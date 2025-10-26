Boca Juniors confirmó la lesión que sufre Edinson Cavani: los 24 citados para el partido clave ante Barracas

Las lesiones acosan a Cavani (REUTERS/Cristina Sille)

La confirmación oficial de la lesión de Edinson Cavani alteró la previa del partido de este lunes entre Boca Juniors y Barracas Central. El club comunicó que el delantero uruguayo presenta una inflamación de la bursa del psoas derecho, lo que lo deja fuera del encuentro clave por la clasificación a la Copa Libertadores y retrasa su regreso a los entrenamientos con el grupo. La noticia se conoció junto a la publicación de la lista de 24 convocados de Boca, en la que sobresalen tanto la ausencia de Cavani como la de Rodrigo Battaglia, mientras que Milton Delgado reaparece tras su paso por el Mundial Sub 20, certamen en el que logró la bota de bronce como tercer mejor jugador de Chile 2025.

El parte médico difundido por Boca Juniors especifica que Cavani “presenta una inflamación de la bursa del psoas derecho, motivo que retrasa su vuelta al entrenamiento junto al grupo”. Esta molestia afecta la misma zona en la que el atacante ya había sufrido una distensión semanas atrás, lo que provocó una pausa en su actividad. Aunque su evolución era favorable y fue exigido antes del último partido ante Belgrano, el nuevo contratiempo físico obligó a frenar su recuperación. Ahora, su objetivo es estar disponible para el duelo ante Estudiantes, previo al Superclásico.

En cuanto a la nómina de concentrados, Claudio Úbeda definió la lista 48 horas antes del compromiso, una medida poco habitual que responde a la importancia del partido. Entre los 24 jugadores citados, la principal novedad es el regreso de Milton Delgado, quien vuelve a estar disponible tras su participación en el Mundial Sub 20. El mediocampista se perfila como titular en la mitad de la cancha junto a Leandro Paredes, Williams Alarcón y Carlos Palacios. Por su parte, la ausencia de Rodrigo Battaglia se debe a un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda.

La lista de convocados también refleja algunos cambios tácticos. Además de la variante obligada por la lesión de Battaglia, Brian Aguirre podría salir del equipo por decisión técnica. De no mediar sorpresas, la formación inicial de Boca ante Barracas Central estaría compuesta por Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Cavani ya había estado fuera de la convocatoria en los partidos ante Central Córdoba y Defensa y Justicia, tampoco sumó minutos en la goleada frente a Newell’s y solo ocupó un lugar en el banco de suplentes.

Los citados por Úbeda para el partido ante Barracas

La situación física de Cavani ha sido un factor recurrente a lo largo del año. El uruguayo acumula 18 ausencias en los 39 partidos disputados por Boca en la temporada, lo que equivale al 46% de los encuentros. Las lesiones lo han dejado fuera de al menos un partido en cada uno de los torneos que afrontó el club en 2025, incluyendo la Copa Argentina, la Copa Libertadores, el Torneo Apertura, el Clausura y el Mundial de Clubes.

El contexto del partido ante Barracas Central, que fue postergado por la muerte de Miguel Ángel Russo, añade presión al plantel. El entrenador decidió concentrar al grupo dos días antes del encuentro, una señal de la relevancia que tiene el choque: el Xeneize aparece décimo en las posiciones del Grupo A del Torneo Clausura y una victoria no solo lo ubicará en zona de clasificación para los playoffs, sino que además lo acomodará como escoltas de los líderes Central Córdoba de Santiago del Estero y Estudiantes.

En la tabla anual, por su parte, surge quinto, y necesita un triunfo para volver a meterse entre los tres primeros, colocaciones que otorgan un pasaje a la Copa Libertadores 2026.