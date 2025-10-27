Deportes

El misterio que rodea a una estrella de la NBA sobre su estatura y la revelación que podría cambiar la historia

El fenómeno físico de Victor Wembanyama despierta un sin fin de expectativas inéditas entre especialistas y rivales de la liga

Victor Wembanyama entre el resto
Victor Wembanyama entre el resto de sus compañeros en San Antonio. El francés volvió a crecer en su estatuta (Kevin Jairaj-Imagn Images)

Victor Wembanyama, pivot francés de los San Antonio Spurs, volvió a captar la atención del mundo del baloncesto tras registrar un nuevo incremento en su estatura, que según las mediciones más recientes oscila entre 2,26 y 2,30 metros. Este crecimiento lo posiciona como el jugador más alto de la actual temporada de la NBA y lo acerca a los récords históricos de estatura en la liga, lo que generó especulaciones entre los fanáticos y especialistas.

El fenómeno físico de Wembanyama es motivo de debate desde su llegada a la NBA. Durante el Media Day previo al inicio de la temporada 2025/26, la franquicia texana lo registró oficialmente con 2,24 metros, superando los 2,21 metros que se le atribuían al inicio de la campaña anterior. Días después, la web oficial de la mejor liga de básquer del mundo actualizó su estatura a siete pies y cinco pulgadas, equivalentes a 2,26 metros. Sin embargo, estimaciones extraoficiales que sitúan su altura cerca de los 2,30 metros. El periodista de la cadena ESPN Brian Windhorst relató que, cuando el francés llegó como novato, se reportó una estatura de 2,10 metros, aunque en realidad ya rondaba los 2,26 metros. “Ahora figura como 2,26 m, pero extraoficialmente está cerca de los 2,30 m”, afirmó el analista.

La percepción de su imponente físico no se limita a los registros oficiales. Boban Marjanovic, pívot serbio de 2,23 metros y ex jugador de los Houston Rockets, compartió su experiencia al enfrentarse a Wembanyama: “Sobre el papel yo soy más alto, pero cuando me enfrenté a él me quedé mirándole de cerca y recuerdo que pensé: ‘Ni hablar de que soy más alto que él’”. Este testimonio refuerza la impresión de que el francés ya superó incluso a los gigantes contemporáneos de la liga.

En el contexto histórico de la NBA, Wembanyama escaló posiciones entre los jugadores más altos que pisaron una cancha profesional. Con sus actuales 2,26 metros, dejó atrás a Zach Edey, de los Memphis Grizzlies, quien hasta hace poco ostentaba el título de jugador más alto de la liga con 2,24 metros. En el presente, el francés solo se encuentra por detrás de Gheorghe Muresan y Manute Bol, ambos con 2,31 metros, y de Tacko Fall, Slavko Vranes, Shawn Bradley y Yao Ming, quienes alcanzaron los 2,29 metros durante sus carreras en la NBA.

Wemby se convirtió en una
Wemby se convirtió en una estrella de la NBA y su estatura genera especulaciones (Stephen Lew-Imagn Images)

Más allá de las cifras, el impacto de la estatura de Wemby se refleja en su rendimiento sobre la cancha. En el arranque de la temporada, el gigante es uno de los jugadores más dominantes: promedia 34,5 puntos, 13 rebotes, 1,5 asistencias y 6 tapones en 31 minutos por partido, liderando a los Spurs en un inicio invicto (3-0). Su capacidad para intimidar en defensa quedó marcado con 18 tapones en solo tres partidos, una cifra superior a la registrada por 28 de las 30 franquicias de la liga en ese mismo periodo. Solo los Detroit Pistons (21) y los Memphis Grizzlies (20) superan colectivamente al pivot en la estadística.

El propio Wembanyama atribuyó su evolución física y deportiva a una preparación intensiva durante el verano. “Les aseguro que nadie ha entrenado como yo este verano, este ha sido mi mejor verano hasta ahora. Puedo decir que el progreso es increíble. Me siento mejor, me veo más fuerte y la balanza dice que aumenté de peso. Así que todo está OK”, declaró el jugador, quien actualmente pesa 107 kilos. Este trabajo se tradujo en un cambio de estilo de juego: mientras que la temporada pasada lanzaba 8,8 triples por partido, ahora busca más el contacto en la pintura y logró incrementar notablemente su presencia cerca del aro. Según datos recientes, el porcentaje de tiros en la zona ha pasado del 40% al 75% en pretemporada, y los tiros libres por cada 100 posesiones subieron de 6 a 11,8.

Analistas y ojeadores de la NBA coinciden en que Wembanyama regresó tras las vacaciones más grande, fuerte y agresivo, y anticipan que, si las lesiones lo respetan, podría dominar la liga durante la próxima década. Un ojeador de la Conferencia Oeste lo expresó de forma contundente: “Claramente se volvió más grande, más fuerte, más agresivo y juega con más fuerza. Y va a dominar toda la maldita liga si se mantiene sano”.

En este contexto, la proyección de Wembanyama como figura central de la NBA parece consolidarse. Su combinación de estatura, habilidades técnicas y capacidad de adaptación lo sitúa como un candidato a marcar una época en el baloncesto profesional. Los scouts y analistas ven en él a un jugador capaz de redefinir los límites del juego interior y de establecer nuevos estándares de dominio físico y técnico.

