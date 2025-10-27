11 frases de Úbeda tras la triunfo de Boca ante Barracas: la amarilla a Paredes, el gesto de Cavani y el elogio a Milton Delgado

Boca Juniors concretó un fuerte avance en la tabla del Torneo Clausura tras su victoria por 3-1 frente a Barracas Central, un resultado que le permitió ingresar en la zona de clasificación directa a la próxima Copa Libertadores. El encuentro, correspondiente a la fecha 12 y reprogramado debido al fallecimiento de Miguel Russo, se disputó en el Estadio Claudio Fabián Tapia y resultó determinante para las aspiraciones del conjunto dirigido por Claudio Úbeda.

El propio entrenador del Xeneize remarcó la importancia del resultado y destacó cómo sus dirigidos lograron reponerse en un enfrentamiento en el que tuvieron que sobrepasar a un duro rival. “Es súper importante el resultado y la respuesta que tuvo el equipo. La verdad que se nos hacía difícil en el primer tiempo, con esa formación de cinco (defensores)-cuatro (mediocampistas) que nos proponía Barracas, poder entrar por dentro. Entendíamos que teníamos que buscar variantes desde otro lugar. Por eso hicimos cambios rápido y se vieron los resultados rápido. Lo que rescato también es que tuvimos paciencia ante la adversidad. No nos desesperamos y el equipo empezó a encontrar, primero a través del empate, y enseguida el segundo gol. Ahí empezamos a lograr tranquilidad en la posesión de la pelota y en controlar el partido de otra manera”, analizó en la conferencia de prensa.

En esta misma línea, sobre el planteamiento del partido y los cambios que realizó, agregó: “Se me pasaron muchas cosas por la cabeza... Cambiar antes, empezar a ver otras posibilidades de cambios. Creo que también la intención de poner a Luis Advíncula fue para que tuviésemos más llegada por banda y poder hacer llegar la pelota dentro del área. Enseguida encontramos los dos goles, entonces no nos hizo falta desordenarnos más. El control lo tuvimos permanentemente. La verdad es que ellos se encuentran el gol en una jugada totalmente individual. Un golazo de larga distancia que sorprendió a todos. Y ahí es donde nos pusieron a prueba para ver cómo hacíamos para resolver esa fase defensiva que Barracas sabe hacer”.

Respecto a la quinta amarilla que recibió Leandro Paredes, algo que lo dejará afuera del choque contra Estudiantes de La Plata, comentó: “No tener a Leandro en campo es una lástima. De cualquier manera, sabíamos que el riesgo ese lo íbamos a tener y, lamentablemente, ocurrió hoy”. La baja contra el Pincha implica que sí podrá actuar en el Superclásico frente a River.

A su vez, destacó el partido de Milton Delgado y la importancia que tiene en el equipo: “Él viene de hacer un Mundial Sub 20 excelente. Tuvo una participación muy importante. Sabíamos que era nuestra primera arma de cambio disponible. Lo hizo muy bien, estuvo a la altura del partido y le puso orden. Estuvo siempre alineado con los dos centrales. Cuando entró Ander empezó a encontrar circuitos de juego con él. Hizo un gran partido”.

Al mismo tiempo, Úbeda hizo hincapié en Edinson Cavani, quien sufrió una nueva lesión y no pudo estar presente contra Barracas: “Edi es un jugador súper importante estando adentro y fuera de la cancha. Hoy fue importante en la previa del partido por la arenga que le inculcaba a sus compañeros sobre cómo salir a jugar el partido. Se nota un compromiso en general lindo de todos, entendiendo que cualquiera puede entrar y salir. Boca es un equipo que siempre va a tener mucha competencia en cada puesto. La decisión va a pasar por nosotros al ver quién está mejor. Exclusivamente pasa por eso. Esperaremos a que Edi esté al 100% y después lo analizaremos”.

