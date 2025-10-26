Deportes

El Real Madrid de Franco Mastantuono se enfrentará al Barcelona de Lamine Yamal en el clásico español: hora, TV y formaciones

El Merengue, que tiene al delantero argentino, recibirá al conjunto culé en el Santiago Bernabéu. Transmite ESPN y Disney+

Guardar

Horario: 12.15 (Argentina, Paraguay, Uruguay), 11.15 (Bolivia, Chile, Miami -EEUU-), 10.15 (Colombia, Ecuador, Perú), 9.15 (México), 16.15 (España)

TV: ESPN (Argentina), Disney+ (Latinoamérica) y DAZN (España)

12:54 hsHoy

Sergio Busquets, el jugador con más presencias en el clásico:

El histórico volante central culé es el futbolista con más clasicos en su espalda con 48 participaciones y supera en la lista a Sergio Ramos y Lionel Messi, que disputaron 45 duelos del Clásico.

Sergio Busquets, una gloria del
Sergio Busquets, una gloria del Barcelona (REUTERS/Albert Gea/File Photo)
12:28 hsHoy

El historial entre Real Madrid y Barcelona:

Se enfrentaron en 261 partidos, con 105 victorias de Real Madrid y 104 triunfos de Barcelona, a los que hay que sumar 52 empates. La Casa Blanca acumula 440 goles, superando por un fino margen los 435 tantos culés.

Lamine Yamal contra Vinicius Junior
Lamine Yamal contra Vinicius Junior (AP Foto/José Bretón)
12:11 hsHoy

Así están las posiciones en La Liga tras nueve jornadas:

11:53 hsHoy

Posibles formaciones:

Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Arda Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinicius y Mbappé. DT: Xabi Alonso.

Barcelona: Szczesny; Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres. DT: Hansi Flick.

11:49 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del clásico de España que jugarán el Real Madrid y el Barcelona por la fecha 10 de La Liga.

Real Madrid vs Barcelona
Real Madrid vs Barcelona

Temas Relacionados

deportes-internacionalReal MadridFC BarcelonaLiga de EspañaFranco MastantuonoLamine YamalLa Liga

Últimas noticias

Una figura del fútbol pateó un penal, anotó el gol y en medio del festejo sufrió una dolorosa lesión

Kevin De Bruyne debió abandonar el campo tras marcar el primer tanto del triunfo del Napoli sobre el Inter por 3-1

Una figura del fútbol pateó

Una atleta fue suspendida por dopaje, pero demostró que la causa fue una relación íntima con su pareja y podrá volver a competir

La triatleta Imogen Simmonds, que había dado positivo en un control a finales del 2024, quedó absuelta tras demostrar que no tomo una sustancia prohibida

Una atleta fue suspendida por

Román Burruchaga va por la final y el título en el Challenger 125 de Costa do Sauípe

El porteño deberá superar dos instancias en un mismo día si quiere levantar un nuevo trofeo en 2025. Las precipitaciones condicionaron la actividad durante el sábado y en gran parte de la semana. Todos los detalles

Román Burruchaga va por la

El escalofriante choque entre dos pilotos en la vuelta previa de una carrera de motociclismo que recorre el mundo

José Antonio Rueda y Noah Dettwiler fueron protagonistas de un episodio que preocupó a todos durante el GP de Malasia del Moto3

El escalofriante choque entre dos

Franco Colapinto largará desde el puesto 20 el Gran Premio de México de Fórmula 1: todo lo que hay que saber

El piloto argentino cometió un error en la última vuelta rápida y no pudo avanzar en la Q1 de la clasificación. Lando Norris partirá desde la pole. Transmiten Disney+ y Fox Sports

Franco Colapinto largará desde el

ÚLTIMAS NOTICIAS

Elecciones 2025, en vivo: Diego

Elecciones 2025, en vivo: Diego Santilli admitió que fue “una campaña difícil” y pidió que la gente vaya a votar

América Latina acelera adopción de IA: Chile, Brasil y Uruguay lideran la región

América Latina acelera la adopción de IA: qué países lideran y por qué te afecta

Los rayos menos intensos también pueden provocar incendios devastadores

La Libertad Avanza, ante una nueva etapa: las expectativas para las elecciones, la etapa de “coalición” con las provincias y el anuncio de Milei

INFOBAE AMÉRICA

Mark Carney dijo que Canadá

Mark Carney dijo que Canadá buscará fortalecer los lazos comerciales con el sudeste asiático tras los nuevos aranceles de EEUU

¿Cómo estará el clima en Los Ángeles?

La Fuerza Armada de Venezuela ocultó la muerte de militares durante un enfrentamiento con la guerrilla del ELN

El papa León XIV volvió a pedir por la paz en el mundo y recordó el dolor de niños y ancianos víctimas de la guerra

Alerta en Occidente: Putin anunció la prueba exitosa del misil nuclear Burevestnik con alcance “ilimitado”

DEPORTES

Una figura del fútbol pateó

Una figura del fútbol pateó un penal, anotó el gol y en medio del festejo sufrió una dolorosa lesión

Una atleta fue suspendida por dopaje, pero demostró que la causa fue una relación íntima con su pareja y podrá volver a competir

Román Burruchaga va por la final y el título en el Challenger 125 de Costa do Sauípe

El escalofriante choque entre dos pilotos en la vuelta previa de una carrera de motociclismo que recorre el mundo

Franco Colapinto largará desde el puesto 20 el Gran Premio de México de Fórmula 1: todo lo que hay que saber