina de silbidos de parte del público anfitrión.

La palabra del árbitro Lucas Comesaña tras la suspensión de Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn

En medio de la confusión por la suspensión del partido, el presidente del Deportivo Madryn, Ricardo Sastre, dio su opinión: “No nos causa gracias hacer 3 mil kilómetros y suspender el partido. El árbitro sufrió amenazas durante el entretiempo dentro del vestuario. Trató de ordenar la cuestión de los alcanzapelotas. Nosotros preferimos jugarlo, pero no podemos ir en contra si no están dadas las garantías. No podemos poner en riesgo salubridad ni el estado físico de los árbitros. No nos causa gracia, pero tenemos que hacer caso”.

La designación del árbitro Lucas Comesaña generó controversia en la semana previa al encuentro, ya que trascendió que el referí habría estado presente en el el estadio de Platense para ver la final por el primer ascenso entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza, en la que el Lobo se impuso en los penales. Algunos periodistas nacionales sugirieron que su presencia podría beneficiar al conjunto patagónico, lo que alimentó el debate entre hinchas y analistas.

Por su parte, los directivos de Gimnasia y Esgrima de Jujuy hicieron el correspondiente descargo ante la AFA tras el informe de Lucas Comesaña. “En este contexto, con sustento probatorio, amparo legal y precedentes de resoluciones de los Tribunales de AFA, se solicitó la reanudación del encuentro en el estadio 23 de Agosto, a puertas cerradas y a costa de esta institución gastos de traslado y estadía del club rival", comenzó el comunicado del cuadro norteño.

Luego, sugirió otras opciones para completar los 45 minutos restantes: “En subsidio, la reanudación del cotejo en estadio neutral (Buenos Aires), a puertas cerradas y a cargo del club idénticos gastos. En última instancia, la repetición del partido, garantizando igualdad deportiva”.

Pese a los reclamos del lado jujeño, el Tribunal de Disciplina de la AFA le otorgó el partido ganado a Deportivo Madryn, por lo que Gimnasia deberá vencer como visitante a los dirigidos por Leandro Gracián para avanzar a las semifinales. La revancha se disputará el domingo 2 de noviembre a las 16 en el estadio Abel Sastre. En caso de victoria, empate o derrota por menos de tres goles de diferencia, el Aurinegro avanzará de ronda.