“La responsabilidad de estar en el lugar en el que estamos la tenemos siempre. No implica que un partido sea más importante que otro. Hablamos mucho de estos cuatro partidos que nos quedaban y de su importancia. Cada partido no deja de ser una final para nosotros. Tiene una relevancia e importancia. Teníamos que meterle mucha cabeza en esto de ocuparnos en los cuatro partidos y poder demostrar la capacidad que podemos tener como equipo. En eso estamos focalizados. Concentramos un día antes y se dio justo el tema de las elecciones. La cercanía entre el hotel en el que concentramos y Casa Amarilla nos vino bien. Fue una elección nuestra”, argumentó.

*El compacto del triunfo de Boca Juniors contra Barracas Central

“Lo que más rescato de hoy es que los dos nueves convirtieron. Creo que es súper importante. Hablaba con los chicos que era importante el resultado para volver a generar confianza, que era lo que necesitábamos. Seguir creyendo en lo que estamos haciendo, que creo que lo estamos haciendo bien. Y después depende mucho del posicionamiento del rival a la hora de tomar decisiones. No creo que pensemos en cambiar mucho. Y si lo tenemos que hacer porque lo consideremos, lo haremos. Pero vamos a trabajarlo en la semana”, comentó sobre el once titular que escogió contra Barracas.

Sobre el rendimiento del equipo en el primer tiempo, destacó: “No considero que hubo un error inicial. La jugada de gol de ellos es una jugada individual 100%. No fue a través de una acción de juego elaborada. Nosotros creíamos que a través del control del juego y las diagonales que podía hacer el doble nueve a las espaldas de los defensores, podíamos de esa manera desequilibrar. Evidentemente, ellos en el primer tiempo lo supieron resolver bastante bien. Por eso tomamos la segunda decisión que era llegar más por bandas”.

Úbeda profundizó en las modificaciones del parado táctico y en qué buscaron con el ingreso de Ceballos y Advíncula en el complemento: “Buscamos control de juego en posición más ofensiva con Ander (Herrera) y lograr desborde por las dos bandas: por un lado con Exequiel y por el otro, con Luis. Lo íbamos a empezar a soltar mucho más a Luis y quedar con tres defensores atrás. Lo íbamos a retener un poco a Lautaro Blanco para que queden 3-1 con el Chelo, ahí adelante, y podamos soltar más a Luis por el sector derecho. Era del lado que nos faltaba más desborde. Ocupamos bien el área a la hora de convertir los goles. En los anteriores partidos habíamos llegado mucho por el costado. Creamos muchas situaciones de gol y nos faltaba el punch final. Y hoy entró”.

Boca se quedó con un triunfo vital contra Barracas (FotoBaires)

“Preocuparme, no me preocupa, me ocupa. Creo que no estoy 100% de acuerdo con que el primer tiempo no haya sido bueno. Tuvimos control de juego. ¿Nos faltó crear situaciones? Sí, nos faltó. Y esa generación de situaciones era la que necesitábamos por las bandas ante un equipo que protege tanto la zona central y se mete tanto atrás. Primero intentamos hacerlo con pases filtrados a espaldas de los centrales, cosa que no pudimos lograr. Y después usamos la segunda opción de ataque que era profundizar por las bandas. Pero en la estrategia, si se abre el partido en el primer tiempo estaríamos hablando de otra cosa. Barracas es un equipo que hace difíciles los partidos y hay que saber trabajarlos con el tiempo. No nos tenemos que desesperar ante la urgencia de hacer un gol rápido. En eso rescato la virtud de los chicos y que tuvimos paciencia para hacer circular la pelota”, comentó sobre los altibajos del cuadro de la Ribera.

Con este triunfo, Boca Juniors ascendió a la tercera posición de la zona A con 20 puntos. El resultado también significó que el conjunto xeneize se ubicara en la segunda plaza de la clasificación general, asegurando su presencia en la zona de acceso directo a la Copa Libertadores.

En cuanto a la agenda de los equipos, el próximo compromiso de Boca Juniors será ante Estudiantes en La Plata, el domingo 2 de noviembre a las 16:00. Posteriormente, el equipo recibirá a River Plate en La Bombonera.