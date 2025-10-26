El Real Madrid de Franco Mastantuono se enfrentará al Barcelona de Lamine Yamal en el clásico español: hora, TV y formaciones

Horario: 12.15 (Argentina, Paraguay, Uruguay), 11.15 (Bolivia, Chile, Miami -EEUU-), 10.15 (Colombia, Ecuador, Perú), 9.15 (México), 16.15 (España)
TV: ESPN (Argentina), Disney+ (Latinoamérica) y DAZN (España)
Sergio Busquets, el jugador con más presencias en el clásico:
El histórico volante central culé es el futbolista con más clasicos en su espalda con 48 participaciones y supera en la lista a Sergio Ramos y Lionel Messi, que disputaron 45 duelos del Clásico.
El historial entre Real Madrid y Barcelona:
Se enfrentaron en 261 partidos, con 105 victorias de Real Madrid y 104 triunfos de Barcelona, a los que hay que sumar 52 empates. La Casa Blanca acumula 440 goles, superando por un fino margen los 435 tantos culés.
Así están las posiciones en La Liga tras nueve jornadas:
Posibles formaciones:
Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Arda Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinicius y Mbappé. DT: Xabi Alonso.
Barcelona: Szczesny; Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres. DT: Hansi Flick.
Bienvenidos al minuto a minuto del clásico de España que jugarán el Real Madrid y el Barcelona por la fecha 10 de La Liga.