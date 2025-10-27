Deportes

Boca Juniors visitará a Barracas Central en un partido clave por la clasificación en el Torneo Clausura y la Libertadores: hora, TV y formaciones

El equipo de Claudio Úbeda jugará el duelo postergado por la muerte de Miguel Russo. Transmite ESPN Premium a las 16

12:21 hsHoy

Así están las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual:

11:50 hsHoy

Posibles formaciones:

Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Nicolás Demartini, Yonatthan Rak, Kevin Jappert, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Facundo Mater, Iván Tapia; Javier Ruiz, Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

11:46 hsHoy

A qué hora juegan Barracas-Boca:

El duelo, que se podrá seguir por la pantalla de ESPN Premium, comenzará a las 16 y tendrá el arbitraje de Nicolás Lamolina.

11:41 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido que protagonizarán Barracas Central y Boca Juniors por el Torneo Clausura.

Boca Juniors visitará a Barracas
Boca Juniors visitará a Barracas Central

