Deportes

Nuevo título para Zeballos y Granollers: se coronaron en el ATP 500 de Basilea

La dupla hispano-argentina consiguió en el certamen suizo la quinta corona de la temporada. Los campeones en Roland Garros y el US Open en 2025 se presentan desde el próximo lunes en el Masters 1000 de París

Guardar
Horacio Zeballos y Marcel Granollers
Horacio Zeballos y Marcel Granollers se consagraron campeones del ATP 500 de Basilea (Crédito: ATP Tour)

Horacio Zeballos y Marcel Granollers levantaron este domingo el título de campeones en el dobles del ATP 500 de Basilea, Suiza. La dupla compuesta por el argentino y el español, principales preclasificados del certamen, se impuso en la final a la pareja formada por el checo Adam Pavlasek y el polaco Jan Zielinski por un marcador de 6-2 y 7-5.

Este triunfo en el certamen suizo, disputado sobre canchas duras indoor, sígnifica el quinto título de la temporada 2025 para Zeballos (actualmente N° 7 del ranking ATP de dobles) y Granollers (N° 8), los ATP de Rumania, Basilea, el Masters 1000 de Madrid y los Abiertos de Roland Garros y el US Open, y el decimoquinto que conquistan de forma conjunta desde que unieron en 2019.

El camino de ambos en Basilea fue de una contundencia notable. El dato más significativo que subraya su dominio es que la pareja cerró el torneo sin ceder un solo set en los cuatro partidos disputados, manteniendo su efectividad perfecta en finales durante esta temporada.

El argentino Horacio Zeballos y
El argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers vencieron en la final a la pareja formada por el checo Adam Pavlasek y el polaco Jan Zielinski (Crédito: ATP Tour)

En el encuentro decisivo ante Pavlasek y Zielinski, que se extendió por una hora y 27 minutos, la experiencia y la solidez de los campeones resultaron determinantes en los momentos claves del partido.

En el primer set el marplatense y el barcelonés rápidamente se adelantaron por 4-0 con una doble ruptura de servicio, diferencia que supieron mantener hasta el final para imponerse por 6-2. En la segunda manga la resistencia de Pavlasek y Zielinski se hizo más notoria, sosteniendo la paridad hasta el 5-5. Sin embargo, Zeballos y Granollers no titubearon en los momentos clave: concretó el quiebre decisivo en el undécimo game y luego selló la victoria con su servicio por 7-5.

Con sus dos títulos de Grand Slam y un Masters 1000, Zeballos y Granollers ya habían asegurado su clasificación para las ATP Finals de Turín, Italia, el prestigioso torneo que reúne a las ocho mejores parejas del año.

El argentino Horacio Zeballos y
El argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers con el título del Us Open 2025 entre sus manos (Crédito: Geoff Burke-Imagn Images)

El desafío inmediato de la dupla, que se ubica en la parte alta de la Carrera a Turín, será alcanzar a los británicos Julian Cash y Lloyd Glasspool (actuales líderes en títulos de 2025 con seis). Con la temporada a punto de culminar, el argentino y el español viajarán ahora al Masters 1000 de París, la última gran cita antes de las Finales de Turín, con el objetivo claro de sumar más puntos y aspirar al número uno del ranking mundial de dobles.

No obstante, ambos jugadores representarán a Argentina y España en el Final 8 de Copa Davis que se disputará del 18 al 23 de noviembre en Bolonia, Italia.

La Selección Argentina de Tenis YPF debutará ante Alemania, liderada por la raqueta número 3° del escalafón mundial, Alexander Zverev, el jueves 20 a partir de las 13:00 (hora Argentina). Mientras que el team español, con Carlos Alcaraz, lidera el ranking ATP, se verá las caras con República Checa, en el primer turno, no antes de las 06:00.

Si Argentina y España logran la victoria se medirán en las semifinales el sábado 22 de noviembre.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoATP 500 BasileaHoracio ZeballosMarcel Granollersdeportes-argentina

Últimas Noticias

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la F1: la agenda tras el Gran Premio de México

El piloto argentino continuará la temporada en el tradicional circuito de Interlagos, en San Pablo. Los detalles

Cuándo volverá a correr Franco

Los memes del GP de México: la largada de locos que complicó a Colapinto, la sorpresa por Bearman y la furia de Russell

La carrera de Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez contó con todos los condimentos. Así reaccionaron los fanáticos en las redes sociales

Los memes del GP de

La palabra de Colapinto tras el GP de México: del dardo a Stroll a la contundente frase sobre su lucha con Gasly

El argentino finalizó en la 16ta ubicación en la carrera de la Fórmula 1, en la que un VSC lo privó de adelantar a su compañero de Alpine

La palabra de Colapinto tras

El toque entre Hamilton y Verstappen en el inicio del GP de México que terminó con una sanción para el británico

Los pilotos multicampeones se sacaron chispas en el inicio del a competencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez

El toque entre Hamilton y

Franco Colapinto terminó 16º en el GP de México: el ganador fue Lando Norris y es el nuevo líder de la F1

El argentino estuvo al borde de superar a Pierre Gasly en el cierre de la carrera, pero un VSC lo privó de adelantar a su compañero de Alpine. El británico de McLaren se quedó con una imponente victoria y superó a Oscar Piastri en el Campeonato de Pilotos

Franco Colapinto terminó 16º en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Karina Milei: “Estamos muy contentos,

Karina Milei: “Estamos muy contentos, vamos a seguir esperando los números”

Ordenaron que “El Señor Jota” quede detenido por el triple femicidio de Florencio Varela

Tras el cierre de los comicios, el Gobierno destacó el debut de la Boleta Única: crece la expectativa por los resultados

Dólar cripto: a cuánto cotiza la divisa en el mercado que nunca cierra a poco de que se conozca el resultado electoral

Las mejores fotos de las elecciones legislativas 2025

INFOBAE AMÉRICA
La verdadera historia de la

La verdadera historia de la pizza Margarita: cómo un gesto de una reina cambió la gastronomía italiana para siempre

Doncella de hierro: la verdadera historia detrás del famoso instrumento de tortura medieval

La Iglesia Católica de Venezuela condenó los ataques de la dictadura contra el cardenal Porras y pidió no politizar la fe

Lituania volvió a cerrar el aeropuerto de Vilna y la frontera con Bielorrusia por la presencia de globos de contrabando

La Fiscalía de Turquía acusó de espionaje al principal rival de Erdogan y pidió su permanencia en prisión

TELESHOW
Las tiernas fotos de Valentina

Las tiernas fotos de Valentina Cervantes por el cumpleaños de su hijo Benjamín: “El príncipe de mi vida”

El video de la China Ansa en trabajo de parto en el auto y cantando cumbia, minutos antes de dar a luz a su hijo Rafael

El contundente posteo de Mauro Icardi y la China Suárez en medio del cumpleaños de la hija menor de Wanda Nara

Cómo quedó la casa de Nicole Neumann tras el temporal: “Lo que dejó la tormenta”

La noche divertida de Oriana Sabatini en la boda de Diego Schwartzman y Eugenia De Martino: look embarazada y amigas