Nuevo título para Zeballos y Granollers: se coronaron en el ATP 500 de Basilea

Horacio Zeballos y Marcel Granollers se consagraron campeones del ATP 500 de Basilea (Crédito: ATP Tour)

Horacio Zeballos y Marcel Granollers levantaron este domingo el título de campeones en el dobles del ATP 500 de Basilea, Suiza. La dupla compuesta por el argentino y el español, principales preclasificados del certamen, se impuso en la final a la pareja formada por el checo Adam Pavlasek y el polaco Jan Zielinski por un marcador de 6-2 y 7-5.

Este triunfo en el certamen suizo, disputado sobre canchas duras indoor, sígnifica el quinto título de la temporada 2025 para Zeballos (actualmente N° 7 del ranking ATP de dobles) y Granollers (N° 8), los ATP de Rumania, Basilea, el Masters 1000 de Madrid y los Abiertos de Roland Garros y el US Open, y el decimoquinto que conquistan de forma conjunta desde que unieron en 2019.

El camino de ambos en Basilea fue de una contundencia notable. El dato más significativo que subraya su dominio es que la pareja cerró el torneo sin ceder un solo set en los cuatro partidos disputados, manteniendo su efectividad perfecta en finales durante esta temporada.

El argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers vencieron en la final a la pareja formada por el checo Adam Pavlasek y el polaco Jan Zielinski (Crédito: ATP Tour)

En el encuentro decisivo ante Pavlasek y Zielinski, que se extendió por una hora y 27 minutos, la experiencia y la solidez de los campeones resultaron determinantes en los momentos claves del partido.

En el primer set el marplatense y el barcelonés rápidamente se adelantaron por 4-0 con una doble ruptura de servicio, diferencia que supieron mantener hasta el final para imponerse por 6-2. En la segunda manga la resistencia de Pavlasek y Zielinski se hizo más notoria, sosteniendo la paridad hasta el 5-5. Sin embargo, Zeballos y Granollers no titubearon en los momentos clave: concretó el quiebre decisivo en el undécimo game y luego selló la victoria con su servicio por 7-5.

Con sus dos títulos de Grand Slam y un Masters 1000, Zeballos y Granollers ya habían asegurado su clasificación para las ATP Finals de Turín, Italia, el prestigioso torneo que reúne a las ocho mejores parejas del año.

El argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers con el título del Us Open 2025 entre sus manos (Crédito: Geoff Burke-Imagn Images)

El desafío inmediato de la dupla, que se ubica en la parte alta de la Carrera a Turín, será alcanzar a los británicos Julian Cash y Lloyd Glasspool (actuales líderes en títulos de 2025 con seis). Con la temporada a punto de culminar, el argentino y el español viajarán ahora al Masters 1000 de París, la última gran cita antes de las Finales de Turín, con el objetivo claro de sumar más puntos y aspirar al número uno del ranking mundial de dobles.

No obstante, ambos jugadores representarán a Argentina y España en el Final 8 de Copa Davis que se disputará del 18 al 23 de noviembre en Bolonia, Italia.

La Selección Argentina de Tenis YPF debutará ante Alemania, liderada por la raqueta número 3° del escalafón mundial, Alexander Zverev, el jueves 20 a partir de las 13:00 (hora Argentina). Mientras que el team español, con Carlos Alcaraz, lidera el ranking ATP, se verá las caras con República Checa, en el primer turno, no antes de las 06:00.

Si Argentina y España logran la victoria se medirán en las semifinales el sábado 22 de noviembre.