Por qué no jugó Mastantuono en el triunfo del Real Madrid ante Barcelona: la elección de Xabi Alonso

Xabi Alonso no lo puso ni un minuto a Mastantuono en la victoria del Real Madrid ante el Barcelona por La Liga

La ausencia de Franco Mastantuono en la victoria del Real Madrid 2-1 ante Barcelona generó interrogantes entre los seguidores del conjunto blanco, especialmente porque el joven argentino había tenido participación regular en los partidos previos de La Liga. En esta ocasión, el entrenador Xabi Alonso optó por no incluirlo ni un minuto en el campo, una decisión que se explica principalmente por el regreso de Jude Bellingham al once titular.

Durante el encuentro, el Real Madrid demostró una clara superioridad sobre el equipo dirigido por Hansi Flick, logrando una victoria que le permitió consolidarse en la cima de la tabla. A pesar de la magnitud del partido, Mastantuono permaneció en el banco de suplentes durante los 90 minutos. Los cambios realizados por Alonso incluyeron los ingresos de Brahim Díaz, Carvajal, Dani Ceballos, Gonzalo García y Rodrygo, dejando al ex River sin minutos en el derbi.

La razón principal de esta decisión radica en la recuperación de Bellingham, quien había estado ausente en el inicio de la temporada debido a una operación por una luxación en el hombro. Durante ese período, Mastantuono ocupó el espacio dejado por el inglés, participando en ocho de los nueve partidos disputados por el equipo en la liga hasta ese momento. Sin embargo, con Bellingham nuevamente disponible, Alonso le devolvió su lugar en el equipo titular, desplazando al argentino a un rol secundario.

El rendimiento de Bellingham justificó plenamente la elección del técnico. El ex jugador del Borussia Dortmund no solo fue una de las figuras destacadas del clásico, sino que también marcó el gol que selló el 2-1 definitivo. Tras el partido, Alonso elogió al mediocampista inglés al afirmar: “Lleva tres partidos muy buenos. Sabíamos que necesitaba tiempo para ponerse en marcha y recuperar sensaciones. Jude es un jugador muy de sensaciones, de transmitir y de enganchar”, según declaró el entrenador.

La competencia interna en la plantilla también influyó en la decisión de Alonso. La presencia de Bellingham obliga al técnico a elegir entre Mastantuono y Arda Güler, dos futbolistas con perfiles similares. Por el momento, el entrenador se inclina por el turco, quien se ha convertido en una de sus predilecciones y cuenta con la ventaja de llevar un año en el club. Güler ha sido titular en la mayoría de los partidos recientes y, en el clásico, volvió a ser elegido desde el inicio. Esta preferencia relegó a Rodrygo, quien bajo la dirección de Carlo Ancelotti era habitual en el once inicial, pero en esta ocasión ingresó recién a los 72 minutos en reemplazo de Vinicius.

La situación de Mastantuono se complica aún más cuando se observa la gestión de los cambios durante el partido. Cuando Güler dejó el campo, Alonso optó por Brahim Díaz en lugar del argentino. De igual manera, tras la salida de Bellingham, el elegido fue Dani Ceballos. Esta dinámica evidencia que, con la plantilla completa, Mastantuono deberá esforzarse para ganar minutos en los encuentros de mayor relevancia.

Desde su llegada al conjunto merengue, el mediocampista ofensivo de 18 años ha disputado 11 partidos, en los que ha marcado un gol y brindado una asistencia. Además, ha recibido tres tarjetas amarillas y no ha sido expulsado en 599 minutos de juego.

La competencia interna y la recuperación de figuras clave como Bellingham plantean un escenario en el que el ex jugador del Real Madrid deberá tener paciencia y continuar demostrando su valía para consolidarse como una opción prioritaria en los partidos de máxima exigencia.