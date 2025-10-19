Deportes

Escándalo en el Ascenso: el árbitro Lucas Comesaña denunció amenazas y suspendió el duelo entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn

Al cabo del primer tiempo y con el Lobo ganando por 1 a 0, el juez se fue insultado a los vestuarios por una polémica expulsión y un claro penal no cobrado para el local

La palabra del árbitro Lucas Comesaña tras la suspensión de Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn

El partido de ida de los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso a la Primera Nacional entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn fue suspendido este domingo durante el entretiempo, luego de que el árbitro Lucas Comesaña recibiera amenazas por parte de directivos del club local.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) evalúa una intervención inmediata ante la gravedad institucional del hecho, que podría acarrear sanciones severas para Gimnasia de Jujuy tanto en el ámbito deportivo como organizativo. El árbitro Comesaña comunicó oficialmente la suspensión al considerar que no existían condiciones de seguridad para continuar el encuentro.

“El partido está suspendido, después resolverá el Tribunbal de Disciplina cómo seguirá esto. Sufrimos dentro del vestuario amenazas de dirigentes del equipo local. Los dirigentes están identificados. Tendremos que hacer la denuncia, no fue solamente a mí, sino al equipo arbitral”, confirmó el juez Comesaña en diálogo con TyC Sports.

La palabra de Ricardo Sastre, presidente de Deportivo Madryn

Por su parte, el presidente de Deportivo Madryn, Ricardo Sastre, también dio su versión de lo ocurrido: “No nos causa gracias hacer 3 mil kilómetros y suspender el partido. El árbitro sufrió amenazas durante el entretiempo dentro del vestuario. Trató de ordenar la cuestión de los alcanzapelotas. Nosotros preferimos jugarlo, pero no podemos ir en contra si no están dadas las garantías. No podemos poner en riesgo salubridad ni el estado físico de los árbitros. No nos causa gracia, pero tenemos que hacer caso”.

El incidente se produjo cuando el equipo jujeño ganaba 1-0 gracias el gol de Alejandro Quintana a los 42 minutos y, según trascendió, miembros de la dirigencia local habrían increpado y amenazado al juez en la zona de vestuarios. Además, durante la primera etapa, el árbitro expulsó a Matías Noble (con amarillas a los 22 y 47 minutos) y desestimó un reclamo de penal a favor del conjunto local.

El Claro Penal Que Comesaña No Le Sancionó A Favor De Gimnasia De Jujuy

La designación del árbitro Lucas Comesaña generó controversia, ya que trascendió que habría estado presente en el encuentro anterior de Deportivo Madryn. Algunos periodistas nacionales sugirieron que su presencia podría beneficiar al conjunto del sur, lo que alimentó el debate entre hinchas y analistas en la previa.

Por el momento, no se ha definido una nueva fecha para la reanudación del partido en el estadio 23 de Agosto y se aguarda el informe oficial del árbitro, así como las decisiones que adopten las autoridades del fútbol argentino en las próximas horas.

El formato de la serie es a ida y vuelta, y en caso de empate en el resultado global, avanzará el equipo mejor ubicado en la tabla general, condición que favorece a Deportivo Madryn, reciente finalista por el ascenso directo ante Gimnasia de Mendoza.

