Boca Juniors visitará a Barracas Central en un partido clave por la clasificación en el Torneo Clausura y la Libertadores: hora, TV y formaciones

Así están las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual:
Posibles formaciones:
Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Nicolás Demartini, Yonatthan Rak, Kevin Jappert, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Facundo Mater, Iván Tapia; Javier Ruiz, Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.
Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
A qué hora juegan Barracas-Boca:
El duelo, que se podrá seguir por la pantalla de ESPN Premium, comenzará a las 16 y tendrá el arbitraje de Nicolás Lamolina.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido que protagonizarán Barracas Central y Boca Juniors por el Torneo Clausura.