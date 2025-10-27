Boca Juniors visitará a Barracas Central en un partido clave por la clasificación en el Torneo Clausura y la Libertadores: hora, TV y formaciones

Bienvenidos al minuto a minuto del partido que protagonizarán Barracas Central y Boca Juniors por el Torneo Clausura .

El duelo, que se podrá seguir por la pantalla de ESPN Premium , comenzará a las 16 y tendrá el arbitraje de Nicolás Lamolina.

Así están las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual :

Últimas noticias

Lo que no se vio del enojo de Vinicius por ser reemplazado ante el Barcelona: la frase sobre su futuro en el Real Madrid que dio que hablar El brasileño cuestionó la decisión de Xabi Alonso públicamente y lanzó: “Yo me voy del equipo”

Pierre Gasly cuestionó la estrategia de Alpine en el Gran Premio de México de Fórmula 1: “Es doloroso” El piloto francés terminó en el puesto 15 en la carrera y habló del complicado presente de la escudería en la Máxima

10 razones por las que Colapinto merece seguir como titular en Alpine: el inminente anuncio de su futuro en la Fórmula 1 El argentino ya hizo más de lo que debía y su labor conduce a su continuidad junto a Pierre Gasly en 2026. Argumentos deportivos y económicos que lo ratifican

El posteo de Franco Colapinto tras el GP de México de Fórmula 1: “Carrera larga y frustrante” El argentino se expresó por redes sociales. Su agradecimiento a los argentinos y el entusiasmo por correr en Brasil